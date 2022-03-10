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Российская авиация сбросила 1000-кг бомбу на жилой район в центре Мариуполя. Убито много мирных жителей, - Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В то время когда глава МИД РФ Сергей Лавров проводил переговоры с украинским коллегой, российская авиация сбросила неуправляемую 1000-килограммовую бомбу на жилой район в центре Мариуполя.
Об этом сообщил в фейсбуке журналист Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
"Российская авиация во время "переговоров" Лаврова продолжает бомбить украинские города. Новый удар неуправляемой бомбой в тысячу килограммов по Мариуполю - прямо по жилому району в центре города, никаких военных объектов тут и близко нет. Обыкновенный фашизм. Сегодня снова в Мариуполе убито много мирных жителей. Уже 9 дней город защищается в полном окружении", - отметил он..
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+93 Thinker 4a114ed1
показать весь комментарий10.03.2022 13:51
+63 Said_
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+48 Hanka Panyanka
показать весь комментарий10.03.2022 13:54
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Пожалуйста, подождите...
Практично те ж саме.
А на рахунок обстрілів - то не люди, то москалі.
(Український фольклор)
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Саме так. В Казані, яку взяли за допомогою найнятих європейських саперів-підривників, московити винищили все чоловіче населення, - від хлопчиків до дідусів. Потім ці трупи поприв'язували до колод і вкинули у Волгу. На кожній колоді, - з десяток трупів. Ноги мертвих стирчали догори. Це було страшне видовище, - річка, з якої стирчать десятки тисяч ніг.
Це було зроблено з метою застрашення Астраханського ханства, бо весь цей ліс мертв'яків поплив у низину Волги. Мети було досягнуто, - Астрахань здалася без бою.
Саме після цього варварства москалів стали називати кацапами ("живодерами").
До речі, справжня назва Астрахані, - Хаджі-Тархан.
Але всі звикли до суржику. І я також. )))
Походження екзоетноніма "кацап" встановив ще в позаминулому столітті видатний вчений Агатангел Кримський.
У Туреччині слово "кассап" повсюди, - на м'ясних ятках, базарах і магазинах.
Я тільки зауважив, що тюркське "кацап" і українське "гицель", - це одне й те саме. За первісним значенням, принаймні. )))
Але зе влада цього не знає- вони тоді гроші заробляли в рашкостані
Там же поставив арту і коси. А не було такого.
Молчу уже об инженерно саперной проработке перешейка
Наводить жаху на русліків.
Сподіваюсь з його командуванням наші швидко виб'ють гусню з українського степу.
......у них в Лиде аэродром военный....
Російська сторона демонструє повну деградацію і нездатність до перемовин.
Їх просто треба вбити. ВСЕ.
у орков нет ничего святого.. их надо только жёстко давить, как это делает ЗСУ..
давить российскую нечисть, потому, что российские орки от бессилия - просто убивают мирных людей, они убивают добро, потому, что мордор-рф ненавидит мир, они не могут жить без убийств, ненависти и разрушений..
Генштаб не тупи.
2. «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
3. «Русскому кажется, что все соседи его обижают, недостаточно
преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей". (Владимир Соловьев. Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния // Соловьев В. С. Смысл любви: Избранные произведения. М., «Современник», 1991)
4. «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» (Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
5. «Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.» (Фридрих Энгельс).
6. «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр I)
7. «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)
8. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (Иван Бунин).
9. «В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям - одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.» (Астольф де Кюстен)
ООН дуже стурбоване чи схвильоване, а мо занепокоєне !
ЄС та НАТО УСЕ ПРОДОВЖУЮТЬ Колихатися!!!
Украіна бореться за них, а вони схвильовані!!
https://t.me/nashaniva/42427
Агония никчемной территории с погоняло рашка, агония ее бандформирований, агония крысы, визжащей в бункере и требующей убивать и убивать мирное население.
В это время Украина должна отключить у себя опцию "гуманность" и включить опцию "тотальная утилизация" - отвечать многократно на смерть хотя бы одного своего гражданина!
Никогда рашка, ее популяция опарышей не поймет того, что они творили и творят, никогда мы не дождемся от них признание этого, а тем более - раскаяния и прощения.
Популяция никчемна для всего остального Человечества.
Это ей приговор.
Даже советская армия в 1945 не была самой сильной в мире.
Она была лишь самой сильной в Европе - пока на помощь не пришли США.
Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось. Прошу поширити.
"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."
болоту,московитов убивать на каждом шагу,всех и нехрен их жалеть,проказу
надо ЛИКВИДИРОВАТЬ!
Я перебував під обстрілами 152 мм. Вирви від 152 мені до пупа. Зріст 180 см. То від цих "цацок" земля під ногами плила. Навприсядки тебе підкидало. Структура грунту така ж сама. Жовтий шар глини це ще той геморой щоб його вкопати.
А тут вирва 4 метра глибини.
Щоб ви сволочі горіли на вугіллі вмісті зі своїми виводками-виродками. Всіі! Хто заправляв цей літак, хто підвішував бомбу, хто давав добро на злет! Всі без винятку!!!
А з уйобка пілота я б кожу здирав днів 8. Приводив до тями і здирав!