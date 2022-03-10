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армия РФ (15355) бомба (294) Мариуполь (5562)

Российская авиация сбросила 1000-кг бомбу на жилой район в центре Мариуполя. Убито много мирных жителей, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В то время когда глава МИД РФ Сергей Лавров проводил переговоры с украинским коллегой, российская авиация сбросила неуправляемую 1000-килограммовую бомбу на жилой район в центре Мариуполя.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"Российская авиация во время "переговоров" Лаврова продолжает бомбить украинские города. Новый удар неуправляемой бомбой в тысячу килограммов по Мариуполю - прямо по жилому району в центре города, никаких военных объектов тут и близко нет. Обыкновенный фашизм. Сегодня снова в Мариуполе убито много мирных жителей. Уже 9 дней город защищается в полном окружении", - отметил он..

Смотрите также: Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома, - горсовет. ВИДЕО
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Топ комментарии
+93
пленных кацабов не брать!!
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10.03.2022 13:51
+63
У них завжди так під час перемовин...
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10.03.2022 13:52
+48
это зверье, нет там ничего человеческого..., и если бы прибить лаврова на тех переговорах, это можно было расценить, как величайший акт гуманизма...
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10.03.2022 13:54
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пленных кацабов не брать!!
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10.03.2022 13:51 Ответить
уберите приставку ка-цап это просто цапы
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10.03.2022 14:03 Ответить
Кацап - це м'ясник з тюркського
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10.03.2022 14:09 Ответить
Кацап - це скорочення від как-цап.
Практично те ж саме.
А на рахунок обстрілів - то не люди, то москалі.
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10.03.2022 14:13 Ответить
Не ображай цапів.
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10.03.2022 14:21 Ответить
"Бог сотворив цапа, а чорт кацапа".
(Український фольклор)
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10.03.2022 14:23 Ответить
Кацап - це слово тюрського походження і означає "м'ясник", "живодер". Коли ці ублюдки взяли Казань, вони влаштували там справжню різанину місцевого населення (як пізніше у нашому Батурині). Саме жителі Казані дали їм це прізвисько, яке в оригіналі звучить як "кассаб". Цапи тут ні до чого.
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10.03.2022 14:29 Ответить
По "кацапу" ,просто так для інформації. Українцям було дуже смішно і гидко дивитися на бородатих кацапів ,коли вони приходили в Україну . Такі бороди в Україні носили,мали,по природі тільки тварини-самці цапи.І можливо і звідси-как цап, по моднєму...
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10.03.2022 14:44 Ответить
Якщо так, то було б "як-цап", а не "как- цап"
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10.03.2022 14:46 Ответить
Коли ці ублюдки взяли Казань, вони влаштували там справжню різанину місцевого населення (як пізніше у нашому Батурині)
**********
Саме так. В Казані, яку взяли за допомогою найнятих європейських саперів-підривників, московити винищили все чоловіче населення, - від хлопчиків до дідусів. Потім ці трупи поприв'язували до колод і вкинули у Волгу. На кожній колоді, - з десяток трупів. Ноги мертвих стирчали догори. Це було страшне видовище, - річка, з якої стирчать десятки тисяч ніг.
Це було зроблено з метою застрашення Астраханського ханства, бо весь цей ліс мертв'яків поплив у низину Волги. Мети було досягнуто, - Астрахань здалася без бою.
Саме після цього варварства москалів стали називати кацапами ("живодерами").
До речі, справжня назва Астрахані, - Хаджі-Тархан.
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10.03.2022 17:56 Ответить
Мені більше подобається "коцап" від слова "коцать"- ригати,блювати (на ідиш),значить обриганий. Можливо і невірно,але передає суть
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10.03.2022 17:48 Ответить
Если точнее то не мясник, а - живодер.
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10.03.2022 14:18 Ответить
"Живодьор" українською мовою, - "гицель".
Але всі звикли до суржику. І я також. )))
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10.03.2022 18:09 Ответить
Речь о тюркском языке, а не украинском.
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10.03.2022 20:28 Ответить
А я й не сперечаюся.
Походження екзоетноніма "кацап" встановив ще в позаминулому столітті видатний вчений Агатангел Кримський.
У Туреччині слово "кассап" повсюди, - на м'ясних ятках, базарах і магазинах.
Я тільки зауважив, що тюркське "кацап" і українське "гицель", - це одне й те саме. За первісним значенням, принаймні. )))

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10.03.2022 20:41 Ответить
"гицель" насколько я помню, это название профессии - человек, занимающийся отловом бездомных животных (в основном кошек и собак).
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10.03.2022 20:51 Ответить
Еге ж. Так і є. А па-руцкі "живадьор".
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10.03.2022 20:59 Ответить
Простiше - козлорилi, а краiна Козлорила **********
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13.03.2022 20:36 Ответить
Господи спаси сохрани і помилуй((
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10.03.2022 13:51 Ответить
як " господь" таке допускае ....
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10.03.2022 18:04 Ответить
У них завжди так під час перемовин...
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10.03.2022 13:52 Ответить
То нахер такі перемовини, без них втрат меньше
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10.03.2022 14:19 Ответить
Так, під час Дебальцева поки наші не відповідали, кацапи позаймали зручні позиції в наших тилах.
Але зе влада цього не знає- вони тоді гроші заробляли в рашкостані
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10.03.2022 14:43 Ответить
якщо й після цього зєля посилатиме когось на переговори, я подумаю, що його сміливість нинішня не від мужності, а від божевілля
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10.03.2022 13:53 Ответить
При такій постановці питання потрібно Зелі чітко заявити: ми будемо розцінювати кожний намір перемовин, як співучасть у вбивстві людей!
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10.03.2022 13:56 Ответить
это зверье, нет там ничего человеческого..., и если бы прибить лаврова на тех переговорах, это можно было расценить, как величайший акт гуманизма...
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10.03.2022 13:54 Ответить
обыкновенный кацапский фашизм-рашизм!
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10.03.2022 14:23 Ответить
s etimi urodami ne ochom govoritj...tolko elektrichesky stul....
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10.03.2022 13:54 Ответить
Сподіваюся скоро ці висери фашистські задубіють в своїх ********* і ЗСУ отримають достатньо засобів вогневого враження, щоб організувати контрнаступ і спалить всіх цих орків під Маріуполем.
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10.03.2022 13:55 Ответить
як **** дозволено було взяти марік в оточення ??? Невже *** командування сліпе було ? Зараз всі наші війська сконцентровані біля Київа а на півдні русня ходить собі вальяжно , і з Криму постійно поповнення робить напевно бо є коридор ..Це пздц
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10.03.2022 13:55 Ответить
Власне кажучи взагалі дивно, що вони вільно посунули з Криму.
Там же поставив арту і коси. А не було такого.
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10.03.2022 14:00 Ответить
ну причину сдачи без единого выстрела перешейка думаю все знают (Есть также орковское видео с пленными всу ,говорят оттуда-может быть фейк конечно )
Молчу уже об инженерно саперной проработке перешейка
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10.03.2022 14:12 Ответить
Зараз ситуацію виправляє Генерал Марченко - Марчелло.
Наводить жаху на русліків.
Сподіваюсь з його командуванням наші швидко виб'ють гусню з українського степу.
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10.03.2022 14:35 Ответить
він зараз в нас,саме завдяки йому ми тримаємось
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10.03.2022 20:17 Ответить
Південь був під владою латентних сепарів, яких пригріла зелена влада. Отож там не те що теробороні калашів не вистачило- там навіть сама тероборона майже не створювалась!
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10.03.2022 14:45 Ответить
Аналогічно. Перешийок - це ж природою створена пастка, прорватися через яку неможливо, не поклавши при цьому тисячі своїх. А тут орки спокійно пройшли, немов проспектом.
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10.03.2022 16:13 Ответить
Перешийок пройти легко, тому що на ньому неможливо встановити будь які загородження непомітно для кацапів, все що наші би там побудували кацапи просто знесли би бомбами і артвогнем, а от чому їх не зустрічали далі коли вони вийшли в поле мені зовсім не зрозуміло. Звісно в чистому полі протистояти їх орді важко, особливо коли вони приготувались заздалегідь, а для нас це було зненацька, але ж можна було сповільнити їх просування малими отрядами с засадною тактикою, натомість нічого не було зроблено, за день ці вилупки пройшли більше 100 км до Мелітополя і більше 70 км до Каховки.
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11.03.2022 00:55 Ответить
Я уверен что переговоры на 100% повязаны с етой бомбардировкой. Когда уже до вас дойдет что переговариваясь с рашистами вы делаете только хуже для украинцев. Стоило ето очередное заглядывание ***** в глаз жизней украинцев?
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10.03.2022 13:55 Ответить
Nu vot, i pljaha muha, koloradnikov ne trogali v Donecke - vot i rezuljtat.
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10.03.2022 13:56 Ответить
Каждые переговоры уносят жизни сотней мирных жителей Украины в том числе и детей. Может пора уже отказаться от переговоров с международными преступниками и террористами или так и дальше будет продолжаться уничтожение мирного населения Украины во время переговоров? Переговоры нужно вести с населением рашки онлайн, а не с преступной хунтой которая захватила власть на раше. Первым условием для населения рашки должно быть - скинуть хунту и передать военных преступников Украине для дальнейшего суда в Гааге.
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10.03.2022 13:58 Ответить
Да хватит уже петь эти маразматические мантры-хуйло отдельно,холопы отдельно. Большая часть нищих нацистов радуется как херачат хохлов. Все они знают. И разговаривать там нескем. ***** это коллективная руссопомойка. И ответить за все долны все кацапы без исключения
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10.03.2022 14:22 Ответить
"Переговоры нужно вести с населением рашки онлайн, а не с преступной хунтой которая захватила власть на раше." Бред!
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10.03.2022 14:43 Ответить
Они ничего не скинут. ***** там сидит с их согласия. Они такие же преступники и все знают. В москве сколько населения, а на митинги против сколько выходит? Арифметика простая. Не надо лелеять несбыточные надежды. Его разве что кто-то из окружения подушкой удавит бо без миллиардов остался.
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10.03.2022 17:43 Ответить
......писал же здесь, что бомбовоз летит над Минском в сторону Гомеля......
......у них в Лиде аэродром военный....
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10.03.2022 13:58 Ответить
Бомбу на Маріуполь скинули - при чому тут Гомель?
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10.03.2022 14:10 Ответить
.....ты географию в школе учил?....
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10.03.2022 14:16 Ответить
Суцільний терор.
Російська сторона демонструє повну деградацію і нездатність до перемовин.
Їх просто треба вбити. ВСЕ.
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10.03.2022 13:59 Ответить
Мамки кацапедії, ваші ви€бки згорять тисячами на українській землі
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10.03.2022 14:00 Ответить
Конь сказал, что из роддома всех выгнали и там были только "нацисты, каратели, хунта и биндеравцы" во главе с Азовом
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10.03.2022 14:01 Ответить
У меня, чуть чашка в телевизор не улетела. От такой х....
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10.03.2022 14:25 Ответить
Самая конченая армия в мире....
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10.03.2022 14:02 Ответить
і її народ
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10.03.2022 14:03 Ответить
Маскалі - не люди! Не забуваємо і дітей своїх вчимо. Щоб ніколи не вірили "мишебратьям".
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10.03.2022 14:02 Ответить
Украина должна немедленно прекратить переговоры с действующей властью рашки, закатить рукава и мочить русских фашистов по всем направлениям. Переговоры если возобновлять, то только с новым правительством россии.
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10.03.2022 14:03 Ответить
о каких переговорах вякают эти инфантильные существа, как кулеба, дерьмак, арахамия и прочие приближенные к зеленскому..
у орков нет ничего святого.. их надо только жёстко давить, как это делает ЗСУ..
давить российскую нечисть, потому, что российские орки от бессилия - просто убивают мирных людей, они убивают добро, потому, что мордор-рф ненавидит мир, они не могут жить без убийств, ненависти и разрушений..
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10.03.2022 14:06 Ответить
Металургія теж "мертва"???
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10.03.2022 14:08 Ответить
Пзрк где?
Генштаб не тупи.
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10.03.2022 14:08 Ответить
Імовірно , що навіть більше , ніж тонна бомба
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10.03.2022 14:14 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ...................................................ЭТОГО АГРЕССОРА ТОЛЬКО УНИЧТОЖАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО СОЛДАТА. ВСЕВЫШНИЙ ХРАНИ УКРАИНУ !...........................ГЕРОЯМ СЛАВА!....СЛОВ НЕТ.....
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10.03.2022 14:18 Ответить
лётчиков и артеллеристов расстреливать на месте!
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10.03.2022 14:20 Ответить
Всю парашу нужно стереть с лица земли - всех кацапов. СЛАВА УКРАЇНІ !!! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!
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10.03.2022 14:22 Ответить
1. «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». (Aкaдeмик Иван Павлов, 1932 год).
2. «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
3. «Русскому кажется, что все соседи его обижают, недостаточно
преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей". (Владимир Соловьев. Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния // Соловьев В. С. Смысл любви: Избранные произведения. М., «Современник», 1991)
4. «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» (Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
5. «Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.» (Фридрих Энгельс).
6. «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр I)
7. «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)
8. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (Иван Бунин).
9. «В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям - одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.» (Астольф де Кюстен)
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10.03.2022 14:24 Ответить
Брехливі московіти загнані у куток своїми ж злочинними діями в Україні !!
ООН дуже стурбоване чи схвильоване, а мо занепокоєне !
ЄС та НАТО УСЕ ПРОДОВЖУЮТЬ Колихатися!!!
Украіна бореться за них, а вони схвильовані!!
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10.03.2022 14:39 Ответить
Брытанскі акцёр Бенедыкт Камбербэтч падчас узнагароджання на фестывалі ў Санта-Барбары пабачыў у гледачоў украінскі сцяг і папрасіў перадаць яго. Пасля разгарнуў яго на сцэне, прадэманстраваўшы салідарнасць з Украінай.
https://t.me/nashaniva/42427
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10.03.2022 14:49 Ответить
Это - агония.
Агония никчемной территории с погоняло рашка, агония ее бандформирований, агония крысы, визжащей в бункере и требующей убивать и убивать мирное население.

В это время Украина должна отключить у себя опцию "гуманность" и включить опцию "тотальная утилизация" - отвечать многократно на смерть хотя бы одного своего гражданина!
Никогда рашка, ее популяция опарышей не поймет того, что они творили и творят, никогда мы не дождемся от них признание этого, а тем более - раскаяния и прощения.

Популяция никчемна для всего остального Человечества.
Это ей приговор.
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10.03.2022 14:51 Ответить
животный!
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10.03.2022 14:57 Ответить
А це не роженіца, а боєць Азову. От же клята кляча.
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10.03.2022 15:05 Ответить
треба переносити кривавий террор на москву і інші міста, підривати метро,лікарні,школи,універи,гасити кацапів на зупинках,базарах,супрмаркетах всюди,по 100-200терактів /день!
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10.03.2022 15:09 Ответить
Терор самі мокшанці скоро почнуть у своїх же містах. Їм треба якось вояків рашкованських мотивувати та підбадьорювати,- а то скисають потроху.
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10.03.2022 18:03 Ответить
Российская армия НИКОГДА не была самой сильной в мире

Даже советская армия в 1945 не была самой сильной в мире.

Она была лишь самой сильной в Европе - пока на помощь не пришли США.
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10.03.2022 15:10 Ответить
Не правда до ленд лиза Они только и отступали
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10.03.2022 15:30 Ответить
Замовляння-оберіг Українського Воїна.

Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.

Приснилось. Прошу поширити.



"Іду дорогою

Іду Господньою

Над моєю дорогою

Божий дім стоїть

Ісуса Христа

В тому Домі

Іван Золотоуст стоїть

Дванадцять ключів золотих

В руках держить

Моїм ворогам замикає

Руки і ноги

Зуби і губи

Очі і язики

Ото моїм ворогам

І кара вся.

Амінь."
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10.03.2022 15:28 Ответить
Убийте вірменську свинособаку!
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10.03.2022 15:30 Ответить
Треба бомбардувати кримський міст, це дуже ускладнить логістику загарбників, внаслідок чого можна буде нанести контрудари на Півдні та на Донбасі. Треба допомогти хлопцям в Маріуполі і вдарити по раша-zомбі з тилу. І в подальшому - вщент знищити той гадюшник "днр", щоб і спогадів не залишилося.
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10.03.2022 15:38 Ответить
Боже покарай цих варварів ,що б ви рашиська погань всі виздихали.
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10.03.2022 16:00 Ответить
Москалі не мають права існувати.
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10.03.2022 16:17 Ответить
Також Китай відмовився постачати запчастини для літаків російським авіакомпаніям - Уніан.
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10.03.2022 16:33 Ответить
Не называйте московитов (росиянами) это слово украл петька 1 и присвоил этому
болоту,московитов убивать на каждом шагу,всех и нехрен их жалеть,проказу
надо ЛИКВИДИРОВАТЬ!
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10.03.2022 17:02 Ответить
Пздц!!! Дивлюсь на цю вирву і по мені аж мурахи по тілу.
Я перебував під обстрілами 152 мм. Вирви від 152 мені до пупа. Зріст 180 см. То від цих "цацок" земля під ногами плила. Навприсядки тебе підкидало. Структура грунту така ж сама. Жовтий шар глини це ще той геморой щоб його вкопати.
А тут вирва 4 метра глибини.
Щоб ви сволочі горіли на вугіллі вмісті зі своїми виводками-виродками. Всіі! Хто заправляв цей літак, хто підвішував бомбу, хто давав добро на злет! Всі без винятку!!!
А з уйобка пілота я б кожу здирав днів 8. Приводив до тями і здирав!
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10.03.2022 18:00 Ответить
 
 