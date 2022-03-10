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"Байрактар" уничтожил ЗРК "Бук" российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Украинские воины с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили ЗРК "Бук" российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+53
Шмякібум!
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10.03.2022 14:33
+50
Скоро в орків слова "байрактар" буде асоціюватись із словом Бандера і означатиме: "услышал? беги в мокшанские болота и не оглядывайся"
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10.03.2022 14:35
+47
Під Броварами ЗСУ накрили чергову колону рашистів.
Чергова група орків на чолі з командиром танкового полку, полковником Захаровим.
Робота 72 бригади і ОПСП "Азов".
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10.03.2022 14:35
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Прошу повторити " на біс".
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10.03.2022 18:38 Ответить
три вертолета... блин
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10.03.2022 23:30 Ответить
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