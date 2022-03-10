"Байрактар" уничтожил ЗРК "Бук" российских оккупантов. ВИДЕО
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Украинские воины с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили ЗРК "Бук" российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
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napalm
показать весь комментарий10.03.2022 18:38 Ответить Мне нравится 0
Сергей Воронежский a9387ba3
показать весь комментарий10.03.2022 23:30 Ответить Мне нравится 0
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