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Лавров подтвердил умышленный обстрел роддома в Мариуполе. ВИДЕО

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обстрел роддома был плановым мероприятием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Лаврова, роддом стал базой для "ультрарадикального батальона "Азов" и подлежал уничтожению.

Также смотрите: Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+42
Навіщо маразми цього старця викладати. Увесь світ бачить брехню і маніпуляція тут не має місце
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10.03.2022 14:57
+40
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10.03.2022 14:56
+36
Отмазки как и в Сирии. Куда ФАБ упал - там и "штаб игил".
Люди, не принимайте близко к сердцу слова кацапов. Они нелюди. Им чужды все человеческие ценности. Они не мыслят категориями людей, у них психика устроена иначе.
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10.03.2022 14:59
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10.03.2022 14:56 Ответить
Бійця "Азова" несуть,судячи з нісенітниць дебільної коняки.
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10.03.2022 15:20 Ответить
ага.. командира-нацика
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10.03.2022 15:25 Ответить
Навіщо маразми цього старця викладати. Увесь світ бачить брехню і маніпуляція тут не має місце
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10.03.2022 14:57 Ответить
......это для внутреннего пользователя......
.......вот послушай и всё поймёшь......
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10.03.2022 15:01 Ответить
...второй видос ....
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10.03.2022 15:02 Ответить
внутрішній користувач в погоні за останнім бургером.
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10.03.2022 15:08 Ответить
Во як, ультрарадікального батальйона азов.
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10.03.2022 14:57 Ответить
Зомбіленд
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10.03.2022 14:57 Ответить
Пид@р
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10.03.2022 14:57 Ответить
на все нужен английский перевод .
СМИ в ЕС сплошь дружат с рашкиными журналистами , потому новини дуже скомканные и со вставками из раши
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10.03.2022 14:57 Ответить
уже все перевели, товарищ лавров находится в плену опиумного дурмана или чего он там курит, это его проблемы и только его, когда убийца говорит, что он сражался с призраками и убил их, это же его диагноз, а не пострадавших...
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10.03.2022 15:02 Ответить
Е-банат.
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10.03.2022 14:57 Ответить
daite Kulebe revolver na sledujuchi peremovi
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10.03.2022 14:59 Ответить
Отмазки как и в Сирии. Куда ФАБ упал - там и "штаб игил".
Люди, не принимайте близко к сердцу слова кацапов. Они нелюди. Им чужды все человеческие ценности. Они не мыслят категориями людей, у них психика устроена иначе.
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10.03.2022 14:59 Ответить
Це скотство треба показувати цілодобово маріупольським рускамірським домбасюрам та на окупованих линири-динири
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10.03.2022 15:00 Ответить
Ну биомусор((((
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10.03.2022 15:00 Ответить
тварь потна
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10.03.2022 15:02 Ответить
кто этим уродам еще верит?
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10.03.2022 15:02 Ответить
ніхто
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10.03.2022 15:06 Ответить
Весь цей біомусор окупантів і їх сімейки повинні бути знищенні
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10.03.2022 15:02 Ответить
жаль, что уныло-обречённой лошади не дадут дожить до Гааги её конюхи-садисты
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10.03.2022 15:03 Ответить
Лавров ты шакал, *****, фашист гореть тебе в аду. За лож и за обстрелы
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10.03.2022 15:03 Ответить
там не с кем вести переговоры
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10.03.2022 15:04 Ответить
У них навіть діти які тільки народились, то вже нацики
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10.03.2022 15:05 Ответить
Смерть цапам!
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10.03.2022 15:05 Ответить
Цю істоту треба вбити.Просто вбити.Як і все вище керіаництво рф.
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10.03.2022 15:06 Ответить
А це не роженіца, а нацизд з Азову.
От клята кляча.
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10.03.2022 15:07 Ответить
Щоб тебе суку стару вовки в яру з'їли.
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10.03.2022 15:08 Ответить
Кацапи і самі справляться. Вони ж самі мріяли "Можєм павтаріть!"
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17.03.2022 12:16 Ответить
Ну шо толєрасти європейські шо мовчите? Це ваш вигодуванець . Їжте тепер .
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10.03.2022 15:08 Ответить
Лаврова та всіх , хто відповідальний за обстріли , треба позначити поза законом. Тоді кожен, буде мати право при зустрічі заїбошити цих паскуд.
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10.03.2022 15:09 Ответить
Молодець, в Гаазі знадобиться
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10.03.2022 15:10 Ответить
da da, ono opravdivajas podtverzjdajet to chto eto bilo zaplanirovano a ne po oshibke - ne zakrivaite rot rusnje, oni ljapajet jazikom i potom udivljajetsia, kak vse eto uznali.
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10.03.2022 15:12 Ответить
ох лошадка, за этот родильный дом тебе отдельно на киче очко развалюцуют
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10.03.2022 15:14 Ответить
Тобто "Азов" не знищили,а знищили пологовий будинок? Хоча,де тут логіку шукати? Вона давно покинула прокляту кацапську територію з прокаженими. Тупа кобила- це лише зразок пекельного трешу,який там відбувається.
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10.03.2022 15:17 Ответить
Конь педальный, чтобы у тебя х_й на лбу вырос после таких заявлений. И ещё по одному на пятках, что ни поссать, то разуваться.
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10.03.2022 15:19 Ответить
Для Борреля убийство детей это также нормально, как и для Лаврова.
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10.03.2022 15:22 Ответить
Зашити ду///пу та дати проносне ! А над головою стріляти, най побігає, ппппаскуда .
Щоб відчув як жінки українки, сердешні , під його пострілами народжували ! Скотиняка.
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10.03.2022 15:28 Ответить
А заметили "зверства чынять"!Потихогьку тварь на Украинский переходит...
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10.03.2022 15:29 Ответить
На ракету всіх цих пе...ів і віправити на Сонце з метою денацифікувати його.
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10.03.2022 15:33 Ответить
Почему этой падле до сих пор дают трибуну на международном уровне! Только в Гааге! Сколько ж в европах ещё ватоголовых. Его бред, это елей на их тупорылые головы. Зашейте уже ему пасть, чтобы оттуда не слышно было его ржание! Никаких встреч! Никаких прессконференций с фашистом!
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10.03.2022 15:34 Ответить
Оруэлл описал всё это, ещё, в 1946-ом... "1984", "Война - это мир"... Ещё, в Украине, по словам Скабеевой, 26 американских биолабораторий, где культивировались страшные вирусы. Естесственно, для того, чтоб их выпустить на расеюшку... Не удивлюсь, если завтра Лавров или другая говорящая голова, заявит, что они обстреляли не жилые дома в Харькове, а одну из этих лабораторий.
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10.03.2022 15:38 Ответить
це піздец, балакать немає з ким. ******** СОЗДАНИЕ
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10.03.2022 15:52 Ответить
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10.03.2022 15:55 Ответить
Проклинати, кажуть, не можна. Та ординських вбивць це не стосується.
Бо вони вже є прокляті Богом.
Потужна словесна формула-замовляння:
"До девятого коліна будь Проклятий Путін і кожен московит озброєний.
Очі Їхні мертвенні, тіла Їхні зловонні й Алатир-каменем причавлені. Амінь."
Пам'ятай цю формулу, повторюй, - і вона спрацює.
До нашої Перемоги!
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10.03.2022 15:55 Ответить
Ця стара шкапа вже заробила на свій персональний мотузок!
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10.03.2022 16:03 Ответить
А ведь он даже глаза не поднимает. И нервно перебирает провод наушников. Нервничает ПАДЛА!!! это уже хорошо
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10.03.2022 16:08 Ответить
Підерас що ти киздиш
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10.03.2022 16:15 Ответить
Ця нациська наволоч має здохнути разом з своім фюрером як можна швидше.
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10.03.2022 16:18 Ответить
ООН вже має всі докази,що головний світовий терорист "капутін", знаходиться в Москві,або в одному із бункерів на створеній ним найбільшій світовій рашистській терористичній базі,котра називається"рабсея"
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10.03.2022 16:30 Ответить
********* тварь.
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10.03.2022 16:39 Ответить
Та ні,хтоб сумнівався,що там були нацики, он пів Харкова зайняли ці бандюги,а в Бородянці--там взагалі увесь населений пункт зайнятий нациками,про Маріуполь вже мовчу .....СТОП СТОП.СТОП... Так це що,виходить ВСЮ УКРАЇНУ ЗАЙНЯЛИ НАЦИКИ?!!!!!
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10.03.2022 17:01 Ответить
нарешті дійшло! такі да! уся Україна - бандерівські нацики, навіть ті, що ще не народилися!
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10.03.2022 20:21 Ответить
Это Гаага
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10.03.2022 17:16 Ответить
вже би брехали однаково! а тов кожного свля версія брехні - певно не встигають методички роздавати
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10.03.2022 20:19 Ответить
Его дочь гуляет по Европе. Что мешает её привезти в Мариуполь и поставить на танк как символ наших мирных намерений? Есть подозрение что так же для остановки агрессии можно использовать и детей Путина. Европа, ау? Вам там дети рашистов не жмут?
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11.03.2022 03:02 Ответить
Цим прецедентом російські терористи випробовують і "обкатують" технологію-схему пропагандистського виправдання для знищення будь-яких об'єктів,

а ширше - виправдання будь-яких своїх вчинків за принципом пропаганди німецьких нацистів: "чим більш неймовірна брехня, тим більше людей в неї вірять".
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11.03.2022 05:32 Ответить
Грязная немытая лошадь!
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11.03.2022 08:00 Ответить
Очільник російського МЗС Сергій Лавров - йди *****!
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11.03.2022 09:52 Ответить
*****. Просто *****.
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11.03.2022 10:59 Ответить
 
 