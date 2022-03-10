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Мелитополь (595) митинг (2540) оккупация (9504) Украина (44298)

Мелитопольцы вышли на митинг и еще раз показали, что они - это Украина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

10 марта сотни жителей Мелитополя вышли с желто-голубыми флагами показать российским оккупантам, что им здесь не рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Запорожской ОГА.

"Мелітопольці та їхнє щоденне нагадування, що вони - це і є Україна!

Да держать! Вспомните все эти видео, когда в следующий раз российские федеральные телеканалы будут распространять постановочные видео якобы оккупантам совета на украинской земле.

Слава Украине!
Мелитополь – это Украина!!!"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": А что мы здесь овцы - ходить по кругу?, - участники проукраинского митинга в Мелитополе пренебрегли всеми предупреждениями оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+25
Браво, Мелитополь! Все равно окупанты уберутся из Украины
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10.03.2022 15:00
+13
Мелітополь це Україна, жопоблок,що здав міста Запоріжжя в канаву
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10.03.2022 14:58
+13
респект, Людям! не втрачайте віри і бережіть себе!
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10.03.2022 15:03
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Мелітополь це Україна, жопоблок,що здав міста Запоріжжя в канаву
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10.03.2022 14:58 Ответить
Ні не так. Це місто бореться,живе
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10.03.2022 15:30 Ответить
Нах..й звідси.
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10.03.2022 17:35 Ответить
Браво, Мелитополь! Все равно окупанты уберутся из Украины
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10.03.2022 15:00 Ответить
Наша страна гордится вами!
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10.03.2022 15:02 Ответить
респект, Людям! не втрачайте віри і бережіть себе!
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10.03.2022 15:03 Ответить
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10.03.2022 15:09 Ответить
держитесь мелитопольцы добра вам мира.. выгоним орков не сомневайтесь
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10.03.2022 15:11 Ответить
ніколи в житті кацапотварі цих людей не перероблять в русню.
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10.03.2022 15:12 Ответить
Так їх же в асфальт закатали,їхали в 10 раз зелю вбивати....Інформація така ****,пишуть усі і про все. Навіть тоді коли мовчання золото
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10.03.2022 15:32 Ответить
Дуже добре знаючи мелітопольців можу з впевненістю заявити, що тих, хто за кацапів набагато більше ніж людей на відео. Сам недавно почув "ну ви же бамбілі людєй в данєцкє, а тєперь самі пачувствуйтє что ані пєрєжилі", від людини, яка увесь час була другом сім'ї.
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10.03.2022 15:38 Ответить
Отче небесний, даруй їм ще мужності.
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10.03.2022 15:58 Ответить
 
 