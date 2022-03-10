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война (46726) история (1998)

Имперские мечты России выросли в фашизм, и виноваты все россияне, прежде всего журналисты, – российский историк Таирова-Яковлева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский историк Татьяна Таирова-Яковлева, специализирующаяся на истории Гетманщины, записала обращение для украинцев, в котором сравнила путинскую Россию с нацистской Германией и убеждена, что Украина обязательно победит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в своем обращении к украинцам.

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"Для меня то, что происходит, – это личная трагедия. Не только потому, что последние 30 лет я занимаюсь исследованием истории Украины и у меня очень много друзей по всей Украине. Но и потому, что мне очень стыдно, что я – русская", – сказала Таирова-Яковлева на украинском языке.

Мне очень стыдно за мое отечество. Когда-то мы очень радовались Россией Собчака и Ельцина, демократической. Когда мы впервые поднимали триколор – мы действительно мечтали, что это будет новая демократическая Россия.

Как случилось, что имперские мечты и то, что Ленин когда-то называл "великодержавным шовинизмом", трансформировалось в фашизм?

Мы об этом будем много дискутировать, писать много книг. Потом, в будущем. После победы. После вашей победы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о конфискации в Украине российской собственности

"Я не сомневаюсь, что с Украиной все будет очень хорошо. Что это будет огромное, мощное европейское государство. А вот с будущим России все будет гораздо более трагично", – спрогнозировала она.

То, что сейчас происходит с Россией, историк сравнила с Германией после Первой мировой войны – когда стремление к реваншу трансформировалось в нацизм. И только уничтожение всех этих мечтаний и огромные средства, заплатившие за нацистские преступления, Германия, открыло для нее новое будущее.

Таирова-Яковлева также подчеркнула, что в этой трансформации России виноваты, среди прочих, и "все российские профессора" – как те, кто препятствовал обнародованию правдивых фактов об истории украинско-российских отношений, и просто так молчавших.

"Виновны все россияне. И прежде всего - журналисты", - признала профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

При этом она отметила, что "виновны и те сотни тысяч, миллионы украинцев, которые живут в России и молчат. Например, украинские звезды".

Также, по мнению Таирово-Яковлевой, виновны и те ее коллеги-историки со всего мира, которые поддерживали имперские амбиции России.

"Я уверена, что вы победите. Что казацкий дух живет. Слава Украине!" – подытожила российская исследовательница.
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Топ комментарии
+27
Я навіть скажу росіяни зробили з хутіна того ким він є зараз.
У них там колективний путін. Тому і відповідальність має бути колективною.
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10.03.2022 15:23
+27
да, меня тоже сильно разочаровали украинцы, которые живут на россии, а вы чего молчите?, это же вашу родину сейчас бомбят, ваших родственников, одноклассников, одногруппников, просто друзей сейчас здесь убивают..., тьфу, запроданці
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10.03.2022 15:27
+20
Это не украинцы, это хохлы.
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10.03.2022 15:34
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Питання, чому Україна досі дистанційно не арештувала Скабеєву, Соловйова і Ко й не подала в розшук?
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10.03.2022 15:22 Ответить
А ботоксного
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10.03.2022 15:26 Ответить
Всі будуть в Гаазі, а ще краще в Харківському чи Мариупільському Трибуналі.
Як Гебельс

А таки будуть, бо влада в рашці зміниться і їх видадуть як Мілошивича та Караджича

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10.03.2022 15:36 Ответить
ти відстав від життя. почали. за тіну з кандєлаками, за баскова- передані у інтерпол, чекаємо арештів
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10.03.2022 17:29 Ответить
Читав, правда в аудіо варіанті книгу автора "Мазепа". Рекомендую.
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10.03.2022 15:23 Ответить
Я навіть скажу росіяни зробили з хутіна того ким він є зараз.
У них там колективний путін. Тому і відповідальність має бути колективною.
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10.03.2022 15:23 Ответить
Погоджуюсь з кожним словом. Досить хибних уяв,,єтовсепутин,,
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10.03.2022 16:01 Ответить
історикиня

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10.03.2022 15:23 Ответить
історичка
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10.03.2022 15:27 Ответить
А чому Вас так покоробило тричі ?
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10.03.2022 15:33 Ответить
премьэрка, президентка, канцлерка, исторыкыня, депутатка...
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10.03.2022 15:37 Ответить
І послиця
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10.03.2022 15:50 Ответить
Похожа ослицу
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10.03.2022 16:01 Ответить
Ви, ті кому не подобаються фемінітиви, схожі на гопників якихось трохи, з характерним таким "ги-ги".

Є от інформація, в блозі Доктора філологічних наук, професора Олександра Пономарева, де Олександр Пономарів, пояснює деякі моменти, зокрема і стосовно жінки посла :

"Блог проф. Пономарева: як називати жінку-посла?"

https://www.google.com.ua/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandr-ponomariv-41932102.amp?espv=1

-------------------

Звідти скопіюю сюди, частину інформації :

" Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Микола Мирний хоче знайти жіночий відповідник до слова посол.

Посолка й послиня, що їх пропонує читач, не підходять із семантичних та инших міркувань. Тому треба казати пані посол Великої Британії, Сполучених Штатів Америки або инших країн. "

-----------------------------

Тобто, правильно, " пані посол ", а не "послиця", як у ваших "колег"
(бо бачу, не один такий. )
, у яких гопницький "ги-ги"-стайл, від браку освіти напевно..
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10.03.2022 17:03 Ответить
Не будемо сваритися, пане, бо ж війна. Міг би вам відповісти багато: і про фемінитиви, і про професію, що не має статі, і про ліволіберальний ідіотизм, що пожирає мозок західної цивілізації... Але не буду. Далі думайте, що всі, кому не подобається те, що подобається вам - гопніки.
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10.03.2022 21:34 Ответить
Ну і ?
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10.03.2022 16:38 Ответить
😃
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10.03.2022 20:25 Ответить
Не знаю хто більше шок получив 24 я чи руська. Вона так плакала,а мені просто додому позвонили і дали 4 дня вихідних,відмінили на роботі всі свята, прийшли до мене і виразили велику повагу до України, попросили ходити з високо піднятою головою, не вірили спочатку, що вистоїте. Так що да,у кожного був свій вибір
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10.03.2022 15:25 Ответить
да, меня тоже сильно разочаровали украинцы, которые живут на россии, а вы чего молчите?, это же вашу родину сейчас бомбят, ваших родственников, одноклассников, одногруппников, просто друзей сейчас здесь убивают..., тьфу, запроданці
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10.03.2022 15:27 Ответить
Вони хохли
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10.03.2022 15:31 Ответить
О бистренько віх записав в хохли, а є от наприклад відео, де українці, які в московії знаходяться, в центрі московії в москві, на "краснай площаді" протестували, співаючи гімн України :

" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому

https://youtu.be/tsz7A7quRvk

В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.

В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.
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10.03.2022 17:07 Ответить
Это не украинцы, это хохлы.
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10.03.2022 15:34 Ответить
Эти «хохлы» , скоро в Украину приедут (после войны, когда всё отстроится ) и будут бить себя копытом в грудь , что они самые , что не наесть искренние украинцы и ГОВОРЯТ они - на чисто украинском языке !!! …
Будущее на паРаше уже не завидное - они изгои во всем мире и полная жопы к ним приближается со скоростью звука , НО эти «хохлы приспособленцы» своего не упустят .
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10.03.2022 15:51 Ответить
І знов, швиденько всіх записав в хохли, а є от наприклад відео, де українці, які в московії знаходяться, в центрі московії в москві, на "краснай площаді" протестували, співаючи гімн України :

" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому

https://youtu.be/tsz7A7quRvk

В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.

В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.
показать весь комментарий
10.03.2022 17:10 Ответить
Я про ВСЕХ не говорила , не перекручивайте .
И по каким признакам вы поняли , что это украинец поёт гимн ?
Многие знают украинский язык .
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10.03.2022 17:58 Ответить
Але Ви і не уточнили, наприклад, що є такі українці в московії

(історична назва країни "московское государство", або коротко "московия", де жителі московії відповідно, були "московіти")

які стали манкуртами, тобто московитами, і не відокремили від українців, які знаходячись в московії, залишаються українцями

(не дивлячись на те, що ще в 2004 році, московія почала громити все що відноситься до української культури, крайнє і остаточне згортання будь чого українського в московії, то було закриття в москві, української бібліотеки, по рішенню влади московії, від 20 вересня 2016 року. )

, а просто написали "Эти «хохлы»".

(до слова "хохли", це принизлива назва в московії українців, з метою психологічного тиску на українців, щоб українці, скоріше ставали московитами. І така методика, застосування принизливих назв етносів, застосовується по відношенню до багатьох етносів, ще з часів як мінімум есесеру.)

, у відповідь юзеру з ніком "MD_DB", на його (юзера з ніком "MD_DB"), вислів з лексикону московії, "Это не украинцы, это хохлы." , який також не уточнив, чи всіх українців в московії має на увазі, висловлюючи фразу, з московитського лексикону, чи тих, хто став московитом, і тому ставшому московитом, не болить те, що московія, здійснила 24.02.2022 року, широкомасштабну

(підлу військову агресію, московія здійснила, мінімум 20.02.2014 (дата на медалі московії) року. А першу з 1991 року, агресію московія здійснила, ще в 2003 році, що проявилось у короткому конфлікті навколо острова Тузла, хоча далі, агресія московії продовжилась, в інформаційному, економічному, і після 2010 року безпековому вимірі, коли в цей весь період, до 20.02.2014 року, московія знекровлювала економічно, дискредитувала інформаційно, через своїх агентів на найвищих посадах, знищувала армію, і спеціальні служби України. )

військову агресію, проти України



Стосовно того, чому я написав що то українці, пояснюю :

Співали там по-перше два українці в відео, яких скрутили по одному, і в автозак заштовхали.

По-друге, в цій новині, під якою всі коментують, відеозвернення історикині, де вона старається говорити українською мовою

(за такий знак підтримки України, дуже вдячний їй особисто. )

, але той хто знає як звучить українська мова, з вуст українця у якого батьківщина Україна, зразу зрозуміє, що ця історикиня, не з України, а у тих хто в ролику ( посилання на який я надав в своєму повідомленніВам) співав Гімн України, вимова саме українська, і враховуючи той факт, що в московії, просто не залишилось осередків, де наприклад діти українців, або будь хто, з бажаючих, могли би вивчати і практикувати, українську мову, то вірогідність того, що ті хто в відеоролику співав Гімн України, є українцями, приблизно 99.9 %. Тому з огляду на вірогідність 99.9%, Вам ще раз пишу що то є українці.

Так (поправка на вірогідність 99.9 % відсотків) Вас влаштує ?
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10.03.2022 20:41 Ответить
Да если бы там вышли даже русские и пели бы гимн Украины , то я только «ЗА»!!!
Главное , чтоб это было действенно и чтоб война закончилась .
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10.03.2022 22:09 Ответить
І зновуот, швиденько всіх записав в хохли, а є от наприклад відео, де українці, які в московії знаходяться, в центрі московії в москві, на "краснай площаді" протестували, співаючи гімн України :

" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому

https://youtu.be/tsz7A7quRvk

В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.

В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.
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10.03.2022 17:08 Ответить
Там ужас в голове. Имел неудовольствие пообщатся. Опять "это вы сами себя,провокация,путин не может сделать...".
Убеждать их надо только через кровь.
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10.03.2022 16:07 Ответить
Думаєте їх серед вбивць немає ?
Вистачає лайна. Дехто з українців командує рашистами, дехто з літаків бомби скидає.
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10.03.2022 16:10 Ответить
Якщо знаєте особисто, тих "дехто", хто "командує" "рашистами" (в моєму розумінні, то московитсько-фашистськими окупантами), і " з літаків бомби скидає", то фіксуйте документально всі дані, згодиться для Гааги.

А просто балакати, без конкретики, не треба, бо в московії, є українці, які в нинішніх умовах, дуже обмежено можуть що вдіяти, з того, що на самому початку війни московії проти України, могли вдіяти, і є факти, що протестували проти війни, наприклад є от наприклад відео, де українці, які в московії знаходяться, в центрі московії, в москві, на "краснай площаді" протестували, співаючи гімн України :

" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому

https://youtu.be/tsz7A7quRvk

В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.

В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.
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10.03.2022 17:20 Ответить
Є ось відео, де українці, які в московії знаходяться, в центрі московії в москві, на "краснай площаді" протестували, співаючи гімн України :

" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому

https://youtu.be/tsz7A7quRvk

В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.

В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.

Тай таке.
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10.03.2022 16:20 Ответить
Інформація була від ЗСУ. Певно прізвища записані.
Пілот арештований.
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10.03.2022 17:29 Ответить
Не судите слишком строго украинцев в кацапстане-большинство запугано и вообще далеко не все люди способны решиться на публичный протест,тем более в авторитарной стране
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21.04.2022 15:08 Ответить
Только почему выводы никто не сделал. Акунин правильно сказал: "Украине помощь нужна не сегодня, а вчера" А именно с 2014 года. Рожали то летальное оружие нам, так и не выродили, пока 24 февраля не наступило.
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10.03.2022 15:27 Ответить
З 2014 року, по навіть 24.02.2022 року, багато хто сподівався, що можливо домовитись дипломатичним шляхом з московією.
Та вже в грудні 2021 року, за ініціативою США, почались додаткові (до того були поставки, наприклад Javelin квітень 2018, грудень 2019 року, червень 2020 року) , і вже масивніші, і з розширеною номенклатурою, поставки зброї, з країн НАТО в Україну, не дивлячись на те, що були розмови "якщо витрачатись на армію, то не буде хватати на дороги", і "що "Захід" відлякує від України інвесторів, попереджаючи про велику небезпеку Україні, від московії "
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10.03.2022 15:47 Ответить
Вiтчизняна вiйна почалася на мiй 70 рiк народження...Ранком на кухнi салатики
нарiзала, голiвку помила та пiшла глянуть, що там новенького в свiтi...А воно вже
5 годин йде вiйна...😥
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10.03.2022 20:36 Ответить
Історикиня - в мене очі на лоб полізли.
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10.03.2022 15:30 Ответить
Психологиня, синоптикиня - часто вижу такой оборот. Лет 15-20 назад не встречала. Но знаете как - пусть кацапам больше повода для того, чтоб язык в трубочку свернулся. Я и за переход на латиницу.
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10.03.2022 15:34 Ответить
Перехід на латиницю абсолютно зайвий. Болгари і чорногорці користуються рідною абеткою, нею ж надалі користуватимуться й українці. Це не Казахстан, який має кирилицю від кацапів. Навпаки, це кацапи мають кирилицю від стародавньої України-Руси.
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10.03.2022 15:40 Ответить
сьогодні прочитав най-найдивовижніший перл цього "новоязу": ЧЛЕНКИНЯ (десь в офіційних джерелах, не в блогерів)
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10.03.2022 15:44 Ответить
Цікаво звучить: сьогодні був збір всіх членкинь ...
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10.03.2022 15:49 Ответить
Такие феминизмы были приняты года два назад. Также изменено написание отдельных иностранных слов, типа "катедра" (кафедра), "етер" (эфир)
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10.03.2022 15:48 Ответить
Лікариня, депутиня, президентиня, воїня, снайпериня це ж капець, а ще бугалтериня.
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10.03.2022 15:51 Ответить
Дуже печально, що у вас така проблема з очима.
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10.03.2022 15:50 Ответить
блогер Vox Veritatis з Білої Церкви історик хвалив її книжки
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10.03.2022 15:31 Ответить
Ох и окает же она, ухо режет.
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10.03.2022 15:33 Ответить
"Головне, щоб після перемоги ми не залишили цьому мафіозному угрупованню жодного шансу залишитися на мапі. Кацапстан повинен припинити своє існування. Тому що надзавдання - це не просто перемога, так щоб все залишилося, як є, cтатус-кво. Треба припинити цю гангрену на географічній мапі. Вони не повинні більше існувати. І світ заживе зовсім інакше, коли ця країна перестане існувати. Повірте, світ покращиться. Фактично кацапи вже програли і це всім очевидно." © Лесь Подерв'янський.
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10.03.2022 15:35 Ответить
На 1:02 он там не "Хайль фюрер" ли мемекнул?
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10.03.2022 15:39 Ответить
Ті українці, якщо їх так можна назвати, після декількох років проживання на Московії починають так саме думати як і московити. Пропаганда працює як годинник, все розложується по полочках в отруєному мозку
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10.03.2022 15:36 Ответить
Є ось відео, де українці, які в московії знаходяться, в центрі московії в москві, на "краснай площаді" протестували, співаючи гімн України :

" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому

https://youtu.be/tsz7A7quRvk

В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.

В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.

Тай таке.
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10.03.2022 16:23 Ответить
Чингіз хан, реінкарнацією якого є Муму Кунжутович, рубав голову кожному 10 за непослух. Цей так само буде. В історії рузге є випадок, який не афішується. Військо Петра брало приступом Азов, не получилось, військо із словами зрада ринулось на Москві, бунт подавили. Петро особисто рубав голови, аж вспотів, потім запросив німців. Там скоро буде нове Лобне місце, де фурерок і муму будуть рубати голови всім несогласним. Або посадять в Ярославськое СІЗО.
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10.03.2022 16:58 Ответить
Весь конгломерат,состоящий из жителей разных национальностей, называемый по какому-то недоразумению "руцким миром", уже достиг своего апогея. У общества пропитанного империализмом, шовинизмом и ксенофобией просто не было другого пути. И за это ему по любому придётся расплачиваться.
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10.03.2022 15:41 Ответить
Русский шовинизм и есть основа для русского фашизма
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10.03.2022 15:57 Ответить
мне приятно что есть такие мои бывшие соотечественники,что не все офашистились там.но таких так примерно 1 процент.остальные биомусор подлежащий уничтожению!
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10.03.2022 16:01 Ответить
Хочу успокоить Татьяну. Русский - это не народ, не нация и вообще не этническое понятие.
Обратите внимание - все нации, этносы, народы (украинец, немец, румын, китаец и т.д.) все они - это имя существительное, и только русский - прилагательное. Почему?
Потому что русский прилагается. К чему? Ответ простой - к московскому царю.
Русский - это холоп московского царя. Не более и не менее. Русскими не рождаются, русскими становятся. Русским может быть и украинец, и молдован, и еврей и кто угодно. При этом не обязательно родится в РФ, не обязательно даже знать россиянску мову, можно быть "черным", "желтым" и даже синим. Главное - быть холопом московского царя.
Те кто считает себя русскими, но при этом остаются людьми попали в некий тупик. Им надо себя как-то этнически самоопределить, а вариантов не видят потому что считают русских народом.
Отбросьте эту глупость и ищите свои корни. Главное что вы не холопы. Оставьте холопство руссеим, как они того и хотят.
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10.03.2022 16:01 Ответить
Великолепно !
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10.03.2022 16:52 Ответить
История скреп


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Можем повторить! 30 ноября 1939 г. СССР бомбит Хельсинки. Разрушено 2 тыс зданий, более 900 погибших, свыше 500 раненых. Сталинский лжец Молотов тут же кричит, что СССР "сбрасывает финнам мешки с хлебом". Сегодня путинский лжец Лавров заявил, что Россия "не нападала" на Украину
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10.03.2022 16:09 Ответить
На жаль таких дуже мало в росіі ,переважєає зомбоване бидло яке вірить в міфи про "великую росію "
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10.03.2022 16:13 Ответить
Стаття цієї істЕрикині, схоже, розрахована на повних довбодятлів..

Абсолютно відморожена та відірвана від російського народу та реальності кремлівська влада розв'язала цю страшну та криваву війну і віддала наказ своїм терористам стріляти в неозброєних людей, обстрілювати та бомбити міста, лікарні та інші цивільні об'єкти.
Влада Росії тероризує весь світ ядерною та хімічною зброєю..

Але в цієї істЕричної курки винними чомусь виявились... Хто б міг подумати - не кремлівські вбивці! Ні!
Винними виявились журналісти та пересічні росіяни, ступінь впливу котрих на політичні й економічні процеси в Росії давно помножений на нуль!
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10.03.2022 16:42 Ответить
Дякую! Тепер я зрозумів на кого була розрахована стаття ))
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10.03.2022 18:49 Ответить
Трохи зменшена версія повідомлення, з меншими заглибленнями в історію:

Стосовно історикині, з відеоролику, уважно передивіться, про кого вона каже, а саме про майже абсолютну більшість московитської
(від історичної назви держави "московское государство", або коротко "московия" )
інтелігенції, яка
(майже абсолютна більшість московитської інтелігенції)
є насправді "інтелігенцією", а не інтелігенцією, бо в статусі лідерів думок і симпатій населення московії, йшла "інтелігенція", на поводу у московитського великодержавного шовінізму
(як я особисто вважаю, то московитсько-фашистскої ідеології, ідеології московитського неофашизму, по відношенню до України)
, крайні як мінімум 19 років

(саме в 2003 році перший раз московія здійснила агресію проти України (якщо брати точку відліку 1991 рік), що проявилось у короткому конфлікті навколо острова Тузла, а далі, в медійному плані, агресія московії проти України, не припинялась, впритул до 20.02.2014 (дата на медалі московії) року, коли московія вже військовою силою, здійснила агресію проти України, і продовжувала здійснювати підлу військову агресію проти України, впритул до 24.02.2022 року, коли вже московія здійснила повномасштабну військову агресію, проти України.)

, і кричали "Крим наш", і не протестували проти пропаганди московії, яка
(пропаганда московії)
зображувала Україну і громадян України, в демонічних тонах.

А більшість населення московії
(біля 80%, які підтримують нинішню владу московії, якщо виходити з даних соціологічних опросів в московії .) всередині московії
(вважаю що дуже багато з них, зазомбовані пропагандистським телебаченням московії)
, знаходячись в стані зазомбованості, гаряче підтримують, те, що 24.02.2022 року, московитсько-фашистські окупанти, почали повномасштабну військову агресію московії, проти України.

І все таки, доповню, не треба перекручувати фемінітиви української мови.

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10.03.2022 19:25 Ответить
Afanasy, я скорегува дещо повідомлення, в сторону меншого заглиблення в історію, і особистого бачення подій, та все одно, ваажаю, що тільки знаючи історію появи московії, подальшого історичного поступу московії, можна більш точно зрозуміти, чому ******* московія, така, яка є, хоча дуже короткий проміжок часу, приблизно з лютого 1917 року, по жовтень 1917, а також з 12 червня 1990 року, по приблизно по грудень 1998 року, могла московія, стати звичайною нормальною країною, але в жовтні 1917 року, пішла по шляху імперіалізму есесер, а з 1999 року, по шляху реваншистського імперіалізму есесер, нажаль.
Але все одно, цікаво що саме Вас засмутило, поділіться своїм розумінням, зі мною будь ласка.
Я висловив своє бачення, спираючись на історичні факти, які є загальнодоступними, і які можна перевірити особисто, за допомогою інтернету, і декількох джерел, які можна співставити, і зробити власний висновок, по якійсь конкретній тематиці.
Можете аргументовано пояснити, якщо з чимось конкретним, зі зкорегованого допису, Ви не погоджуєтесь ?
(Може я зміню свою думку, по чомусь, де Ви зможете довести зворотнє. )
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10.03.2022 19:47 Ответить
Нажаль ви помиляєтесь в своїх поглядах, як щодо ******** політичних процесів, так і шодо історії Росії.
І просто змінити свою думку з того чи іншого приводу не вдасться.
Можлива тільки повна зміна світогляду.
Людство тримають в Матриці. І це не жарт.
В інформаційній Матриці, в якій спотворена дійсність та повністю сфальшована історія.
Навмисно, системно та впродовж століть...
І тут як в одноіменному фільмі - ви або усвідомите це та облишите її, або ж так і залишитесь в ній назавжди.
Вибір за вами. А ваш провідник - це ваша допитливість.

Щодо розуміння ******** політичних процесів перегляньте кілька роликів за тегами "двійники путіна" або ж "смерть путіна". Раніше було безліч інформативних відео з цього приводу, щоправда, якщо їх ще не видалили. В такому випадку зусиль доведеться докласти трохи більше.
Стосовно історії, там взагалі повний морок - маштаб фальсифікацій просто зашкалює. Почніть, наприклад, з перегляду відео за тегами "Тартарія. Альтернативна історія".
Здається, напрямок я вам задав.
Бажаю успіху!
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11.03.2022 02:34 Ответить
Дякую за те що поділись своєю точкою зору.
Хочу звернути Вашу увагу, лише на те, що Ви посилаєтесь на "Тартарія. Альтернативна історія" . Ваше право, цікавитись альтернативною історією.
Я навіть поважаю вибір тих, хто вірить що земля плоска, і стоїть на трьох слонах, які в свою чергу, стоять на великій черепасі.

Та я, являють прихильником академічної історії.
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11.03.2022 14:04 Ответить
Це вже ваші особисті проблеми..
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11.03.2022 15:13 Ответить
Якщо коротко, то з моєї точки зору, ситуація виглядає наступним чином :

Проти України, пішла війною реваншистсько-імперіалістична московія, фашистського толку, в якій (московії), на даний момент, біля 80% тих, хто зазомбований

( як мінімум 18-річною, починаючи з першої агресії московії, проти України, що проявилось в конфлікті, навколо острову Тузла, і з тої пори, включилась поступово антиукраїнська пропаганда в московії, і інші механізми, для ослаблення позицій України, для того, аби поглинути Україну, назад в московитсько- імперські обійми. )

антиукраїнською пропагандою, і підтримує військову агресію московії, силами московитсько-фашистських окупантів, які в тому числі ракетами і бомбами, атакують міста України.
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10.03.2022 21:42 Ответить
Для того, аби моя думка про 80% жителів московії, підтримуючих війну проти України, змінилась в сторону меншого відсотку, тих хто в московії підтримує війну проти України, як мінімум, повинні вийти на вулицю міліони жителів московії, для того аби зупинити фюрера московії, в його агресії проти України.

А взагалі, московія поки не прибереться геть, з території України, всесвітньо (в тому числі і московією) визнаної в 1991 році, з виплатою репарацій і контрибуцій, за все що московія зробила проти України, як мінімум з 20.02.2014 (дата на медалі московії) року, з одночасним покаянням жителів московії, за все що московія зробила Україні, з 20.02.2014 року, то до тих пір, в моєму розумінні, московія, буде рейхом гітлера 21 століття.
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10.03.2022 21:43 Ответить
Повага цій росіянці.
Бути голосом розуму в оточенні озвірілих зомбі- співвітчизників- подвиг.

А наші мільйони українців в Рашці лижуть сраку своїм окупантам і тупо чекають коли Путлер уб'є їх батьківщину.
Деякі під кримнаш підписувались...пірдари..
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10.03.2022 16:42 Ответить
Мільйони українців, з'явились в московії, ще в часи сесесеру, була хвиля, коли були розвідані енергоносії, а так як добича була основна до того, Україна, Азербайджан, Татарстан, то багато поїхало українців спеціалістів з України, на освоєння розвіданих енергетичних ресурсів, а також, через те, що після 1974 року, селяни отримали паспорти, і могли пересуватись за межі села

(до якого вони були прив'язані як кріпаки, впритул до 1974 року)
також обставина, що в Україні, по перше було менше робочих місць, ніж людей яких в 1974 році звільнили по суті від кріпацтва, та і при есесері, так жилось "добре", що багато хто, вимушений був їхати, в місця з неблагополучним кліматом, щоб заробити хто на хату, хто на автомобіль, ще багато кого, направляли після інституту, по "розподіленню", також подалі від України, в місця де розвідані енергоносії були, або на БАМ, де потрібні були також робочі руки, і так і залишились ті українці, після 1991 року в московії, більшість з них, стали московитами, це так, московія така, поглинає народи, лишаючи освіти і культури, цих народів, щоб ці представники народів, скоріше ставали московитами, через втрату культурних зв'язків зі своєю батьківщиною.
Так бачу питання, стосовно великої кількості українців, які розчинились у московії, ставши виходить що, московитами, більшість з яких, за крайні ~18 років



(час після першої агресії московії проти України, що проявилось у конфлікті навколо острова Тузла, в 2003 році, після чого пропагандистське машина московії, поступово набирала обертів, в направленні демонізації України і українців, з додатково з 2004 року, економічним тиском, а з 2010 року, через встановлення на найвищі посади московитів, з московитськими паспортами, в силові відомства, зі знищенням оборонного потенціалу, а також служб безпеки України, йшла та дозована демонізуюча пропаганда, впритул до 20.02.2014 року, коли московія підло ("іх там нєтами"напала військовою силою, здійснила агресію проти України, і далі вже відбувалась не дозована, а повномасштабна пропаганда в стилі гебельса, яка постійно була присутня на московитських пропагандистських каналах, впритул до 24.02.2020 року, коли московія пішла війною проти України, чого скоріше за все, більшість з тих, хто був в курсі справжнього стану справ в московії, самі не очікували, але от напала московія, в ролі імперіалістично-реваншистської московії, фашистського толку (достатньо згадати, недавню фразу пропагандиста московії, якого прозвали "соловьиний помет" в московії ж, коли він сказав, маючи на увазі, мабуть і себе, що " руССкие, наднация". )

, пропагандистське московитське телебачення, зазомбувало негативно по відношенню до України.

А що стосується України, то у України, іншого вибору нема, окрім як захищатись, від імперіалістично-реваншистської московії, фашистського толку.

І з підтримкою України, яка (підтримка України) зараз в всьому світі

(бо всі схоже побачили, що таке московія, що московія, стала схожою на гітлерівський рейх, тільки вже в 21 столітті.)

, Україна, обов'язково переможе !
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10.03.2022 22:35 Ответить
а як завернула! я 30 років досліджую Україну. ха-ха. Дослідниця задрипана. Ти там досліджуй, де живеш. Князь Урусов в 1850 роках теж був антропологом. Ходив шукав на болотах кургани, де знаходив кістяки, відправляв на дослідження в Париж,Берлін,Лондон і звідти приходили вісточки про надіслані екземпляри не відносяться до словянського типу через форму черепа, опорних кінцівок.Стало не цікаво, згорнули. Краще пиши свої диссертації на слоганах печки лавочки, ех валенки, про бідони самовари. Там не цікаво, бо в давнину інші філософи називали населення Мокшанії андрофагами. У вас там панує євроазійство в самих жорстоких формах. Лишня хромосома стукає в голову, хоче вирватись на волю.
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10.03.2022 16:51 Ответить
У Вас схоже, по якимось внутрішнім причинам, сталась помилка адекватності сприйняття, слів і особи цієї історикині. І скоріше всього, Ви навіть назв праць

(наприклад, як тут в коментарях вже назвали, і рекомендували для прочитання

(10.03.2022 15:23 Олександр Троцюк)
одну з праць, яка називається "Мазепа")

її, напевно не читали, не говорячи вже про зміст, тому якийсь коментар такий у Вас вийшов, на мій погляд, як мінімум, недоречний до самої новини під якою (новиною) тут коментарі, і про що йдеться в новині.
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10.03.2022 18:54 Ответить
Нічого особистого. Це не залежить від даровитості автора. Можна і не читати її опус Мазепа, бо тема кожного з рузге хвилює як запроданство перед шведами на шкоду народу рузге. Учені усього світу спочатку вивчають історію власного народу, Але для рузге воно не підходить. Там із 140 народностей 90 процентів не мають писемності, то що там досліджувати. Одна знищила джерела історії української нації (катерина друга) а друга її вивчає. Історію свого народу спочатку вивчити потрібно, а потім жаліти українську націю.
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11.03.2022 02:04 Ответить
 
 