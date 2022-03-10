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"Мы - украинцы, а Путин - ху#ло", - акция протеста жителей захваченного оккупантами Бердянска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Жители захваченного армией РФ Бердянска вышли на акцию протеста против оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись по акции протеста опубликована в соцсетях. На видео жители города идут по улице и провозглашают антироссийские и патриотические лозунги.

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Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в Москве 11 марта он проведет переговоры с главой РФ Путиным.

"На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", - говорится в сообщении БелТА.
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10.03.2022 15:34 Ответить
Едет отсосать.
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10.03.2022 16:25 Ответить
Ему и проить не будет. Просто вставит анальный зонд.
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10.03.2022 16:53 Ответить
Пишаємось громадянами України!!!
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10.03.2022 15:35 Ответить
Они не подозревают , что они не охотники , а добыча.
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10.03.2022 16:07 Ответить
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10.03.2022 15:37 Ответить
угро-фінське ху..ло... яке називає себе "слов,янином"і русским... ху..ло є тільки ущербним азіатом, без генетичного натяку і на слов,янізм, і на русинство... - чмо московських болот.
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10.03.2022 15:53 Ответить
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10.03.2022 18:51 Ответить
А рашиські паскудники вважали що на південому сході зустрічатимуть з квітами ,куди рашиська чума не влізе це тільки біда ,кров сльози смерть і розруха будьте ви прокляті.
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10.03.2022 16:07 Ответить
 
 