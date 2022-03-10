"Мы - украинцы, а Путин - ху#ло", - акция протеста жителей захваченного оккупантами Бердянска. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Жители захваченного армией РФ Бердянска вышли на акцию протеста против оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись по акции протеста опубликована в соцсетях. На видео жители города идут по улице и провозглашают антироссийские и патриотические лозунги.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", - говорится в сообщении БелТА.