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В Житомирской области в результате обстрела блокпоста погибли пятеро военнослужащих, двое - ранены, - председатель ОГА Бунечко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Житомирской области вчера в результате обстрела блокпоста в селе Старая Котельня погибли пятеро военнослужащих.

Об этом в видеообращении заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ. .

"Вчера продолжались авиационные обстрелы Житомирщины, фактически - авиационная война с Житомирщиной. Вчера в Коростене была обстреляна нефтебаза "UPG", один человек погиб, взрыва нефтепродуктов не произошло. Кроме того, был обстрелян блокпост в селе Старая Котельня в Житомирском районе. Пять военнослужащих погибли, двое ранены", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью Житомирщина вновь подверглась авиаударам. В разрушенном общежитии в областном центре обнаружены тела четырех человек, - Нацполиция. ФОТО

По информации Бунечко, за две недели с момента полномасштабного вторжения России в Украину по Житомирщине было нанесено более 40 авиационных ударов.
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Топ комментарии
+32
Дуже шкода хлопців.
Дуже.
Царство Небесне.
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10.03.2022 16:05
+15
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10.03.2022 16:08
+12
Я живу недалеко від Житомира. Літак кожен вечір між 18-20 заходить з півночі, зі сторони бульби. Чеше постійно над нашою вулицею, може орієнтир якийсь. Іде на південь, розвертається і через декілька хвилин зі сторони Житомира видно спалахи.
Якого би стінгера, він як рейсовий автобус, кожен день над нами чеше
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10.03.2022 16:20
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пытаются перерезать поставки из западной украины
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10.03.2022 16:04 Ответить
Даже не перерезать, а замедлить. Они физически не смогут остановить поставки, Только мешать.
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10.03.2022 16:06 Ответить
они боятся охвата с тыла и флангов группировки под макаровом и бородянкой
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10.03.2022 16:09 Ответить
И где ж на блокпостах хвалённые стингеры ,которых уже тысячи завезли в Украину
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10.03.2022 16:26 Ответить
Навіщо на блокпосту Житомирщини Стінгери, коли достатньо бліндажу ?
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10.03.2022 16:33 Ответить
Або ви закопаєтесь самі, або вас закопає ворог
генерал Патона про траншеї та бліндажі
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10.03.2022 16:31 Ответить
RIP Воінам !
Це - війна...
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10.03.2022 16:34 Ответить
Дуже шкода хлопців.
Дуже.
Царство Небесне.
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10.03.2022 16:05 Ответить
Жахливі новини, не зможуть позитивні переговори перечекати життя цих Героїв. Боротьба до кінця, до останнього орка
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10.03.2022 16:06 Ответить
Ja neznaju kuda, no peredaite svojei sluzhbe, mozhet vichisljat gde eto stado ovceiobov pasutsa - bairaktar azh paljci zhmjot kak hochet ih naiti i poprivetstvovatj.

https://www.youtube.com/watch?v=iF_yqOB3Njk
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10.03.2022 16:07 Ответить
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10.03.2022 16:08 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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10.03.2022 16:09 Ответить
Кацапня клята діє так , як діяла під час Голодомору 1932- 1933рр
Тоді так само перекрили поставки продуктів із Західноі Украіни , щоби
на решті краіни люди помирали від голоду😡
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10.03.2022 16:17 Ответить
Житомирская область это ещё не западная Украина ,а северная ,как и киевская
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10.03.2022 16:28 Ответить
У нас уже самолётов и ПВО не осталось? Почему кацапы свободно летают в нашем небе ?
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10.03.2022 16:17 Ответить
патамушо Дороги хорошие,
патаму й літають 👿
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10.03.2022 16:35 Ответить
Они не верили до последнего.Американцы,прошедшие сотни войн,давно про это предупреждали. А он улыбался. ПВО надо было срочно делать после 2014 года.8 лет прошло. И вот итог.
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10.03.2022 17:58 Ответить
Я живу недалеко від Житомира. Літак кожен вечір між 18-20 заходить з півночі, зі сторони бульби. Чеше постійно над нашою вулицею, може орієнтир якийсь. Іде на південь, розвертається і через декілька хвилин зі сторони Житомира видно спалахи.
Якого би стінгера, він як рейсовий автобус, кожен день над нами чеше
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10.03.2022 16:20 Ответить
Именно так.
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10.03.2022 16:25 Ответить
В Житомире ,что нету пво .Там же лётное училище им академика Королёва есть
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10.03.2022 16:34 Ответить
никогда там не было летного училища
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10.03.2022 20:10 Ответить
У мене така ж сама ситуація. Живу в Сумах. І всі лікати які ******** Суми, заходять з моєї сторони прямо над моїм районом, постійно. Два рази зовсім низько пройшли.
Пару стінгеров і так би вже в наглу не літали.
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10.03.2022 19:35 Ответить
Мені те саме пишуть.
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10.03.2022 19:52 Ответить
вже писали що ***** ті блок пости, погіршують мобільність загонів ще й підставляються під вогонь
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10.03.2022 16:43 Ответить
Павшим Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!! Люта смерть мацкалям !!
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10.03.2022 18:16 Ответить
Світла пам'ять полеглим.

Одужання пораненим.

Смерть ворогам !
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10.03.2022 19:53 Ответить
 
 