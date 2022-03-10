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В Мариуполе разрушено управление ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разрушено в результате атаки оккупантов на Мариуполь.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Добрались подонки и до здания Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области... Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все - роддома, больницы, жилье мирных жителей, школы и детские сады", - говорится в сообщении.

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Также видео оттуда опубликовал в телеграме журналист Андрей Цаплиенко.
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Мариуполь единая преграда на Крым - думаю, фашист его сотрет с лица....(
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10.03.2022 16:15 Ответить
........за#бётся пыль глотать!......
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10.03.2022 16:17 Ответить
Сравнивание Мариуполя з землёй просто не разумно. Его и так обойти можно. Это тупая месть и злость орков.
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10.03.2022 17:01 Ответить
орки по природе своей не разумны, но там порт-трасса на Крым, вся логистика, промышленность
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10.03.2022 17:12 Ответить
 
 