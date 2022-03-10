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В Мариуполе разрушено управление ГСЧС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разрушено в результате атаки оккупантов на Мариуполь.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Добрались подонки и до здания Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области... Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все - роддома, больницы, жилье мирных жителей, школы и детские сады", - говорится в сообщении.
Также видео оттуда опубликовал в телеграме журналист Андрей Цаплиенко.
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