Массовые захоронения убитых российскими бомбами жителей Мариуполя в траншеях. ВИДЕО

В Мариуполе вынуждены хоронить погибших и умерших в траншеях.

Об этом сообщила в фейсбуке журналист Ilahe Veliyeva, информирует Цензор.НЕТ.

"Глубокий ров, выкопанный на старом кладбище в центре города, длиной около 25 метров, заполнен телами, собранными из моргов и отдельных домов работниками коммунальной соцслужбы", - говорится в сообщении.

Читайте: За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей