Украинские военные пошли в контрнаступление на Киевщине. ВИДЕО

Украинские военные попытались прорваться в Киевские области, где сконцентрировались российские силы.

Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, группа военных РФ с танками и бронетехникой зашли в поселок и частично его контролируют. По словам местных жителей, у них отобрали телефоны и их не выпускают из села. Украинские силы пытались нанести поражение противнику и отбросить его за пределы села.

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