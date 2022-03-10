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Украинские военные пошли в контрнаступление на Киевщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные попытались прорваться в Киевские области, где сконцентрировались российские силы.
Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
По данным разведки, группа военных РФ с танками и бронетехникой зашли в поселок и частично его контролируют. По словам местных жителей, у них отобрали телефоны и их не выпускают из села. Украинские силы пытались нанести поражение противнику и отбросить его за пределы села.
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тобі не 60 і не 70 років.
а чого ти не йдеш в контрнаступ?
мене не питай.
у мене з родини троє на війні, а з мене толку як з молотка.
бавлю онуків.
то чого ти строчиш а не воюєш.
Не треба людям вішати локшину на вуха, як це робили 3 останні роки.
Це вже не просто велике крадівництво або боротьба за рейтинг. Або правду, або нічого.
Песня: Вставай, народ Украинский
О, хлопці працюють.
Респектище!