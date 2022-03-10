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война (46726) Киевская область (3537)

Украинские военные пошли в контрнаступление на Киевщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные попытались прорваться в Киевские области, где сконцентрировались российские силы.

Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, группа военных РФ с танками и бронетехникой зашли в поселок и частично его контролируют. По словам местных жителей, у них отобрали телефоны и их не выпускают из села. Украинские силы пытались нанести поражение противнику и отбросить его за пределы села.

Читайте: Фонд Бутусова собирает средства в помощь фронту
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Топ комментарии
+59
Тримаємо кулаки за хлопців.
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10.03.2022 18:21
+48
https://twitter.com/i/status/1501955996452888580
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10.03.2022 18:21
+36
Армия Zасранцев терпит поражение - уничтожение 6-го танкового полка + ПЗРК // Байрактар ЗСУ
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10.03.2022 18:23
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https://twitter.com/i/status/1501955996452888580
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10.03.2022 18:21 Ответить
Щось не бачив знищення полку, тупо відступили, причому маючи орду танків. Що це було? Тактичний відхід, чи паніка? Важко розібратись. Але загалом не до жартів, насправді...
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10.03.2022 19:12 Ответить
Беззбройного представника преси хлопці скоріше всього туди не взяли. щоб не ризикувати його життям.
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10.03.2022 19:56 Ответить
kudi on pulit tam ?
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10.03.2022 18:24 Ответить
кацапам понравилось горелое будет и красивое нам пакет урагана мало не покажется
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10.03.2022 18:26 Ответить
это орков прогнали и на их позициях такое там ещё рядом изделие номер 2 использованное -))
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10.03.2022 18:28 Ответить
ti smotri - oni daze matrac pritashili
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10.03.2022 18:30 Ответить
Шо за алтарь любві?
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10.03.2022 18:33 Ответить
скрепы по рузге со времён Зосимы коий с отроки ****** образом
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10.03.2022 18:34 Ответить
кадировеці спіймав двох мацкалів
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10.03.2022 18:39 Ответить
на якому місці там армія рихфи у Світі ?
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10.03.2022 23:55 Ответить
2е было пока где-то в селе под Сумами их не начали лупить болгары восхитились - таких сказочных дебилов как рузге армия ещё мир не видел
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11.03.2022 00:01 Ответить
Жарят потихоньку!!!!
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10.03.2022 18:26 Ответить
УДАЧИ !!!!! ПЕРЕМОГИ !!!!!
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10.03.2022 19:56 Ответить
Тримаємо кулаки за хлопців.
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10.03.2022 18:21 Ответить
rebjata - NNNNado video kak rusnja DRAPAET - snimite na kameru esli est takaja vozmoznostj
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10.03.2022 18:23 Ответить
Приїдь, бл..., і зніми!
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10.03.2022 18:32 Ответить
Не можна таке викладати
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10.03.2022 18:36 Ответить
slishkom korichnevaja kartinka ?
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10.03.2022 18:38 Ответить
Копро-контент 💩💩💩
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10.03.2022 18:51 Ответить
Нет, не позволять удирать - это что, игра в догонялки или настоящая война? Врага уничтожают при любой возможности, а не снимают видео удирающей твари.
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10.03.2022 18:49 Ответить
Слава Героям
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10.03.2022 18:23 Ответить
Пішли у контрнаступ та "намагалися" - не одне й те ж.
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10.03.2022 18:25 Ответить
дивлячись на ім,я, ти молодий.
тобі не 60 і не 70 років.
а чого ти не йдеш в контрнаступ?
мене не питай.
у мене з родини троє на війні, а з мене толку як з молотка.
бавлю онуків.
то чого ти строчиш а не воюєш.
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10.03.2022 18:36 Ответить
Я пишу, шо не треба ******* того, чого нема.

Не треба людям вішати локшину на вуха, як це робили 3 останні роки.
Це вже не просто велике крадівництво або боротьба за рейтинг. Або правду, або нічого.
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10.03.2022 19:56 Ответить
Перестрілка🤷
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10.03.2022 18:27 Ответить
Молодцы!
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10.03.2022 18:33 Ответить
Що це за гранатомет чорного кольору у наших військових? Це німецькі панцерфаусти?
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10.03.2022 18:34 Ответить
Звісно ні! Хоча не точно))))
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10.03.2022 18:41 Ответить
да ,
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10.03.2022 18:43 Ответить
а хіба це не іспанський ?
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10.03.2022 19:06 Ответить
Так
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10.03.2022 18:45 Ответить
Да.
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10.03.2022 18:48 Ответить
Боже, допоможи!
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10.03.2022 18:35 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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10.03.2022 18:38 Ответить
На росії відкрили кримінальну справу проти чувака, який в соцмережах розшифрував позначку z. Виявляється- це означає zасранці
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10.03.2022 18:41 Ответить
zadroty
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10.03.2022 18:42 Ответить
Зондеркоманде вони, нелюди
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10.03.2022 19:03 Ответить
Зал#півці
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10.03.2022 19:10 Ответить
Вдалий гумор-теж війна. (гарно)
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10.03.2022 19:14 Ответить
Здохлики
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10.03.2022 21:21 Ответить
И что получилось.Это я так понимаю та самая Богдановка,что под Броварами
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10.03.2022 18:47 Ответить
Это гораздо ближе.Я в Броварах живу.
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10.03.2022 18:58 Ответить
Это какой то партизанско-диверсионный отряд?
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10.03.2022 19:00 Ответить
https://youtu.be/9tuvUKx1_1E

Песня: Вставай, народ Украинский
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10.03.2022 19:02 Ответить
так пошли или попытались?
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10.03.2022 19:11 Ответить
Пішли в контрнаступ, але нажаль повернулися, я так зрозумів
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10.03.2022 19:13 Ответить
Відео - ЖЕСТЬ!
О, хлопці працюють.
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10.03.2022 19:15 Ответить
Оператор точно не сцикун! Таке мало хто відважиться знімати - це Вам не Гоу-Прошка на плечі бійця!

Респектище!
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10.03.2022 19:44 Ответить
А чи є якісь пралади у наших для бачення тушок через хащі на метрів 50-100?
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10.03.2022 20:09 Ответить
Стопудово. Дивишься на наших воїнів - ну просто космічний десант.))
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10.03.2022 20:52 Ответить
США выделяет помощи 13 миллиардов долларов Украине.За эти деньги нужно создать целые армии для освобождения Украины.Воевать хотят за Украину больше миллиона человек + наемники - профессионалы со всего мира! Главное не медлить и мочить фашистов на нашей земле.Победа будет за нами !Слава Украине!Смерть ворогам!
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10.03.2022 20:38 Ответить
Чому на 16 день війни з московією не розрушений керченський міст, а Крим тимчасово не острів???
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10.03.2022 23:36 Ответить
 
 