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танк (1913) Цаплиенко (36)

Подразделение оккупантов разбили вблизи села Мокрец - уничтожено 3 танка и ЗРК "Тор", захвачено 7 танков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что вблизи села Мокрец было разбито подразделение российских оккупантов и уничтожен ЗРК "Тор".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Цаплиенко отметил: "Вот так возле села Мокрец на границе Киевщины и Черниговщины украинские воины разбили подразделение российских оккупантов. По словам военных, принявших бой, подбиты 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 МТЛБ. Захвачено в качестве трофея 7 Т-72 1 БРМ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные пошли в контрнаступление на Киевщине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+84
В нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне.
Исход войны уже совершенно ясен. Был бы Кремль умный, он бы сейчас, сообразив, к чему клонится дело, должен был бы изо всех сил укреплять власть безумно популярного в Украине и во всем мире Зеленского. Одна надежда только на Зеленского. Тот, кто видит реальность, - видит неизбежность переноса войны на территорию России.
Более того, вдохновляющая сила мести может оказаться сильнее здравого смысла и политической деликатности. А в нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне. И гоня российскую армию, продвинуться вглубь России они могут достаточно глубоко.
Уже ясно, что с такой армией надеяться вообще не на что. А сумеет ли Зеленский своим авторитетом остановить своих бойцов и не дать им перешагнуть рубикон границ - большой вопрос.
Любой профессиональный политик уже обязан был бы определить, что земля уходит у России из-под ног. Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть в бою некая театральность, романтизм - а украинцы просто всех убивают без предисловий.
Александр Невзоров, YouTube
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10.03.2022 19:38
+37
7 танков т72 в качестве трофеев? неплохо так! Судя по видосу, свежая модификация.
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10.03.2022 19:40
+34
Село виправдало свою назву - кацапам настав мокрець

(це такий *******, коли залишається мокре місце)
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10.03.2022 19:43
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Правила форума Совет форумчан
В нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне.
Исход войны уже совершенно ясен. Был бы Кремль умный, он бы сейчас, сообразив, к чему клонится дело, должен был бы изо всех сил укреплять власть безумно популярного в Украине и во всем мире Зеленского. Одна надежда только на Зеленского. Тот, кто видит реальность, - видит неизбежность переноса войны на территорию России.
Более того, вдохновляющая сила мести может оказаться сильнее здравого смысла и политической деликатности. А в нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне. И гоня российскую армию, продвинуться вглубь России они могут достаточно глубоко.
Уже ясно, что с такой армией надеяться вообще не на что. А сумеет ли Зеленский своим авторитетом остановить своих бойцов и не дать им перешагнуть рубикон границ - большой вопрос.
Любой профессиональный политик уже обязан был бы определить, что земля уходит у России из-под ног. Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть в бою некая театральность, романтизм - а украинцы просто всех убивают без предисловий.
Александр Невзоров, YouTube
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10.03.2022 19:38 Ответить
Наши разлюбезные партнеры уже выкручивают руки зеленскому, запрещая даже думать о переносе действий на территорию параши. По этой причине и тормозят с передачей самолетов, считая, что в настоящее время существует паритет.
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10.03.2022 19:48 Ответить
Увы,ты прав
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10.03.2022 19:49 Ответить
твой Воронеж нам и даром не надо.
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10.03.2022 19:56 Ответить
Вороніж треба знищити. Там підприємства літако і ракетобудування
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10.03.2022 20:53 Ответить
не надо. Нет уже там никакого -строения. И ближайшие 50 лет не будет.
А вот забор нам надо будет строить. И на ближайшие десять лет законодательно запретить давать украинское гражданство гражданам бывшей рф. Хороших расеян пусть хорошая германия принимает.
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10.03.2022 21:04 Ответить
Туди перенесли десь в 2008-2012 роках якісь льотні вузи з мацкви. Чи ви думаєте, чого Україна настріляла 130+ літаків та гвинтокрилів за 2 тижні? Бо якість пілотів та обслуговування літаків в рашці за 10 років впала на порядок. Зелі треба стоврити іменну медаль для Сілуванова, який зробив цілий ряд "реформ" збройних сил рашки тоді - "за видатний вклад в розвалювання армії рашки".
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10.03.2022 21:54 Ответить
Настріляла, тому що коли Зеля взимку вже почав готуватися до весняних шашликів, то менеджери Укрпошти пішли на курси до ПВЗРКУ.
А "медалі" у нього ще в майбутньому, і вони знайдуть свого "гєроя".
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10.03.2022 22:11 Ответить
А вам це потрібно, а на рахунок літаків,жаль але перевод зачастую не вірний. Ви повинні пишатись, що ваші повітряні сили визивають захоплення і довіру. Вам потрібна друга зброя і вам її дають. Іначе де ви взяли все,якщо гроші на Армію закатані в асфальт
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10.03.2022 19:56 Ответить
Ми і так чудово розуміємо, що Зеля закатав гроші в асфальт, а тепер клянчить збою.
Але ми про це в нього спитаємо пізніше.
Тут всі європейські політики зробили помилку, що ***** не нападе.
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10.03.2022 20:02 Ответить
Не правда,це ваші політики не побачили війну під носом. Бережіть себе
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10.03.2022 20:05 Ответить
Може він і помиливсь з дорогами але зробив добру справу і не вже ти думаєш що як би він купив за ті гроші два літаки то суттєво би щось змінилось?Без підтримки світу ми б не устояли! І не треба смердіти порохоботам які тут 2 роки тільки те й робили що обсирали Зе!
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10.03.2022 20:06 Ответить
Усього,я Порошенко знать не знаю,а заслуги зе це сьогоднішній день. Боляче,страшно і жорстоко. Весь фейс заполонили підтримкою зе і жабами проти Петі. Відкрию тайну,зе дорослий і сам може відповісти за все і хороше і друге
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10.03.2022 20:15 Ответить
Я думаю,это не порохоботы.Русня,похоже,захватила склад со старыми Петиными методичками,и сейчас их цитирует.Думают,что это сработает,мудаки.
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10.03.2022 20:53 Ответить
Подоляк, ты? Кончай х**ёй маяться. Делом полезным займись вместо славословия солнцессяйного.
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10.03.2022 19:50 Ответить
ще нам оцінок Невзорова не вистачало, він хоч і не глупий, але він росіянин і все одно любить свою рф а не Україну, не забувайте про це.
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10.03.2022 19:51 Ответить
Он любит свою страну без путина и остальных, товарищей дегенератов... А это уже другая страна
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10.03.2022 19:53 Ответить
Він не любе свою "страну". Він каже що він не рюській, а індіанець, чи то черокі, чи команді ну щось таке.
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10.03.2022 20:03 Ответить
Без глупостей, сначала разберитесь а потом пишите.
Невзоров в России все эфиры заканчивает Слава Украине и Живе Белорусь. Это надо иметь смелость. Таких в Раше вообще единицы.
постоянно комплиментарно отзывается об Украине и ее ВСУ. Что Вам ещё надо?!?! Вообщем не тупите. Умейте видеть друзей и симпатиков, а не просто бла бла бла
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10.03.2022 20:27 Ответить
Домом своим займись. Вам там надолго хватит вместе с невзоровым.
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10.03.2022 21:08 Ответить
Дуже аргументовано. По суті нуль. Хто б сумнівався. Полякам вітання
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10.03.2022 21:28 Ответить
за умение пользоваться гугл-переводчиком - пять.
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10.03.2022 21:37 Ответить
Якщо це писав Незоров то трохи перегнув. Це про романтизм чеченців.
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10.03.2022 19:56 Ответить
никуя вы не поняли, если бы не было такой "прекрасной страны", а точнее ее руководства, вместе с шовинистами и маргиналами, а проще говоря обычными нацистами, то мы некогда бы не узнали сашку. У него бы просто не было работы.
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10.03.2022 20:05 Ответить
І ще один момент: українці - не прекраснодушно-гуманні західні європейці. І помста цілком може перетворитися на геноцид і холокост російського населення. Із Бабиними Ярами та Хатинями, газенвагенами, спаленими пологовими будинками, насадженням новонароджених на багнети, вирізанням ембріонів із вагітних кацапок... А потім і газові камери з'являться. На політкоректність і нездорову толерантність ми не страждаємо, тому... кацапи гавкали про нацистів - і вони отримають нацистів
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10.03.2022 20:37 Ответить
що то таке "чєчєнці" щоб їх порівнювати з українцями
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11.03.2022 08:34 Ответить
Вах!
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10.03.2022 19:38 Ответить
Парада!!!! Слава ЗСУ!
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10.03.2022 19:40 Ответить
Героям слава !!!
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10.03.2022 19:40 Ответить
7 танков т72 в качестве трофеев? неплохо так! Судя по видосу, свежая модификация.
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10.03.2022 19:40 Ответить
т72б3 чтобы не ********)
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10.03.2022 19:41 Ответить
Оборонка кацапов работает на Украину
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10.03.2022 19:47 Ответить
Щоб так і з літаками було - не морочили б голову полякам. Танки ж не просимо? То може махньом не глядя?
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10.03.2022 19:59 Ответить
армата?! чи що?
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10.03.2022 20:03 Ответить
Арамата - танк красивый, пафосный, но бесполезный. Ее производство так и не началось и уже не начнется никогда. Поскольку:
1. Санкции
2. Ее пробьет любой дешевый гранатомет типа Нлау или панзерфауст3, соответственно овчинка выделки не стоит.
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10.03.2022 21:03 Ответить
там КАЗ в базовой комплектации, но в любом случае в серию они уже не пойдут
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10.03.2022 21:39 Ответить
натхнення вам, захисники наші
(і батьківського Благословіння)
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10.03.2022 19:40 Ответить
а шото за такий день взяли Панцирь і тут ще Тор по ацкії
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10.03.2022 19:41 Ответить
Соляра стынет на морозе, сейчас еще кое-что возьмут.
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10.03.2022 19:50 Ответить
Слава ЗСУ ! Героям Слава !!СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ !!!!
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10.03.2022 19:42 Ответить
Семь танков т72?! Херасе! Это же топ танчик второй армии мира
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10.03.2022 19:42 Ответить
Був топ танчик. І армія була друга.
І взагалі, армія була.
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10.03.2022 19:46 Ответить
это не просто топ танчик, это аналог Т90А, более его дешевый вариант т72б3.
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10.03.2022 19:46 Ответить
Був топч1к -став горобч1к.
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10.03.2022 19:52 Ответить
О неплохо, скоро оркам на коней придется пересаживаться.
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10.03.2022 19:43 Ответить
Село виправдало свою назву - кацапам настав мокрець

(це такий *******, коли залишається мокре місце)
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10.03.2022 19:43 Ответить
Йой !!! !!!
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10.03.2022 19:55 Ответить
...Якби орки розуміли людську мову, то минали б то село десятою дорогою, щоб до свого Мордору вернутися. А так, "маємо те, що маємо".
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11.03.2022 00:00 Ответить
У 2019 орки, не знаючи тонкощів нашої мови і культури, додумалися полізти в атаку в районі села Жабуньки...
Отам їм жабунька цицьки й дала. х_х
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11.03.2022 01:50 Ответить
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11.03.2022 02:56 Ответить
СІМ танків в якості трофею.?..воімя отца і сина і святого духа
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10.03.2022 19:43 Ответить
РоSSияне - самый тупой народ в мире! До сих пор не понять, что ты пушечное мясо, может только имбецил.
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10.03.2022 19:44 Ответить
танковая рота русни всё в полном составе
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10.03.2022 19:44 Ответить
Это остатки которые успели выскочить вчера из Богдановки через Шевченково.
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10.03.2022 19:52 Ответить
Зеля, заказывай вагон орденов.
Думаешь чё? Люди зря стараются?
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10.03.2022 19:45 Ответить
розсмішив коміка....
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10.03.2022 20:08 Ответить
А мережі з'явилося відео, як херсонські цигани, крім танка, спиз....ли у цапі ще й зенітку. Заявили, що на цьому не зупиняться. Орки, ну куди ви прийшли
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10.03.2022 19:46 Ответить
На черзі Ту-22 ?
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10.03.2022 20:00 Ответить
ТУ-160, как минимум
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10.03.2022 21:41 Ответить
ВСЕМ ,ВСЕМ , ВСЕМ ,поймаете путина ***** ,сразу ни убивайте ...
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10.03.2022 19:46 Ответить
Українські герої Херсонщини роми, вкрали у цапів зенітку! https://herson.depo.ua/ukr/herson/khersonski-romi-vkrali-u-orkiv-zenitku-zmi-202203101433074
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10.03.2022 19:46 Ответить
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10.03.2022 20:37 Ответить
С-60. В КПИ на военке изучал в 90е. Дали буквально пару раз посидеть на пушке, разок залезть в СОН-9 и поглазеть на кнопки. Стрельб и учений не было. Был правда очень толковый препод по тактике.
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10.03.2022 22:29 Ответить
Це просто свято якесь...
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10.03.2022 19:48 Ответить
трофеї, то прекрасно, але де танкістів брати? хто поведе те залізо?
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10.03.2022 19:48 Ответить
танк це і без танкіста - прекрасно. Якщо на блокпосту вкопати танк правильно та просто навчити людину заряджати та натискати на кнопку - це вже дуже круто. Бо поки він гатить вздовж дороги не дивлячись - на нього вся увага супротивника. А поки вони там борються з вкопаним по вуха танком - хлопці з посадки за допомогою звичаних РПГ-7 все що треба вицілять і розстріляють...
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10.03.2022 21:44 Ответить
В нас нема стільки танкістів
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10.03.2022 19:49 Ответить
Придется комбайнеров использовать.
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10.03.2022 19:53 Ответить
Та була б кобила, а вершник знайдЕться.
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10.03.2022 20:03 Ответить
будь-який водій трактора, якому 40-50 років - за пару годин зможе той танк водити. Питання тільки в наводчиках. Та й це не дуже важливо - якщо закопати танк по башту на повороті дороги та виставити пушку правильно - навіть стільба без всілякого наведення, тупо дивлячись в дуло - буде ефективна. Бо коли в тебе гатять з пушки в лоба - ти вже не дивишся, скільки там людей в тебе стріляють з боків з РПГ-7, NLAW та Javelin. А ризику в людей в такому танку - мінімум. Спробуй влучити з ходу в танк, в якого башта над землею ледь стирчить та ще й десяток блоків бетонних навалено, наприклад.
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10.03.2022 21:29 Ответить
Жаль тор не прихватили целым.Это какой-солнцепек?
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10.03.2022 19:50 Ответить
Это не солнцепек. Солнцепек - это ТОС (огнеметная система), а ТОР - это ПВО.
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11.03.2022 02:45 Ответить
нічого собі "маленька"!
хлопці - ви Герої!
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10.03.2022 19:51 Ответить
хтось там рахує скількі вже танків ми захопили?))
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10.03.2022 19:53 Ответить
нащо допомагати раші і публикувати таку інформацію? Може вам ще й місця розташування кожного танка тут виписати?

нехай всі захоплені танки будуть для рашистів неприємним сюрпризом...

Слава Україні!
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10.03.2022 21:24 Ответить
Москалі і їх кремлівський окурок *******.

Вони гірші за нациків і фашистів.

Це рафінована, концентрована вижимка з ксенофобії, нацизму, фашизму і шизофренії.😠

Рашизм - майже унікальне явище в ******** історії.
І тому саме треба провести їм тотальну дерашифікацію після всього.🙁
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10.03.2022 19:54 Ответить
Дуже рада бачити вас тут,значить живі і все хоть і не так,як хотілось,але...рада читати Ведану, Іріду,Стрелка не бачу. Активувала свій щоб сказати,що ви самі рідні, самі сильні,самі ,самі. Бережіть себе і Україну. А ми забезпечемо вам надійну підтримку. Плачу, що не з вами
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10.03.2022 20:01 Ответить
Щиро дякую , Валентино , за підтримку 🙁💪✊

Тримаємось , так як перемога буде за нами !!
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10.03.2022 20:50 Ответить
тактика Орды со времен Афгана не поменялась
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10.03.2022 19:59 Ответить
вона не міняється з часів батия. Вбити,пограбувати, спалити все що не може унести.
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10.03.2022 21:50 Ответить
Точніше, їхня тактика не мінялася ще з часів Петра І (!).
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11.03.2022 11:22 Ответить
Танки грязи не боятся? Да нет, русские танки боятся украинской грязи!
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10.03.2022 20:03 Ответить
це назавжди війде в історію України і Світу ...в якому кацапія можей буде щось на зразок КНДР
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10.03.2022 20:06 Ответить
капец... чем это так ванек перепахали???, такое впечатление шо они сами с танками на 2 метра закапываться стали)))
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10.03.2022 20:17 Ответить
Ніколи не вірте кацапам! Вони ж їхали нас роззброювати, а насправді дають нам ******* зброю!
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10.03.2022 20:21 Ответить
А де ділись окупанти щось невидно
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10.03.2022 20:23 Ответить
Мабуть з 6-го полка 90-й танкової бригади, що розбили під Скибином і які відійшли у Богданівку, а там до Мокреця.
Та неважливо яких окупантів ********.
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10.03.2022 20:28 Ответить
https://twitter.com/i/status/1501983914306543617
Чтоб спалось хорошо) Дохли кацапи..
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10.03.2022 20:31 Ответить
нарешті, цього разу без полонених орків...
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10.03.2022 20:38 Ответить
ЗСУ лучшие!
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10.03.2022 20:38 Ответить
а я всё говорил успокаивая родичей, не бойтесь, только полный идиот полезет воевать Украину в феврале-марте-апреле, это же полная жопа для бронетехники... а оно полезло...
кроме бомбежки мирных городов ни на что больше не способны.
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10.03.2022 20:45 Ответить
Яка краса ,Слава ЗСУ ! до Перемоги.
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10.03.2022 20:48 Ответить
Героям Слава !!!
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10.03.2022 20:49 Ответить
Сорванный оборонзаказ теперь с лихвой выполняется пополнением трофейной техники, похоже
https://t.me/c/1307866449/7015

Смертельного врага лучше добивать - иначе он залижет раны и потом снова нападет. Поляки уже выучили этот кровавый урок в прошлом веке. Нам есть с кого брать пример: наш Нестор Махно уничтожил под корень здесь всю "Дикую Дивизию" абреков https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/

Увы, путиных в России очень много: фашизм-путинизм головного мозга в терминальной стадии у большинства, кровавая история последних 500 лет впиталась в их гены... Новая Берлинская стена совсем не исключена.
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10.03.2022 20:56 Ответить
Ну така, невеличка Слава Україні - 10 танків, 2 мтлб, ЗРК ТОР і 1 БРМ!!!

ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.03.2022 21:13 Ответить
Матчасть припаркують, у господарстві знадобиться!
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10.03.2022 21:31 Ответить
Щодо Невзорова просто зі смаком показує хто прихіндей в РПЦ і які в них скрепи нижче талії.
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10.03.2022 21:55 Ответить
 
 