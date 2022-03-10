Подразделение оккупантов разбили вблизи села Мокрец - уничтожено 3 танка и ЗРК "Тор", захвачено 7 танков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Авто Война в Украине
Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что вблизи села Мокрец было разбито подразделение российских оккупантов и уничтожен ЗРК "Тор".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Цаплиенко отметил: "Вот так возле села Мокрец на границе Киевщины и Черниговщины украинские воины разбили подразделение российских оккупантов. По словам военных, принявших бой, подбиты 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 МТЛБ. Захвачено в качестве трофея 7 Т-72 1 БРМ".
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Исход войны уже совершенно ясен. Был бы Кремль умный, он бы сейчас, сообразив, к чему клонится дело, должен был бы изо всех сил укреплять власть безумно популярного в Украине и во всем мире Зеленского. Одна надежда только на Зеленского. Тот, кто видит реальность, - видит неизбежность переноса войны на территорию России.
Более того, вдохновляющая сила мести может оказаться сильнее здравого смысла и политической деликатности. А в нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне. И гоня российскую армию, продвинуться вглубь России они могут достаточно глубоко.
Уже ясно, что с такой армией надеяться вообще не на что. А сумеет ли Зеленский своим авторитетом остановить своих бойцов и не дать им перешагнуть рубикон границ - большой вопрос.
Любой профессиональный политик уже обязан был бы определить, что земля уходит у России из-под ног. Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть в бою некая театральность, романтизм - а украинцы просто всех убивают без предисловий.
Александр Невзоров, YouTube
А вот забор нам надо будет строить. И на ближайшие десять лет законодательно запретить давать украинское гражданство гражданам бывшей рф. Хороших расеян пусть хорошая германия принимает.
А "медалі" у нього ще в майбутньому, і вони знайдуть свого "гєроя".
Але ми про це в нього спитаємо пізніше.
Тут всі європейські політики зробили помилку, що ***** не нападе.
Невзоров в России все эфиры заканчивает Слава Украине и Живе Белорусь. Это надо иметь смелость. Таких в Раше вообще единицы.
постоянно комплиментарно отзывается об Украине и ее ВСУ. Что Вам ещё надо?!?! Вообщем не тупите. Умейте видеть друзей и симпатиков, а не просто бла бла бла
1. Санкции
2. Ее пробьет любой дешевый гранатомет типа Нлау или панзерфауст3, соответственно овчинка выделки не стоит.
(і батьківського Благословіння)
І взагалі, армія була.
(це такий *******, коли залишається мокре місце)
Отам їм жабунька цицьки й дала. х_х
Думаешь чё? Люди зря стараются?
хлопці - ви Герої!
нехай всі захоплені танки будуть для рашистів неприємним сюрпризом...
Слава Україні!
Вони гірші за нациків і фашистів.
Це рафінована, концентрована вижимка з ксенофобії, нацизму, фашизму і шизофренії.😠
Рашизм - майже унікальне явище в ******** історії.
І тому саме треба провести їм тотальну дерашифікацію після всього.🙁
Тримаємось , так як перемога буде за нами !!
Та неважливо яких окупантів ********.
Чтоб спалось хорошо) Дохли кацапи..
кроме бомбежки мирных городов ни на что больше не способны.
https://t.me/c/1307866449/7015
Смертельного врага лучше добивать - иначе он залижет раны и потом снова нападет. Поляки уже выучили этот кровавый урок в прошлом веке. Нам есть с кого брать пример: наш Нестор Махно уничтожил под корень здесь всю "Дикую Дивизию" абреков https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
Увы, путиных в России очень много: фашизм-путинизм головного мозга в терминальной стадии у большинства, кровавая история последних 500 лет впиталась в их гены... Новая Берлинская стена совсем не исключена.
ГЕРОЯМ СЛАВА!