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Сталинизация рашки. День 15. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Пятнадцатый день Народной войны Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также: "Без цензуры онлайн": Убей врага. День 15. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: Анастасія Потіха
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Сволота Зюганов: "В Україні ми рятуємо російську цивілізацію... "

"Рятуєте" всю Україну, тому й розпочали свій "порятунок" саме з т.зв."новоросії"?

"Рятувати" Західну Україну... якось забзділи...

Вони думали.що в України немає , рівної РФ армії.
А виявилось, що ВСЯ нинішня Україна і є її армією!

Тому й дико прорахувалится , бо нині ВСЯ Україна вже стала "західною" за патріотичністю і менталітетом!..

За іронією долі, - рашисти й прокомуністи, саме на землях нинішньої всієї і вже "озахіднілої" України, археологи будуть викопувати ваші погані костомахи.. досліджуючи де і як загинула "російська цивілізація"...
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10.03.2022 22:05 Ответить
Інструкція до Джавеліна. Поетапна. Для всіх з тероборони. Пересилайте кожному бійцю. Хай кожен збереже це відео. https://youtu.be/nKVH3l7IdBU
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10.03.2022 22:10 Ответить
Молодці! Тут проти цієї сволоти без матюків ніяк!
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10.03.2022 22:28 Ответить
 
 