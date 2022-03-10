Сталинизация рашки. День 15. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Пятнадцатый день Народной войны Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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Пожалуйста, подождите...
"Рятуєте" всю Україну, тому й розпочали свій "порятунок" саме з т.зв."новоросії"?
"Рятувати" Західну Україну... якось забзділи...
Вони думали.що в України немає , рівної РФ армії.
А виявилось, що ВСЯ нинішня Україна і є її армією!
Тому й дико прорахувалится , бо нині ВСЯ Україна вже стала "західною" за патріотичністю і менталітетом!..
За іронією долі, - рашисти й прокомуністи, саме на землях нинішньої всієї і вже "озахіднілої" України, археологи будуть викопувати ваші погані костомахи.. досліджуючи де і як загинула "російська цивілізація"...