Тероборона Полтавской области захватила 3 танка оккупантов и передала их ВСУ. ВИДЕО
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Территориальная оборона Полтавщины захватила три танка оккупантов и передала их ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал Антон Геращенко
Он отметил: "Силы самообороны Полтавской области захватили и передали на восстановление для дальнейшего использования Вооруженными Силами Украины 3 танка захватчиков, которые в ближайшее время станут мощной составляющей обороны наших рубежей!"
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Топ комментарии
+26 Skirmycius Skirmycius
показать весь комментарий10.03.2022 23:20
+18 stels400
показать весь комментарий10.03.2022 22:54
+16 Олег Смуток 8713be8e
показать весь комментарий10.03.2022 23:00
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https://twitter.com/babaikit/status/1501923959683571720
Поэтому запрет пересекать границу Украины на ближайшие 10 лет, даже из третьей страны. Граждане бывшей рф, т.е. каких либо ее "осколков", не могут попасть в Украину, и получить ее гражданство. За исключением тех, кто на момент капитуляции будет воевать против рф с оружием в руках, и членов их семей.
А повинно налагодити вишкіл сил тер. оборони. Створити з них регулярну армію. Знищувати ворога професійно, системно, ефективно. Вийти на Державний кордон України щонайменше за місяць.
Це виграшна тактика була задіяна британцями проти індонезійських повстанців після другої світової - треба не блокпостами охоплювати територію, а полювати на ворожі війська!