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армия РФ (15358) война (46746) Луцк (559) обстрел (20144) ракеты (2721) Игорь Полищук (4)

В военный аэродром Луцка попало три ракеты. Есть один погибший, количество пострадавших уточняется, – мэр Полищук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате атаки войск РФ по военному аэродрому Луцка погиб один человек.

Об этом сообщил в своем обращении мэр Луцка Игорь Полищук, передает Цензор.НЕТ.

"Ориентировочно в 5.45 прозвучало три взрыва, попало три ракеты в наш военный аэродром. Есть один погибший. Информация о пострадавших, их количестве и степени тяжести уточняется. На месте работает ГСЧС", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске раздались взрывы. Враг нанес удар, - Марцинкив

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Интересно а если рукожопые кацапы шмальнут по територии Польшы, то гейропка опять тихо обеспокоится себе в штанишки?
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11.03.2022 08:55
+10
Вони кацапам повірять що то ми і виразять стурбованість...
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11.03.2022 08:59
+8
та по тій же причині,по якій стратегічний військовий об"єкт не прикритий ппо,і його обстрілюють як в тирі. за три останні роки для зміцнення обороноздатності було зроблено нуль цілих *** десятих,в пріоритеті були відосики,піар і боротьба з політичними оппонентами
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11.03.2022 09:14
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Интересно а если рукожопые кацапы шмальнут по територии Польшы, то гейропка опять тихо обеспокоится себе в штанишки?
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11.03.2022 08:55 Ответить
Вони кацапам повірять що то ми і виразять стурбованість...
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11.03.2022 08:59 Ответить
тихо обсеруться...
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11.03.2022 09:05 Ответить
блін, ну не придурки?!!! Даємо росіянам інформацію про точність попадання, щоб вони запам'ятовували координати.....не потрібно і шпигунів
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11.03.2022 09:02 Ответить
Коли вже наші вдарять по мацкві?..
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11.03.2022 09:33 Ответить
Эти твари ищут наши самолеты
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11.03.2022 09:04 Ответить
А чому у Луцьку сигнал повітряної тривоги подали тоді, як вже все сталося?
З подібним в Івано-Франківську вже розбираються. А як у Луцьку?
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11.03.2022 09:06 Ответить
ракети летять дуже низько і радари їх не беруть ...
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11.03.2022 09:08 Ответить
ну ті які в нас на озброєні..
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11.03.2022 09:49 Ответить
та по тій же причині,по якій стратегічний військовий об"єкт не прикритий ппо,і його обстрілюють як в тирі. за три останні роки для зміцнення обороноздатності було зроблено нуль цілих *** десятих,в пріоритеті були відосики,піар і боротьба з політичними оппонентами
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11.03.2022 09:14 Ответить
де пости попереднього спостереження на півночі області, якщо летять низько?
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11.03.2022 09:13 Ответить
позавчора на півночі Од. обл. в 19.36 пройшла одна ракета з півдня ( з моря) , а десь біля 20.00 почалися вибухи в Житомирі..
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11.03.2022 09:52 Ответить
Хтось може пояснити: в Україні що - немає ракетних військ? Чи на кацапстані немає своїх обласних центрів з аеродромами та іншими об'єктами інфрастуктури? Здається, це цілком очевидно - допоки їхнє населення не почне відчувати те, що відчуваємо ми, про жодне припинення війни годі й мріяти.
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11.03.2022 09:32 Ответить
Гуглим: удар по Миллерово, удар по Таганрогу. ОТР Точка-У в ВСУ. Особое внимание-дальность действия.
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11.03.2022 09:39 Ответить
є мабуть одне пояснення у них небо закрите ПРО та ПВО , а в нас небо "прохідний двір"...а зайшовши на нашу територію кацапи ще й буками прикрили...
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11.03.2022 09:47 Ответить
Это только у меня такое ощущение
Что с пво проблемы
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11.03.2022 10:49 Ответить
 
 