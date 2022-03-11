17 908 16
В военный аэродром Луцка попало три ракеты. Есть один погибший, количество пострадавших уточняется, – мэр Полищук. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате атаки войск РФ по военному аэродрому Луцка погиб один человек.
Об этом сообщил в своем обращении мэр Луцка Игорь Полищук, передает Цензор.НЕТ.
"Ориентировочно в 5.45 прозвучало три взрыва, попало три ракеты в наш военный аэродром. Есть один погибший. Информация о пострадавших, их количестве и степени тяжести уточняется. На месте работает ГСЧС", - отметил он.
Топ комментарии
+20 Підлога Маккартні
показать весь комментарий11.03.2022 08:55
+10 Юрий Новак
показать весь комментарий11.03.2022 08:59
+8 sandr bak
показать весь комментарий11.03.2022 09:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
З подібним в Івано-Франківську вже розбираються. А як у Луцьку?
Что с пво проблемы