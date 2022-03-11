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Авиаудар войск РФ по Днепру: пожар на обувной фабрике локализован на площади 500 м кв. ВИДЕО
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Спасателям удалось локализовать пожар в здании обувной фабрики в Новокодакском районе Днепра, возникший в результате авиаудара войск РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Оперативная информация. Днепропетровская область. В 08:45 пожар здания обувной фабрики в Новокодакском районе г. Днепр, возникший в результате авиаудара, локализован на площади 500 м кв", - информируют спасатели.
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+9 Константин См
показать весь комментарий11.03.2022 09:27
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+5 Сергей Исаков
показать весь комментарий11.03.2022 09:30
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Якщо я правильно розумію, це ракетний удар.
які знаходяться на 15 км далі