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Авиаудар войск РФ по Днепру: пожар на обувной фабрике локализован на площади 500 м кв. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасателям удалось локализовать пожар в здании обувной фабрики в Новокодакском районе Днепра, возникший в результате авиаудара войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. Днепропетровская область. В 08:45 пожар здания обувной фабрики в Новокодакском районе г. Днепр, возникший в результате авиаудара, локализован на площади 500 м кв", - информируют спасатели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия авиаудара войск РФ по Днепру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
На цій взуттєвій фабриці "правасєкі савмєстна с фашиствующим батальоном Азов"робили черевики зі шкіри руZZко-"гаварящіх" немовлят? чи що?
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11.03.2022 09:27
+9
Таки да! Я лично у них купил несколько пар. Отличная обувь! Только при ходьбе они не скрипят, а гнут матюки
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11.03.2022 09:31
+5
Чому всі пишуть, що це авіаудар? Хіба над Дніпром вже спокійно літають бомбардувальники?
Якщо я правильно розумію, це ракетний удар.
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11.03.2022 09:30
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На цій взуттєвій фабриці "правасєкі савмєстна с фашиствующим батальоном Азов"робили черевики зі шкіри руZZко-"гаварящіх" немовлят? чи що?
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11.03.2022 09:27 Ответить
Таки да! Я лично у них купил несколько пар. Отличная обувь! Только при ходьбе они не скрипят, а гнут матюки
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11.03.2022 09:31 Ответить
Із трусікаф православного распятага младєнца !
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11.03.2022 15:24 Ответить
Ох,не туди кацапи врепали. Якби влучили по мєнорі-в нас вже назавтра була б і ядерна зброя,не те що «петріоти»...
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11.03.2022 09:29 Ответить
Таке враження, що вони своїми "високоточними" ракетами бахнули аби куди, щоб психологчно тиснути...
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11.03.2022 09:32 Ответить
Там рядом тяжмаш и коксохим
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11.03.2022 09:35 Ответить
Там поряд друга робоча.
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11.03.2022 09:54 Ответить
таки-да надо было не в минору бабки гоев вбухивать , а договориться с собратьями по вере о закупке "железного купола" ну а потом уж строить что-то грандиозное. безверным ордынцам по барабану синагога или православный храм
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11.03.2022 09:50 Ответить
Бабин Яр ковтнули. Думаєш на Мінору зреагують?
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11.03.2022 09:55 Ответить
Ще й як зреагують. Впевнений.
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11.03.2022 09:59 Ответить
Чому всі пишуть, що це авіаудар? Хіба над Дніпром вже спокійно літають бомбардувальники?
Якщо я правильно розумію, це ракетний удар.
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11.03.2022 09:30 Ответить
Ракетний. Судячи з вибуху-іскандер
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11.03.2022 09:33 Ответить
Ракетний. З одного літака неможливо скинути 3 бомби приблизно в один район з проміжком часу у 10 хв.
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11.03.2022 10:11 Ответить
Бо *****,є *****!!!
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11.03.2022 09:47 Ответить
Промазали суки
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11.03.2022 09:47 Ответить
Рукожопі орки стріляли по складах у Краснопіллі
які знаходяться на 15 км далі
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11.03.2022 12:37 Ответить
 
 