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Сегодня открывают новые гуманитарные коридоры: Верещук озвучила маршруты. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Украине открываются новые гуманитарные маршруты. Маршруты планируют из Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Изюма, Бучи, Гостомеля, Микуличина, Андреевки, Макарова, Бородянки.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

Новые гуманитарные коридоры

  • Из Мариуполя в Запорожье. Через Портовское, Мангуш, в обход Никольского, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье. По всему маршруту будет обязательно разминирование. Кроме того, из Запорожья уедет колонна автобусов с гуманитарным грузом на Мариуполь.
  • Из города Пологи Запорожской области в Запорожье. Через Токмак, Васильевку, Каменское, Запорожье. Из Запорожья выедут автобусы для эвакуации.
  • Из Волновахи в Покровск. Через Валерьяновку, Новоандреевку, Кирилловку, Угледар.

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  • Из Энергодара в Запорожье. Через Днепрорудное и Васильевку.
  • Из Изюма Харьковской области в Лозовую. Через Малую Камышеваху, Барвенково, Близнецы. Автобусы выедут из Лозовой, также планируют поставки гуманитарного груза.
  • Из Бучи в Киев. Через Ворзель, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Белогородку. Автобусы для эвакуации отправят из Киева.
  • Из Гостомеля в Киев. Через Бучу, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Петрушки, Белогородку.
  • Козаровичи-Киев.
  • Микуличин-Киев.
  • Андреевка-Житомир.
  • Макаров-Житомир.
  • Бородянка-Житомир.
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Топ комментарии
+3
Как можно? Мадам знает толк в эвакуациях
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11.03.2022 09:38
+3
Це якесь нове знущання? Кожного дня розказує про "зелений коридор" для Маріуполя, якого не існує
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11.03.2022 09:44
+3
Хто цій зеленій парасольці донесе, що коридор зеленіє тоді, коли його ЗСУ робить а не домовленості.
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11.03.2022 09:53
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Если тема не пойдёт - Верещук надо будет заменить на более умного менеджера
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11.03.2022 09:37 Ответить
Как можно? Мадам знает толк в эвакуациях
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11.03.2022 09:38 Ответить
Вот что бывает , когда берут плохих политтехнологов 😀😀😀будут ржать годами
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11.03.2022 09:49 Ответить
Главное, побольше веселых смайликов! Это же как раз тот момент, когда можно веселиться. Как могут люди скатываться в такое скотство - загадка.
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11.03.2022 09:56 Ответить
Це якесь нове знущання? Кожного дня розказує про "зелений коридор" для Маріуполя, якого не існує
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11.03.2022 09:44 Ответить
Чисто стратегически эвакуация это плохо. Мы так можем до Львова всей страной доэвакуироваться. Но по человечески жаль людей. Но такая цена призыва руского мира...
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11.03.2022 09:53 Ответить
Рашисти створюють спочатку гуманітарну катастрофу у населеному пункті, після чого вже необхідно вивозити населення, щоб люди не помирали від холоду і голоду. Далі населений пункт піддають обстрілам остаточно знищуючи всіх і все. Якась безвихідна ситуація виходить, бо людей треба рятувати, міста в такому випадку втрачаються. Рашисти діють як терористи і з цим поки нічого не вдіяти(((
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11.03.2022 10:38 Ответить
Я это понимаю. Но, не порали этой су... заткнуться, со своей дезинформацией?
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11.03.2022 11:19 Ответить
Хто цій зеленій парасольці донесе, що коридор зеленіє тоді, коли його ЗСУ робить а не домовленості.
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11.03.2022 09:53 Ответить
москалів можно якось підловити на їх западлі? Ми знаємо що якщо оголошується коридор для евакуації вони одразу підтягуються туди, їбашать і намагаються по маршруту коридора залізти в місто. Може об'явити і коли вони підлізуть роз'їбашити їх *****?
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11.03.2022 10:49 Ответить
От цікаво,якщо Верещук організовує ці "коридори",то відповідальність за вбитих цивільних під час виходу,теж на ній ?
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11.03.2022 10:53 Ответить
Таке враження, начебто вона спеціально дезінформує, діючи ворогу на руку, наражаючи людей на небезпеку 🤔
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11.03.2022 11:23 Ответить
Русские фашисты дают коридоры только в свою парашу - откуда людям выхода уже не будет.
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11.03.2022 11:22 Ответить
 
 