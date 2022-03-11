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"Здайте оружие и выберите жизнь", - безоружный отец семи детей – русским оккупантам. ВИДЕО

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Российские оккупанты в разговоре с отцом семи детей объяснили, что не могут пойти просто так, потому что тогда их будут считать дезертирами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким объяснением российских оккупантов опубликована в соцсетях. На записи видно несколько вооруженных оккупантов и группу гражданских украинцев.

Один из мирных жителей призвал россиян сдать оружие и выбрать жизнь.

Также читайте: Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 353 танка, 1165 бронированных машин, 57 самолетов, 83 вертолета

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+47
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11.03.2022 10:00
+26
Мужик Герой!
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11.03.2022 09:58
+26
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11.03.2022 10:00
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Смерть цапам! Не мають вони ніякого права на життя!
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11.03.2022 09:57 Ответить
а так их уже считают военными преступниками фашистами нацистами и рашистами убийцами террористами.. если быв мире отлавливали бы везде таких вояк то отмазка в стиле мы выполняли приказы-не срабатывала бы и их просто бы вешали или расстреливали... ОБЯЗАНЫ ДАВНО ЫБТЬ ВЫРАБОТАНЫ ПРАВИЛА ЗЩАКОНЫ ОБЩЕМИРОВЫЕ ВЕДЕНИЯ ВОЙН ТАКЖЕ ЧЕТКО ПРОПИСАНЫ ЗАПРЕТЫ И НАКАЗАНИЕ СМЕРТЬ КТО НАРУШИТ ЭТИ ЗАПРЕТЫ.. не убивать мирное население не грабить не насиловать не бомбить гражданскую инфраструктуру дороги мосты больницы роддома.. давать время на вывоз раненых убитых с поля боя вывоз детей женщин инвалидов пожилых... доставка еды воды провианты.. дать время на похоронные обряды и требы по религиям...
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11.03.2022 10:20 Ответить
Да все давно написано. в уставе ООН. Но кто ж будет выполнять? Это война на уничтожение, или Вы этого так и не поняли? Нет на такой войне правил, ВСЕ МЕТОДІ ИСТРЕБЛЕНИЯ ВРАГА ХОРОШИ!!!! Єто нужно понять и ЗАПОМНИТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!!!!
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11.03.2022 11:03 Ответить
Мужик Герой!
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11.03.2022 09:58 Ответить
Баптист 100%, або з інших недержавних..
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11.03.2022 10:15 Ответить
Он то, может и баптист, а те, что с оружием - баб бздисты.
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11.03.2022 13:27 Ответить
Через вісім годин...мы заблуділісь...єхалі на учєнія...
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11.03.2022 09:59 Ответить
это кацапский биомусор, подлежит уничтожению...с ними не надо разговаривать....
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11.03.2022 09:59 Ответить
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11.03.2022 10:00 Ответить
Уинстон, как всегда, отжигает!
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11.03.2022 13:28 Ответить
та толпой накинутся и разорвать их
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11.03.2022 10:00 Ответить
Слухай, вояко! Дядько і кілька бабів розірвуть голими руками кучу військових з автоматами? Краще жувати ніж говорити.
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11.03.2022 10:57 Ответить
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11.03.2022 10:00 Ответить
Так вот откуда вся ета идея пошла
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11.03.2022 10:03 Ответить
Скрепа
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11.03.2022 12:40 Ответить
Нужно уговорить их заставить сдать оружие, а потом как собак расстрелять нахер 2 раза. А все файлы видеофиксации удалить и сказать шо так и было
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11.03.2022 10:01 Ответить
Якщо хочеш дай відповідь - чим людина відрізняється від скота ?
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11.03.2022 10:04 Ответить
Есть такие, что мирных и безоружных ***** бы растреляли. Ради своего удовольствия. Таких убивать нужно даже если сдадутся. А более менее человекоподобных убивать только в бою, а если сдаются, то нельзя. Иначе мы сами станем москальским подобием нелюдей.
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11.03.2022 10:04 Ответить
Якось так. Але без реклами. Якщо хтось з них стріляв в небо, то точно йому можна гарантувати життя, по ситуації, як хто що заслужив. Іншими словами - хочеш убити чи катувати окупанта, зроби це тихо, спокійно без "піару"
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11.03.2022 10:23 Ответить
Орки обирають "Вбивати". Тільки коли потраплять у полон, почнуть розповідати казочку про "нас обманулі", "ми нє зналі", "ми самі в ужасє от проісходящєго".
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11.03.2022 10:01 Ответить
для тех кто сделал не правильный выбор .вот как делает ВСУ .просто и беспринципиально

https://twitter.com/i/status/1501631638345854993
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11.03.2022 10:02 Ответить
Рашинські зомбі прийшли вбивати мирних людей , дітей та жінок , так як воювати з нашими військовими , вони просто бояться 😠
Бидло недорозвинене і кацапня повинні зникунути на землі ,бо це ходячі мертв'яки і потвори , які лізуть до нас , навіть не розуміючи для чого 😡
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11.03.2022 10:02 Ответить
Орков нужно предупреждать еще на границе знаками и тд. Если сдаются то берем их в плен. Если же они дошли до какого то населенного пункта с оружием то шанса уже такого им не давать и пускай не поют что они не знали, заблудились и тд
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11.03.2022 10:06 Ответить
Может листовки с призывами сдаваться и переходить на сторону освободительной кацапской армии против режима хутина разбрасывать с недорогих беспилотников ?
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11.03.2022 10:06 Ответить
НЕВІДОМОМУ СПРАВЖНЬОМУ ЧОЛОВІКУ-РЕСПЕКТ...
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11.03.2022 10:07 Ответить
А чому вони з білими пов'язками? Прикидаються, що здаються?
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11.03.2022 10:08 Ответить
полнейшая глупость это и позор мыролюбной власти. ну завалила бы русня этого человека, а кто будет кормить его 7 детей. Это в киеве можно пойти и купить покушать что нибудь в магазине, а населенные пункты находящиеся в окупации с 24 числа? у людей давно кончились и деньги и продукты. и что самое интересное местные власти смогли активно эвакуировать за границу только себя и свои семьи. так же самое и с оружием. С полной ответственностью заявляю по югу его было роздано 0 едениц.
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11.03.2022 10:16 Ответить
Я вже говорив, що Гундосий проїбав підготовку до війни, а мені тут одразу ж почали закидати, що я - врах. Так, підготовку пройобано. І це треба було робити ще задовго до повідомлень британської та американської розвідок. Два з половиною роки ці муфлони займались *******, грабували казну і "ковідний" фонд, питаннями обороноздатності країни та розвитком армії ніхто не займався, а всі гроші заради хайпу катали в асфальт. А зараз, бачте, не на часі про це згадувати. Та вам же, *****, це все і потім буде не на часі, бо після перемоги України будете цілувати свого Гундосого в сраку за те, шо он такой маладєц і всєх пабєділ. Просто уявіть, скількох жертв можна було б уникнути, якби у наших містах була облаштована ППО, а не гарні дороги. А зараз він, бачте, гєрой - НАТО строжить.
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11.03.2022 10:39 Ответить
а ТЫ ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК НЕБОЙСЬ ****** СРАЗУ В ПОЛЬШУ? ИЛИ ПАРТИЗАНИШ СЕЙЧАС НА ЮГЕ? НЕТ, А ТЫ ПРОСТО ********* ГАНДОН))) мы так и знали))))
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11.03.2022 11:05 Ответить
Ну чого ж дезертири? Пішли і коцнули вимлядків(здогадайтесь де стоїть бувква "б") пуйловських тоді станете героями.
Хоча це ж потрібно мати свідомість.
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11.03.2022 10:21 Ответить
Нет ,никакой жизни этим тварям ,только СМЕРТЬ !
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11.03.2022 10:26 Ответить
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11.03.2022 10:34 Ответить
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11.03.2022 11:28 Ответить
За заклики до росіян вже час саджати у дурку, або хоча б давати інвалідність.
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11.03.2022 10:59 Ответить
Попытка уговорить крокодила перестать быть крокодилом...
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11.03.2022 11:49 Ответить
Это кстати еще плюс-минус в адеквате, но боятся, что станут дезертирами, как те пленные, что боятся в РФ возвращаться и правильно делают... Другой вопрос, у пацанов оружие в руках, ну так дозрейте и подымите его против путинской власти.
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11.03.2022 13:11 Ответить
"Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей" ©
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11.03.2022 15:02 Ответить
Дуже важливий приклад того, яку мотиваційну роботу повинна проводити Україна серед окупантів.

Тим з них, хто обирає життя, ми повинні допомогти максимально - наприклад, дати їм можливість перечекати тут, доки не впаде путінський режим, щоб цих людей не знищили в РФ. Можливо, навіть дати їм політичний притулок у нас. Фактично, вибравши не смерть, а життя, ці люди стають нашими союзниками.

Але тим із них, хто обирає смерть, нам доведеться допомогти загинути (максимально швидко).

Детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
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12.03.2022 01:34 Ответить
 
 