"Здайте оружие и выберите жизнь", - безоружный отец семи детей – русским оккупантам. ВИДЕО

Российские оккупанты в разговоре с отцом семи детей объяснили, что не могут пойти просто так, потому что тогда их будут считать дезертирами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким объяснением российских оккупантов опубликована в соцсетях. На записи видно несколько вооруженных оккупантов и группу гражданских украинцев.

Один из мирных жителей призвал россиян сдать оружие и выбрать жизнь.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также читайте: Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 353 танка, 1165 бронированных машин, 57 самолетов, 83 вертолета