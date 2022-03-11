В результате авиаудара войск РФ по Луцку погибли двое военных, шестеро раненых, - глава ОГА Погуляйко. ВIДЕО

Двое военнослужащих погибли, шестеро получили ранения в результате авиаудара российских войск по аэродрому г. Луцк утром в пятницу.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром примерно в 5:45 11 марта произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены из бомбардировщика армии РФ по объектам военного аэродрома Луцка. К сожалению, есть человеческие потери. Информация о погибших сейчас: обнаружены два погибших военнослужащих. Раненых разной степени тяжести шестеро", - сказал Погуляйко.

По словам главы обладминистрации, сейчас идет расчистка завалов на месте авиаудара. Остальную информацию он пообещал сообщить позже.

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