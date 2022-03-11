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В результате авиаудара войск РФ по Луцку погибли двое военных, шестеро раненых, - глава ОГА Погуляйко. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Двое военнослужащих погибли, шестеро получили ранения в результате авиаудара российских войск по аэродрому г. Луцк утром в пятницу.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром примерно в 5:45 11 марта произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены из бомбардировщика армии РФ по объектам военного аэродрома Луцка. К сожалению, есть человеческие потери. Информация о погибших сейчас: обнаружены два погибших военнослужащих. Раненых разной степени тяжести шестеро", - сказал Погуляйко.

По словам главы обладминистрации, сейчас идет расчистка завалов на месте авиаудара. Остальную информацию он пообещал сообщить позже.

Читайте також: У військовий аеродром Луцька влучило три ракети. Є один загиблий, кількість постраждалих уточнюється, - мер Поліщук. ВIДЕО
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Топ комментарии
+11
Може не треба про результати обстрілів так докладно?
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11.03.2022 10:07
+9
Як не хватає нам ПВО і винищувачів.
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11.03.2022 10:13
+5
Кацапам і навідники не треба. Самі все розкажем у фб. Нахера оце видавати в ефір?
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11.03.2022 10:16
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Може не треба про результати обстрілів так докладно?
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11.03.2022 10:07 Ответить
Кацапам і навідники не треба. Самі все розкажем у фб. Нахера оце видавати в ефір?
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11.03.2022 10:16 Ответить
Які у сраку навідники?! Це ракети що б'ють по координатах, які отримуються з космічних супутників.
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11.03.2022 11:01 Ответить
Ті навідники що докладають результати бомбардуваннь для коректування подальших ударів
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11.03.2022 11:17 Ответить
Коректувальники потрібні для артилерії та РЗСВ, бо вони можуть допомогти виправити похибки розрахунків. Для "високоточних" ракет таке не потрібно.
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11.03.2022 11:49 Ответить
и вообще..почему на посадах ОДА гражданские???, обозвали военной администрацией и все???, так просрут все областя...командовать обязаны военные!!!
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11.03.2022 10:44 Ответить
Та він ветеран ато, мєнт з Маріуполя.
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11.03.2022 10:50 Ответить
ИА Панарама - это шутливые новости
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11.03.2022 10:24 Ответить
почему военные были не в укрытиях? может их там не было, а может и тревоги не было?
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11.03.2022 10:10 Ответить
Ти задаєш багато запитань.
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11.03.2022 10:18 Ответить
ДСП (дежурный по стоянке подразделения) на аэродроме методом патрулирования охраняет аэродромную стоянку эскадрильи. Кругом один бетон и не успеешь добежать до укрытия без предварительного сигнала про налет.
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11.03.2022 10:26 Ответить
Не було сирени.
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11.03.2022 10:51 Ответить
Як не хватає нам ПВО і винищувачів.
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11.03.2022 10:13 Ответить
Путлєр клятий в агоніі , від того , що ураінці не здаються 😡
не дочекаєшся , ходячий мертв'як !!
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11.03.2022 10:17 Ответить
бійці ще більш вмотивовані будуть з Волинського напрямку,якшо сунуться білоруські війська
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11.03.2022 10:20 Ответить
білоруси думають ,шо вони відсидяться..тільки шо на Бєлсаті Франак Вєчорка теж говорив.що не відсидяться--білоруси зобовязані прийняти рішення з ким вони..навіть каже за кордоном ,ті шо тікають з білорусі до них ставлення не є позитивне
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11.03.2022 10:26 Ответить
Ото менше триндіть по тєлєку хто і що завозить, куди, де ремонтують.
Піарщики.
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11.03.2022 10:32 Ответить
НАВІЩО КРИЧАТИ НА ВЕСЬ СВІТ,,НАМ ДАЮТЬ ЛІТАКИ,, ОТО І ПРИЛЕТІЛО НА ЗАХІДНУ УКРАЇНУ НА АЕРОДРОМИ.ДУМАЙТЕ ВІЙСЬКОВИМИ МОЗГАМИ А НЕ ГРАЖДАНСЬКИМИ.БАРАНИ
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11.03.2022 10:51 Ответить
А куда делись локатори обнаружения, где пво прикрития, кто за єто будет отвечать
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11.03.2022 12:16 Ответить
 
 