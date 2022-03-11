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Договоренностей с оккупантами о "зеленом коридоре" для детей, женщин и пожилых людей из Чернигова пока нет, - председатель ОВА Чаус. ВИДЕО
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Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявляет, что пока нет договоренностей с оккупантами об организации "зеленого коридора" для детей, женщин и пожилых людей из Чернигова.
"В случае, как только будет договоренность с врагом о возможности организации "зеленого коридора", мы совместно с городом организуем эвакуацию людей. На сегодняшний день таких договоренностей нет", - рассказал он в обращении в социальных сетях в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ .
Он подчеркнул, что для организации эвакуации необходимые гарантии от российских войск не обстреливать колонны.
"На сегодняшний день безопаснее находится в подвале, чем в автобусе ехать на встречу смерти", - подчеркнул Чаус.
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