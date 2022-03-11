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Договоренностей с оккупантами о "зеленом коридоре" для детей, женщин и пожилых людей из Чернигова пока нет, - председатель ОВА Чаус. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявляет, что пока нет договоренностей с оккупантами об организации "зеленого коридора" для детей, женщин и пожилых людей из Чернигова.

"В случае, как только будет договоренность с врагом о возможности организации "зеленого коридора", мы совместно с городом организуем эвакуацию людей. На сегодняшний день таких договоренностей нет", - рассказал он в обращении в социальных сетях в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ .

Он подчеркнул, что для организации эвакуации необходимые гарантии от российских войск не обстреливать колонны.

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"На сегодняшний день безопаснее находится в подвале, чем в автобусе ехать на встречу смерти", - подчеркнул Чаус.
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Ігор Сапожко

14 ч. ·

Трагічна звістка про загибель від рук нелюдів-агресорів колишнього секретаря Броварської міської ради та депутата БМР 7-го скликання

(ВО "Свобода") Олексія Здоровця надійшла сьогодні...
Він загинув у окупованій Новій Богданівці, де жив з дружиною та маленьким сином.

Те, що творять ці мерзотники на нашій землі - це злочин проти людства!

Від Броварської міської ради, виконавчого комітету, від себе особисто, від усіх, хто знав Олексія, висловлюю щире співчуття родині та близьким...

Не забудемо!
Не пробачимо!
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11.03.2022 10:20 Ответить
а может и не нужно договариваться, что бы никто не знал, вывозить не всех сразу, а по несколько человек
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11.03.2022 10:20 Ответить
Все выезды из города перекрыты орками
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11.03.2022 10:41 Ответить
Ху#ло не дасть коридор. Він хоче знищити всіх Українців. Ваті пропонує коридор в парашу. Це геноцид. Пора зрозуміти.
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11.03.2022 10:22 Ответить
нема і не буде.москалі підлі це навіть не тварини, а помилка еволюції
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11.03.2022 10:27 Ответить
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11.03.2022 10:35 Ответить
Получается, Чернигов, окружён, это очень Хреново
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11.03.2022 11:08 Ответить
 
 