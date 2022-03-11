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В Херсоне враг готовится к обороне, но наше предложение сдаться в плен еще актуально, - Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсоне враг начинает готовиться к обороне, но сегодня еще в силе предложение о том, чтобы русские солдаты сдавались в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

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"Сегодня была спокойная ночь. Знаю, что оккупантам не до того. Они уходят в обратную сторону. В Херсоне враг начинает готовиться к обороне, но сегодня еще действует предложение для российских солдат сдаваться в плен", – сказал Ким.

Также он сообщил, что ночью с помощью телемедицины (медсестра дистанционно управляла процессом) в Николаеве приняли роды, успешно родился мальчик.

Ким также обратился к предпринимателям с тем, чтобы экономика работала, чтобы "ходил безналичный расчет".

"Сейчас мы занимаемся восстановлением коммуникаций, поставкой продуктов. И, конечно, выбиваем врага. Мы снова продвинулись дальше", - подчеркнул глава ОВА.
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Топ комментарии
+19
Нравится это кому-то или нет, но де-факто наша армия сейчас самая сильная в Европе.
И фраза "скоро НАТО попросится в Украину" перестаёт быть шуточной.
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11.03.2022 11:05
+19
Херсонская область не против на время военных действий стать Николаевской. И это не только мое мнение. Так как наш губернатор еще 24го сбежал в неизвестном направлении. Хотя местные предполагают что в Крым...
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11.03.2022 11:09
+17
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11.03.2022 11:03
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гнать до Москвы с.ук путинских
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11.03.2022 11:00 Ответить
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11.03.2022 11:03 Ответить
Ради чего им умирать ? Мотивации нет
Пусть сдаются в плен , хоть живы останутся и поработают чернорабочими в Украине
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11.03.2022 11:03 Ответить
Они (оккупанты) в Херсоне в магазинах покупают СМСи, что-бы звонить в кацапию.
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11.03.2022 11:26 Ответить
Реально звільнити Марік з облоги за допомогою Кіма. Якщо відрізати ьлокіраторів то вони й дня не протримаються
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11.03.2022 11:04 Ответить
Предложение дельное ,но всё таки придётся УБИТЬ ватных тварей .
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11.03.2022 11:05 Ответить
Нравится это кому-то или нет, но де-факто наша армия сейчас самая сильная в Европе.
И фраза "скоро НАТО попросится в Украину" перестаёт быть шуточной.
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11.03.2022 11:05 Ответить
Что там с Волновахой .На сайтах орков вовсю трубят ,что её заняли(опять).В наших сми тишина
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11.03.2022 11:05 Ответить
А наші тихесенько роблять справу.
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11.03.2022 11:13 Ответить
Это не ответ .Если взяли пусть напишут
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11.03.2022 11:15 Ответить
Забули до тебе з доповіддю прийти! З'їздь та подивись чия Волноваха, розумник!
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11.03.2022 12:46 Ответить
Это горячая фаза войны: населённые пункты "переходят из рук в руки", ну взяли и взяли - как взяли, так и отдадут.
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11.03.2022 11:29 Ответить
Херсонская область не против на время военных действий стать Николаевской. И это не только мое мнение. Так как наш губернатор еще 24го сбежал в неизвестном направлении. Хотя местные предполагают что в Крым...
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11.03.2022 11:09 Ответить
по любому работа Кима видна людям, а это главное сейчас. Я тоже за.
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11.03.2022 11:27 Ответить
я вижу совместную работу Марчело и Кима
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11.03.2022 12:02 Ответить
Агов, шоубіз!! Де Каменських?! Потрібна нова пісня про сьогодення:
Серце як у Кім...!
Відвагу як у Кім...!
Ворога краще мертвого, а я..я як у Кім!!
я..я як у Кім!!
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11.03.2022 16:11 Ответить
Звичайний піарщик, а села без газу світла і ліків хай краще займається своєю роботою, "дешевка".
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14.03.2022 03:59 Ответить
Кто знает ? Говорят, что в Херсон привезли поКлонскую …
Пристрелить бы её..
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11.03.2022 11:23 Ответить
Это они что, Херсон будут «оборонять»? От кого? От «бЕндеровцев»?
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11.03.2022 11:32 Ответить
не совсем. У русни по городу несколько пикетов, в основном на больших проспектах и жд вокзале и порту и на выезде в сторону Николаева, в прямом смысле они не строят никаких дотов. Никто в городе закрепляться надолго не будет, нету смысла им, их просто сожгут всех если они попытаются остаться.
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11.03.2022 11:40 Ответить
Чем палить то?
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11.03.2022 12:32 Ответить
Трощіть їх, будь ласка.
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11.03.2022 11:34 Ответить
Якщо ворог не здається, його знищують.
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11.03.2022 11:42 Ответить
Було би добре, як би це була правда. На ділі величезна колона орків пішла на північ херсонської області, ночували сьогодні у межевих селах з Дніпропетровською областю. В ці години перетинають з нею кордон. Кривий Ріг приготуватись, скоро там буде гаряче.
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11.03.2022 12:18 Ответить
Я вам говорю те що бачив на власні очі, що мені ті Арестовичі? В сусідньому селі ночувала колона понад 100 од. техніки, і це тільки в одному селі. Сьогодні двинулись через Нововоронцовку в Дніпропетровську область.
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11.03.2022 12:48 Ответить
 
 