Войска РФ прямым попаданием попали в психоневрологический интернат в Харьковской области, где находились 330 человек, - председатель ОВА Синегубов. ВИДЕО

Российские оккупанты нанесли удар по Оскольскому психоневрологическому интернату в Харьковской области, где находились 330 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек", - написал он в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В то же время Синегубов уточнил, что из них малоподвижных - 50, а передвигающихся на колясках - 10 подопечных.

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Число пострадавших, по его словам, устанавливается.

"Это военное преступление против мирного населения, геноцид украинской нации!" – подчеркнул он.