Войска РФ прямым попаданием попали в психоневрологический интернат в Харьковской области, где находились 330 человек, - председатель ОВА Синегубов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты нанесли удар по Оскольскому психоневрологическому интернату в Харьковской области, где находились 330 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек", - написал он в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
В то же время Синегубов уточнил, что из них малоподвижных - 50, а передвигающихся на колясках - 10 подопечных.
Число пострадавших, по его словам, устанавливается.
"Это военное преступление против мирного населения, геноцид украинской нации!" – подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
а де наші нацисти ховаються?
в пологових будинках інтернатах школах психдеспанцерах та лікарнях насосних станціях і дуже багато нациків в селах, ну просто по півсела нацистів...................
На жаль, Захід навряд чи наважиться на невимовно важкий, можливо фатальний для усіх, але історично правильний крок: масований термоядерний удар, спрямований на тотальну депопуляцію РФ.
Так, можливий удар у відповідь. Так, на нас чекає глобальна катастрофа, руйнування цивілізації, екоцид, здичавіння, мутації, можливе навіть повне вимирання.
Але якщо хоч хтось і щось залишиться, то одного разу рівень радіації знизиться, жінки народять здорових дітей, і вони розпочнуть новий шлях від постапокаліпсису до нової золотої доби без свинособак.
Смерть кацапським унтерменшам!