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Войска РФ прямым попаданием попали в психоневрологический интернат в Харьковской области, где находились 330 человек, - председатель ОВА Синегубов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты нанесли удар по Оскольскому психоневрологическому интернату в Харьковской области, где находились 330 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек", - написал он в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В то же время Синегубов уточнил, что из них малоподвижных - 50, а передвигающихся на колясках - 10 подопечных.

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Число пострадавших, по его словам, устанавливается.

"Это военное преступление против мирного населения, геноцид украинской нации!" – подчеркнул он.
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Топ комментарии
+20
Твари!
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11.03.2022 11:23
+9
Коняка знову заявить, що там були "нацисти" полку "Азов" або "Правого сектора" чи ********* "знайде" там біологічну лабораторію.
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11.03.2022 11:32
+8
И гуманный Запад опять озаботится,пока и у них не начнутся бомбежки.
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11.03.2022 11:26
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Твари!
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11.03.2022 11:23 Ответить
И гуманный Запад опять озаботится,пока и у них не начнутся бомбежки.
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11.03.2022 11:26 Ответить
Коняка знову заявить, що там були "нацисти" полку "Азов" або "Правого сектора" чи ********* "знайде" там біологічну лабораторію.
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11.03.2022 11:32 Ответить
а нельзя ведь во время войны убивать детей, стариков и людей с псих. отклонениями, т.к. они не могут отвечать за себя и помочь себе. это очень тяжелое преступление.
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11.03.2022 11:34 Ответить
нельзя ни до, ни во время, ни после
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11.03.2022 11:41 Ответить
Нільзя, але не було жодної війни, щоб хтось на "правила" ведення війно особливо зважав.
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11.03.2022 11:45 Ответить
так то оно так.но одного можно.хуйла.и это вообще не преступление.
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11.03.2022 12:08 Ответить
Можна, якщо це кацапи. Їхня раса мало того що є біологічно неповноцінним наслідком злочинного порушення расової гігієни, так вони ще й вкрай небезпечні для усього людства. Отже, вони поза нормами людяності. І їх треба чавити й труїти до останнього, як тарганів або блощиць.
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11.03.2022 12:23 Ответить
Довбані виродки.
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11.03.2022 11:36 Ответить
Їх ракети та бомби влучать по нацистам коли масово почнуть вибухати в їх техніці.
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11.03.2022 11:38 Ответить
ну будут они бомбить нас месяц , год ....они ничего не добьются ...после 24 февраля 2022 года хороший кацап - мертвый кацап ...без вариантов ...
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11.03.2022 11:39 Ответить
КАЦАП-М'ЯСНИК...
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11.03.2022 11:43 Ответить
В цьому немає а ні військового, а ні пропагандистського сенсу та і будь-якого іншого теж. Висновок один - високаточноє аружиє (х похибкою до километру) у кацапні закінчилося і тепер вони просто цілять в Україну
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11.03.2022 11:44 Ответить
це спецоперація по ліквідації нацистів України.
а де наші нацисти ховаються?
в пологових будинках інтернатах школах психдеспанцерах та лікарнях насосних станціях і дуже багато нациків в селах, ну просто по півсела нацистів...................
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11.03.2022 11:51 Ответить
Гитлер тоже так избавлялся от инвалидов.
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11.03.2022 12:02 Ответить
Рашисти від безсилля руйнують інфраструктуру України для нанесення максимальної шкоди включно з людськими ресурсами. Що не можуть захопити, те все і знищують. Хочуть зробити нашу державу жебрацькою, щоб не могла відновитися в найближчі роки.
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11.03.2022 12:08 Ответить
Це ніщо інше, як зухвалий, вкрай оборзілий виклик - "да, мы такие! да, мы отморозки! будем жечь детей, насиловать инвалидов, резать на куски матерей, и шо вы нам сделаете? да, мы против всего людского, за всё гадское, ******** и *********! утритесь, терпилы!"
На жаль, Захід навряд чи наважиться на невимовно важкий, можливо фатальний для усіх, але історично правильний крок: масований термоядерний удар, спрямований на тотальну депопуляцію РФ.
Так, можливий удар у відповідь. Так, на нас чекає глобальна катастрофа, руйнування цивілізації, екоцид, здичавіння, мутації, можливе навіть повне вимирання.
Але якщо хоч хтось і щось залишиться, то одного разу рівень радіації знизиться, жінки народять здорових дітей, і вони розпочнуть новий шлях від постапокаліпсису до нової золотої доби без свинособак.
Смерть кацапським унтерменшам!
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11.03.2022 12:08 Ответить
 
 