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"Конечно, мы боимся автоматов, но х#р им, а не Херсон", - хроника протестов против захватчиков в оккупированном городе. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Захваченный российскими оккупантами Херсон не сдается, а жители города выходят на антироссийские акции, несмотря на риск для жизни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря этим протестам херсонцам уже удалось сорвать попытки оккупантов провозгласить так называемую "ХНР", а дальнейшие акции уже начинают пугать российских военных.
"Ты же военный, ты же понимаешь, что ты и полурожка не успеешь выпустить, как эти пять тысяч людей просто вас сметут и разорвут, - объясняю им. Говорю им: "Вам не страшно". Они молчат в ответ. Они реально. знают, что народ не остановить", – отмечает один из участников протестов.
Топ комментарии
+23 Gregory Mihelson
показать весь комментарий11.03.2022 12:06
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+11 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий11.03.2022 12:08
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Подробности: https://regnum.ru/news/society/3520641.html
ось вам вища освіта, лічінки орків!
К стати этот бой снимался в очень хорошем разрешении дроном вот лин на видео с описанием https://www.youtube.com/watch?v=y1dXAs2ybIU
Даже не представляю подобное у нас.
Да ну нахрен! В первый-второй день все пришли кто с чем. С карабинами, помпами 12-го. Но все готовы.
захватить нас - только положить всех. Без вариантов. А в Херсоне что?
АГРЕССОРУ СМЕРТЬ! ГЕРОЯМ СЛАВА!