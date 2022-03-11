"Конечно, мы боимся автоматов, но х#р им, а не Херсон", - хроника протестов против захватчиков в оккупированном городе. ВIДЕО

Захваченный российскими оккупантами Херсон не сдается, а жители города выходят на антироссийские акции, несмотря на риск для жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря этим протестам херсонцам уже удалось сорвать попытки оккупантов провозгласить так называемую "ХНР", а дальнейшие акции уже начинают пугать российских военных.



"Ты же военный, ты же понимаешь, что ты и полурожка не успеешь выпустить, как эти пять тысяч людей просто вас сметут и разорвут, - объясняю им. Говорю им: "Вам не страшно". Они молчат в ответ. Они реально. знают, что народ не остановить", – отмечает один из участников протестов.

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