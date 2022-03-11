Украинские воины поразили вражеский блиндаж и уничтожили семь оккупантов. ВИДЕО
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Противотанкисты 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили вражеский блиндаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным украинских воинов, в блиндаже было семь оккупантов.
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+78 Привет
показать весь комментарий11.03.2022 12:31
+75 частный сектор
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+55 Александр Карин
показать весь комментарий11.03.2022 12:30
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Впрочем, могилку те вырыли себе сами.
Зная врожденную страсть кацапов заработать на сдаче металлолома, их бомжовая типа армия за пару дней останется без анало-говнетной техники.
А будуть ще кращі.
(і так сім разів по всій вялікозкріпній)