Украинские воины поразили вражеский блиндаж и уничтожили семь оккупантов. ВИДЕО

Противотанкисты 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили вражеский блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным украинских воинов, в блиндаже было семь оккупантов.

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