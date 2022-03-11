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Украинские воины поразили вражеский блиндаж и уничтожили семь оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Противотанкисты 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили вражеский блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным украинских воинов, в блиндаже было семь оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Байрактар" уничтожил ЗРК "Бук" российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+78
И закапывать уже не надо..
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11.03.2022 12:31
+75
освободили 7 кацапов от страдания этого мира
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11.03.2022 12:30
+55
Красави! Гарний вилов.
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11.03.2022 12:30
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Красави! Гарний вилов.
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11.03.2022 12:30 Ответить
освободили 7 кацапов от страдания этого мира
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11.03.2022 12:30 Ответить
И закапывать уже не надо..
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11.03.2022 12:31 Ответить
Собаки помогут.
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11.03.2022 16:25 Ответить
Яка краса,бальзам просто
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11.03.2022 12:31 Ответить
Мінус 7 московитів.
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11.03.2022 12:31 Ответить
І це величезний ПЛЮС! Ось така математика😜
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11.03.2022 13:41 Ответить
шкода що на таку непотріб потратили дорогу ракету.
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11.03.2022 15:41 Ответить
Був бліндаж - став могилою!
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11.03.2022 12:31 Ответить
откуда взялся блиндаж ?
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11.03.2022 12:32 Ответить
а это светлодарка
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11.03.2022 12:33 Ответить
УСІМ ЗАХИСНИКАМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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11.03.2022 12:31 Ответить
И никто не узнает, где могилка твоя....
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11.03.2022 12:32 Ответить
ну почему же?весь интернет уже фкурседела
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11.03.2022 12:40 Ответить
Но мамка с Усть-Зажопинска надежды терять не будет.
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11.03.2022 16:26 Ответить
Смерть цапам!
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11.03.2022 12:32 Ответить
Шмакібум!
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11.03.2022 12:33 Ответить
*******, и могилу копать не надо
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11.03.2022 12:33 Ответить
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11.03.2022 12:34 Ответить
Ритуальные услуги - экспресс-метод.
Впрочем, могилку те вырыли себе сами.
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11.03.2022 12:34 Ответить
*****, меня просто распирает гордость за наших ВСУ. гвардейцев, тероборонцев, за весь наш украинский народ!!!!!!!!!
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11.03.2022 12:35 Ответить
На "біс" можна повторити?!
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11.03.2022 12:35 Ответить
тим так, а тепер свіжих і більше, щоб перевірити скільки за раз максимум можна
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11.03.2022 20:52 Ответить
Ріднесенька "Стугна"
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11.03.2022 12:37 Ответить
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11.03.2022 12:40 Ответить
Бадабум слабенький. Возможно, если лежали бутербродом, нижнему повезло.
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11.03.2022 12:40 Ответить
ВстугнилИ КАЦАПЧИКІВ!
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11.03.2022 12:43 Ответить
Надо на дорогах организовать пункты по приему металла - цветного и не очень.
Зная врожденную страсть кацапов заработать на сдаче металлолома, их бомжовая типа армия за пару дней останется без анало-говнетной техники.
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11.03.2022 12:51 Ответить
родителям надо счет выставить, за похоронные услуги
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11.03.2022 12:54 Ответить
И стоимость ракеты...
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11.03.2022 14:24 Ответить
как у кетайских братов
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11.03.2022 14:27 Ответить
був окупант - став Zакопант
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11.03.2022 13:02 Ответить
крилишками бяк-бяк-бяк!
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11.03.2022 13:04 Ответить
Ну и хорошо ,вата там мёрзла а мы их согрели ..душевные мы очень ..
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11.03.2022 13:11 Ответить
7 свинособак самозакопались ))))
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11.03.2022 13:14 Ответить
Як раз сезон на раків.
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11.03.2022 13:33 Ответить
русские оккупанты БЕГИТЕ на росию !!! есть шанс остаться в живых !!! генерал Джохар Дудаев вас предупреждал , не злите УКРАИНЦЕВ !!!
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11.03.2022 13:48 Ответить
Слава Захисникам України!!
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11.03.2022 14:24 Ответить
👍
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11.03.2022 16:45 Ответить
труп советского союза собирает урожай -и кто бы это мог преставить после расвала совка?
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11.03.2022 19:39 Ответить
скоро 13 !
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11.03.2022 19:55 Ответить
Ось чому в нас такі гарні чорноземи...
А будуть ще кращі.
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11.03.2022 20:43 Ответить
Це як то кажуть вже тушковані, а не смажені кацапи 🤣
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11.03.2022 21:05 Ответить
Молодцы ребята, так держать! Победа за нами, смерть врагам, Слава Украине, Героям Слава!
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11.03.2022 21:39 Ответить
Опять тревожно взвыла выпь на болоте близ деревни...

(і так сім разів по всій вялікозкріпній)
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11.03.2022 22:11 Ответить
 
 