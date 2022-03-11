"Русский оккупант – лучшее удобрение", – украинские бойцы начали получать новый элемент экипировки – санитарный пакет для погибших военных РФ. ВИДЕО

Бойцы ВСУ начали получать новый элемент экипировки, который называется "Санитарный пакет оккупанта".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пакет содержит полиэтиленовый мешок с надписью "Русский оккупант – лучшее удобрение". Содержимое пакета показал один из украинских бойцов, только что впервые получивший такую экипировку.

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