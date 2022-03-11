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Сирийцы поедут умирать за Путина: пропагандистский канал Минобороны РФ "Звезда" показал боевиков, которых хотят перебросить в Украину. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Минобороны РФ заявляют о планах отправить воевать в Украину 16 тыс. сирийских боевиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сирийцы поедут в Украину умирать за Путина
Кто бы мог представить такие новости, но это еще одна составляющая существования России, доказывающей, что является проблемой для всего мира.
Только глава российских мародеров - Шойгу - доложил своему фюреру о 16 тыс. "добровольцах" на Ближнем Востоке, как пропагандистский канал Минобороны РФ "Звезда" сразу их и показал.
На кадрах - митинг сирийских военных, которые якобы готовы отправиться в Украину, чтобы умереть. Там, где Россия - там только смерть и разрушение", - говорится в описании видео.
Топ комментарии
+38 Підлога Маккартні
показать весь комментарий11.03.2022 13:46
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий11.03.2022 13:47
+22 Ybaldy
показать весь комментарий11.03.2022 13:48
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Так, коментуючи рішення відомої мережі McDonald's призупинити роботу на території Росії В'ячеслав Володін відзнач, що нехай забираються, а на їхньому місці відразу ж відкриється нова вітчизняна мережа швидкого харчування "У дяді Вані" і таким чином буде збережено всі робочі місця, а ціни на харчування будуть нижчими.
Будуть москалів годувати щямі з брагою. Зкріпно!
Да и в принципе - доставить не такая уж проблема...вон грузинское правительство под Рашу легло - через Армению и Грузию провезут и все.
По любому это будет билет в один конец
Пішки чи залізничним транспортом?
Нагадую Босфор замкнений Туречиною!