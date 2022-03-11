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Сирийцы поедут умирать за Путина: пропагандистский канал Минобороны РФ "Звезда" показал боевиков, которых хотят перебросить в Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Минобороны РФ заявляют о планах отправить воевать в Украину 16 тыс. сирийских боевиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сирийцы поедут в Украину умирать за Путина

Кто бы мог представить такие новости, но это еще одна составляющая существования России, доказывающей, что является проблемой для всего мира.

Только глава российских мародеров - Шойгу - доложил своему фюреру о 16 тыс. "добровольцах" на Ближнем Востоке, как пропагандистский канал Минобороны РФ "Звезда" сразу их и показал.

Также смотрите: Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На кадрах - митинг сирийских военных, которые якобы готовы отправиться в Украину, чтобы умереть. Там, где Россия - там только смерть и разрушение", - говорится в описании видео.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+38
Это ж тупо мясо на убой. Ото они удивятся нашему климату, когда их жопы сначала замержнут, а потом будут гореть
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11.03.2022 13:46
+29
Дебіли сирійські-ви навіть не уявляєте що на вас чекає в УКРАЇНІ...
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11.03.2022 13:47
+22
Набуя второй армии мира чернозадые муслимы? Они это не объясняют?
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11.03.2022 13:48
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Всі Європейські ринки акцій щойно виросли на 5-6%, на словах пуйла про позитивны сдвиги на перемовинах....
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11.03.2022 13:46 Ответить
"Нифига не понятно, но очень интересно!"
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11.03.2022 13:49 Ответить
На місці McDonalds спікер Держдуми РФ Володін бачить мережу закладів російського фаст-фуду. Передають "Коментарі"

Так, коментуючи рішення відомої мережі McDonald's призупинити роботу на території Росії В'ячеслав Володін відзнач, що нехай забираються, а на їхньому місці відразу ж відкриється нова вітчизняна мережа швидкого харчування "У дяді Вані" і таким чином буде збережено всі робочі місця, а ціни на харчування будуть нижчими.

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11.03.2022 13:50 Ответить
А в меню будуть щі, сєльодка і сто грам водкі.
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11.03.2022 13:53 Ответить
Бояра та котлета з гедзів. Москалі кажуть "ето ьнормально, полєзно"
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11.03.2022 13:56 Ответить
на лопатє.
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11.03.2022 14:50 Ответить

Будуть москалів годувати щямі з брагою. Зкріпно!
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11.03.2022 13:56 Ответить
расцвели вишни
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11.03.2022 15:09 Ответить
Это ж тупо мясо на убой. Ото они удивятся нашему климату, когда их жопы сначала замержнут, а потом будут гореть
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11.03.2022 13:46 Ответить
Это ж тупо картинка, канал звезда непревзойдённый мастер в этом искустве.
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11.03.2022 13:49 Ответить
без них в сирії знову запанує неспокій
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11.03.2022 15:04 Ответить
США боятся закрыть небо в Украине. Но на упреждение уничтожить Асада и всех его приспешников ничего не мешает. Или снова сопли жевать будут?
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11.03.2022 13:57 Ответить
Будут
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11.03.2022 14:30 Ответить
😅😂😅
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11.03.2022 13:46 Ответить
Чем они харчеваться будут, ********** сейчас оборванец.
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11.03.2022 13:46 Ответить
У них процвітатиме канібалізм (( саме тому скільки їхати збирається 2/3 ходячі консерви ((
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11.03.2022 13:48 Ответить
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11.03.2022 13:51 Ответить
путин мастер многоходовочек. В этом случай он одним выстелом хочет решить две задачи, первая понятно, вторая задача объединить каннибализм с утилизацией трупов своих солдат.
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11.03.2022 13:52 Ответить
Свинячими "хвостами"
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11.03.2022 13:52 Ответить
Дебіли сирійські-ви навіть не уявляєте що на вас чекає в УКРАЇНІ...
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11.03.2022 13:47 Ответить
В плен бармалеев не брать!
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11.03.2022 13:52 Ответить
а каким образом эту нечисть он хочет сюда перекинуть? через своего друга ердогана? с других сторон больше не подлететь.
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11.03.2022 13:47 Ответить
На корабль посадит и перевезет...проблем-то...Турция закрыла проливы только для военных кораблей.
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11.03.2022 13:59 Ответить
Закроет для любого корабля, если узнает кто на борту...
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11.03.2022 14:20 Ответить
Гражданский теплоход с войсками на борту - это уже военный транспорт, по закону.
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11.03.2022 17:29 Ответить
Если войска безоружны - то не факт. А калашей в РФ своих более чем достаточно.
Да и в принципе - доставить не такая уж проблема...вон грузинское правительство под Рашу легло - через Армению и Грузию провезут и все.
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11.03.2022 18:21 Ответить
Достойні союзники у путіна. Який біг таку й догнав.
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11.03.2022 13:47 Ответить
тувинец и пуйло и тут решили бабок срубуть, зярплату обещали после возвращения, то есть никому
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11.03.2022 14:34 Ответить
Давайте скоріше! Поки не потеплішало!
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11.03.2022 13:47 Ответить
Сирийцы от наших сегодняшних морозов -20 и -10 градусов быстро станут инвалидами и импотентами.
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11.03.2022 13:48 Ответить
Толку от этих гавно-сирийцев, как от кокочленцев Лугандона, сплошной биомусор. А вот мародёры знатные. Поэтому жёсткая оборона городов, а из полей и посадок, продуваемых всеми ветрами, они и сами посбегают аж бегом. Поэтому без паники
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11.03.2022 13:48 Ответить
На пехоту пох абсолютно, пусть хоть все 2 ляма резерва соберут. Главная наша проблема - это воздух.
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11.03.2022 13:51 Ответить
замерзеут тут к ****** гарачие сирийские парни
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11.03.2022 13:48 Ответить
Набуя второй армии мира чернозадые муслимы? Они это не объясняют?
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11.03.2022 13:48 Ответить
будут делать сирийские заградотряды для дыровских заградотрядов для рязанских заградотрядов для псковского биомусора.
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11.03.2022 14:52 Ответить
люля кебаб
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11.03.2022 13:48 Ответить
В нас зараз морози, замерзнуть на кізяк
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11.03.2022 13:48 Ответить
А бульбафюрер наче б то привіз на злучку до путенфюрера карту з намірами нападу України на білорусь та запевнив що до кінця року люди забудуть "о конфлікте в Україні".
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11.03.2022 13:49 Ответить
Мій батько служив у Сирії на початку 70-х. Був льотчиком - інструктором. Матюкався так на цю илІту (сирійські пілоти з дуже небідних сімей). З них воїни, як з гівна куля. Тьху.
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11.03.2022 13:49 Ответить
Родючі українські черноземи приймуть усіх.
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11.03.2022 13:49 Ответить
Пишуть, що за останні три-пять днів, всі кацапські пілоти, літаки яких збили наші ппо, приземлялися вже дохлими. Існує думка, що кацапи умисно шкодять парашут, аби пілоти розбивалися насмерть і не могли свідчити про свої нелюдські вчинки.
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11.03.2022 13:49 Ответить
Пацаны, приезжайте на верблюдах, на них здесь будет безопаснее, чем в танках.
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11.03.2022 13:50 Ответить
тут половина зразу замерзне )) а хто Асада буде захищати? цих в полон точно брати не будуть
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11.03.2022 13:50 Ответить
Кацапи як завжди брешуть хоч би 160 доїхало.
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11.03.2022 13:50 Ответить
Господи, какое убожество. Хрюсская пропаганда, ошарашенная красивыми видосами добровольцев со всего мира, которые поехали помогать Украине освобождать свою страну, высрали убой "наш ответ Голливуду".
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11.03.2022 13:50 Ответить
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11.03.2022 13:56 Ответить
Получается пока мы будем истреблять сирийцев Асада, главного врага Израиля, евреи дальше будут пытаться мирно урегулировать ситуацию. Может давно пора очнуться?
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11.03.2022 13:50 Ответить
Щось не видно ентузіазму в очах сирійського м'яса.
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11.03.2022 13:51 Ответить
Самолетами?
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11.03.2022 13:52 Ответить
Будут десантировать. С нераскрывающимися парашютами.
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11.03.2022 14:08 Ответить
Ізралітяни можуть багато розповісти, які справни ці вояки.
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11.03.2022 13:52 Ответить
Ти бач, які войовничі... От зараз доїм, покурю, поп"ю чайку і почну боятися.
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11.03.2022 13:53 Ответить
за 1 час их *******чат, то вояки ичо ти.....
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11.03.2022 13:53 Ответить
А вони в курсі, що ми їх будемо закопувати з шматком сала в роті?
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11.03.2022 13:54 Ответить
сурийский гумус на подходе. этих насекомых никто взад в мешках отправлять не будет.
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11.03.2022 13:54 Ответить
Це добриво гірше за чеченске та расійське, але теж підійде
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11.03.2022 13:57 Ответить
Цікаво, вони вже вийшли у похід і через скільки років дійдуть?
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11.03.2022 13:57 Ответить
Навіть не показали вид зверху ,скільки ж їх там))) В Сочі нагнали чурок чоловік 50 і зняли бл. Яке ж дно.
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11.03.2022 14:04 Ответить
Да они в первый день вымерзнут как мамонты - на этих вояк даже внимания обращать не стоит
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11.03.2022 14:06 Ответить
Легко одеты эти горе-солдаты )
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11.03.2022 14:06 Ответить
ну если они так хотят умереть, какая разница где, пусть там на месте и удавятся...
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11.03.2022 14:08 Ответить
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11.03.2022 14:09 Ответить
Власних орків екіпірувати не можуть, так ще й голозадими погрожує.
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11.03.2022 14:10 Ответить
Посмотрим ,как быстро они будут бежать к обратно к границе ..
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11.03.2022 14:10 Ответить
Українців попередили, що по областях можуть їздити автомобілі, які розпитують мешканців про військові частини. Повідомляти їм нічого не можна.
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11.03.2022 14:13 Ответить
За бесплатно они не поедут, но хуэло кинет их на бабки.
По любому это будет билет в один конец
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11.03.2022 14:14 Ответить
були кадировці,буряти,удмурти,тепер сирійське м"ясо,придурки тай годі ,хай їм перед тим прочитають,що сказав про українців ДЖохар Дудаєв і навіть їх вєлікій петр первий, НЕ ЧІПАЙТЕ УКРАЇНЦІВ ,БО ЇХ ДОБРОТА І ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПЕРЕРОСТАЄ В ТАКУ СИЛУ ,ЩО ЗМЕТЕ ВСЕ НАВКРУГИ ,ці теж сядуть на рускій корабль в кращому випадку,або проростуть соняхами на НАШІЙ ЗЕМЛІ,СЛАВА УКРАЇНІ!
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11.03.2022 14:18 Ответить
Обезьяны черножопые.
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11.03.2022 14:19 Ответить
Это не сирийцы, это асадовцы-манкурты.
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11.03.2022 14:20 Ответить
Нужно срочно зачищать приднестровье пока кацапоиды оттуда не ударили нам в спину
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11.03.2022 14:23 Ответить
Нам би свої землі (ОРДЛО+Крим) зачистити від окупантів. А за молдаван ти воюй. Бери автомат і іди зачищати.
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11.03.2022 14:27 Ответить
це ті сірійці,баби яких з виводками по 15 дітей живуть в ЄС на халяву типа біженці?
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11.03.2022 14:30 Ответить
Опять сьемки 2016 года с монтажем и врезками.
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11.03.2022 14:33 Ответить
мы их в Израиле били недобили теперь они к вам прут!просто закопайте эту сволочь!СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.03.2022 14:34 Ответить
А яка там ситуація у другої сторони? Може вони мають можливість почати наступ на шаріка асодовіча? Саме час, бо свинособаки не зможуть допомогти.
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11.03.2022 14:35 Ответить
Ну на відео видно 30 чоловік, а не 16000, а при першому бойовому зіткненні, навіть з теробороною будуть драпати в сторону параші😅
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11.03.2022 14:38 Ответить
у них жопы позамерзают в первый же день в Украине
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11.03.2022 14:39 Ответить
Сирийцы не бойцы. Они побросают оружие и побегут на украинские эвакуационные позда, чтобы попасть в Европу и получить там статус беженцев.
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11.03.2022 14:40 Ответить
в Украине сегодня МОРОЗ -8 !!! СНЕГ !!! ВЕТЕР !!! они подохнут от АНГИНЫ и КАШЛЯ !!!))))
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11.03.2022 14:46 Ответить
Сразу праказ по армии- в плен не брать.Публично, чтоб они знали.
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11.03.2022 14:46 Ответить
Говорили, что алавитский перегной особо полезен для бурячків...
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11.03.2022 14:46 Ответить
Ассортимент удобрений расширяется.
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11.03.2022 14:47 Ответить
Ці вояки ще "кращі" - аніж російські івани.
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11.03.2022 14:49 Ответить
Уж да, эти первые полягут!
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11.03.2022 14:58 Ответить
НАРОД , расскажу одну мою ПРАВДУ , на дворе стоял 1991 год (весна кажется ) был еще СОВЕТСКИЙ СОЮЗ и был я тогда советским человеком , по новостям КРУТИЛИ новости про иракскую армию во главе с С. ХУСЕЙНОМ !!!! какие они были НЕПОБЕДИМЫЕ и ЛЕГЕНДАРНЫЕ и какие у них СПЕЦЫ и ХРАБРЕЦЫ !!! короче Ирак тогда отжал себе Кувейт т.к. торговал по бросовым ценам нефтью с Америкой и Ирак решил его наказать !!! Мы тогда тоже желали поражению Америке все таки были сов. людьми )))) короче : Америка как ВЛОМИЛА тогда ЛЮЛЕЙ иракцам , что мы сами СЕЛИ на жопу !!!! как они ПАЧКАМИ сдавались в плен , как жгли НАШИ танки , сбивали наши СОВЕТСКИЕ самолеты !!! Мы тогда АХРЕНЕЛИ ВСЕМ ЗАВОДОМ !!!)))) в Украине уже 16 день войны , УКРАИНА ПОБЕДИТ и ее народ тоже ПОБЕДИТ !!! от этих сирийцев наша ЗЕМЛЯ станет еще ЩЕДРЕЙ !!!))))
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11.03.2022 15:01 Ответить
А шо, буряты закончились? А руских ,как таковых небыло и нет.
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11.03.2022 15:03 Ответить
Скиньте им весточку, что 72 девственниц на каждого в Украине они не получит. А пулю в лоб - запросто.
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11.03.2022 15:26 Ответить
Цікаво,а як він їх доправить?
Пішки чи залізничним транспортом?
Нагадую Босфор замкнений Туречиною!
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11.03.2022 15:34 Ответить
Марсіан, хай ще покличуть на допомогу.
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11.03.2022 16:02 Ответить
А кадирівці ще в дорозі, чи вони через Сирію їдуть?
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11.03.2022 21:41 Ответить
Вони без іноземних інтервентів не могли власну країну захистити, а зараз сунуться в чужу... Має бути лише одне правило - чурок в полон не брати.
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11.03.2022 22:38 Ответить
 
 