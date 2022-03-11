Украинские бойцы уничтожили вертолет российских оккупантов. ВIДЕО
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В сети опубликована видеозапись успешной атаки украинских воинов, в результате которой уничтожен вертолет российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вертолет оккупантов был уничтожен два дня тому назад.
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+36 Dmitri 18251fb2
показать весь комментарий11.03.2022 13:50
+31 MausMike
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+28 дмитрий иванов 527db324
показать весь комментарий11.03.2022 13:49
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https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
Тільки тоді знімали збоку, а це кадри від самих бійців, які його підбили.
Принаймі дуже схоже - поле, кущі, до яких він не долетів...
Але падає зачотно!
Смерть кацапам!
Казала мама, думай сину, москалику…
Сира Земля України неприйняла їх !!!