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Украинские бойцы уничтожили вертолет российских оккупантов. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В сети опубликована видеозапись успешной атаки украинских воинов, в результате которой уничтожен вертолет российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вертолет оккупантов был уничтожен два дня тому назад.


Cмотрите также: "Русский оккупант - лучшее удобрение", - украинские бойцы начали получать новый элемент экипировки - санитарный пакет для погибших военных РФ. ВИДЕО

 
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Топ комментарии
+36
вертолетчику хорошего настроения и крепкого здоровья
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11.03.2022 13:50
+31
Знов рашко-парашут не відкрився.
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11.03.2022 13:59
+28
Хорош, получается немного недолетел до Ла-Манша
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11.03.2022 13:49
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Хорош, получается немного недолетел до Ла-Манша
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11.03.2022 13:49 Ответить
Маркоша вот такого кацапского мусора и боится. Кацапы Днепр перейти не могу, а лягушатники уже третьи Nina Ricci сменили..
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11.03.2022 13:51 Ответить
Горит, бубновый.
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11.03.2022 13:49 Ответить
птичку не жалко
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11.03.2022 13:49 Ответить
Авторотация получилась неубедительной.
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11.03.2022 13:49 Ответить
вертолетчику хорошего настроения и крепкого здоровья
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11.03.2022 13:50 Ответить
там их два )
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11.03.2022 13:57 Ответить
там их три
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11.03.2022 13:59 Ответить
будут в аду в буек играться
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11.03.2022 14:02 Ответить
А если поделить на еще меньшие части, то и все шесть...
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11.03.2022 14:07 Ответить
Москалі хотіли запустити "розвідник" Ту-141 над територією Житомирщини, ґуґлили "Ярунь", в підсумку апарат упав сьогодні вранці біля Заґреба (Хорватія), подолавши кілька сотень кілометрів над країнами НАТО. Передмістя Заґреба, де впав піпілац, називається Jarun.
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11.03.2022 13:52 Ответить
русня пишет, что ЭТО украинцы запускали ЭТО говно с палками (картинка руснявой нанатихналогии)
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11.03.2022 15:17 Ответить
ППО НАТО проспали…
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11.03.2022 15:28 Ответить
Николаевская область. Местные нашли место бомжевания русской армии.

https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
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11.03.2022 13:52 Ответить
великой руськой армии ******.
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11.03.2022 13:52 Ответить
Воистину ******!
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11.03.2022 16:22 Ответить
Слава нашим мужнім визволителям!
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11.03.2022 13:53 Ответить
Добре пішов... Мабуть на погоду.
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11.03.2022 13:53 Ответить
В цей час Німеччина усіляко рятує наросію від санкцій: https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM
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11.03.2022 13:55 Ответить
А могли б півляма заробити.
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11.03.2022 13:56 Ответить
Того добра хватає. А всіх грошей не заробиш.
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11.03.2022 14:05 Ответить
Красивое.
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11.03.2022 13:59 Ответить
Знов рашко-парашут не відкрився.
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11.03.2022 13:59 Ответить
путинский сокол устал =)
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11.03.2022 14:01 Ответить
Він якось дивно складений... Йому так зручно?
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11.03.2022 14:04 Ответить
Людина шокована вперше побачивши асфальт.
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11.03.2022 14:13 Ответить
так катапульты еще с совка, как подушки на битых авто
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11.03.2022 14:06 Ответить
я подозреваю что теперь удмуртское начальство мардовским ватолетчикам вообще парашюты не дают
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11.03.2022 14:11 Ответить
Вертолёт? А судя по направлению движения - военный корабль!
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11.03.2022 14:00 Ответить
Здається мені, що це той самий гелікоптер. який пару днів тому показували, як його підбили.

Тільки тоді знімали збоку, а це кадри від самих бійців, які його підбили.

Принаймі дуже схоже - поле, кущі, до яких він не долетів...

Але падає зачотно!

Смерть кацапам!
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11.03.2022 14:05 Ответить
там совсем другое место
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11.03.2022 14:07 Ответить
Там вертолет летел в сторону лесополосы, а здесь самолет летел в сторону поля.
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11.03.2022 14:11 Ответить
Смотрите на погодные условия....
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11.03.2022 14:38 Ответить
русские летчики скоро поймут что боевой вылет это 100% смерть. Желающих летать моментально приубавится.
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11.03.2022 14:10 Ответить
Молодці хлопці,Слава Україні
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11.03.2022 14:11 Ответить
руський камікадзе
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11.03.2022 14:12 Ответить
Ай , малацца!!!
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11.03.2022 14:38 Ответить
"А я ляжу-приляжу у гастинца старога... я немножка пасплю.....
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11.03.2022 14:48 Ответить
Дохлі ка цапи - це просто красиво!
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11.03.2022 14:51 Ответить
Какой смысл брать с собой парашют?
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11.03.2022 14:57 Ответить
положено по инструкции
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11.03.2022 15:21 Ответить
Начебто Мі-24/35
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11.03.2022 15:04 Ответить
Он, як неловко вийшло у москалів з цим польотом….
Казала мама, думай сину, москалику…
Сира Земля України неприйняла їх !!!
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11.03.2022 15:24 Ответить
Глупые кацапские пилоты до сих пор не сообразили, что парашют надо складывать самому, а не доверять это агенту ФСБ.
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11.03.2022 18:14 Ответить
 
 