Украинские бойцы уничтожили вертолет российских оккупантов. ВIДЕО

В сети опубликована видеозапись успешной атаки украинских воинов, в результате которой уничтожен вертолет российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вертолет оккупантов был уничтожен два дня тому назад.

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