Бойцы 93-й бригады Холодный Яр собирают доказательства военных преступлений российских оккупантов: "Град" между домами и авиаудар по гражданским объектам. ВИДЕО беспилотника
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Операторы БПЛА 93-й бригады Холодный Яр собирают материалы и доказательства военных преступлений российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице бригады опубликованы очередные факты.
"На первом видео российские оккупанты лупят по нам "Градом". Реактивную систему враг расположил между жилых домов в Тростянце на Сумщине. На втором видео - россияне сбросили авиабомбу на гражданские предприятия в Дергачах на Харьковщине. Пылает фабрика дверей "Папа Карло", а рядом расположена конюшня Ecure de Paris", - пишут холодноярцы.
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SAS уже начал завидовать.
Дуже прикро що знаходять, а зафігачити не мають змоги.((
А чем?
Вот только не надо про "Байрактары". Это к тому что логику включите.
Ну и для размышления. Норматив на развёртывание одной установки БМ-21 "Град" составляет 15-18 мин. Машина заряжена. Т.е. от команды "К бою" и до выхода первого снаряда, проходит 15-18 минут.
Сворачивание, происходит за 6 мин. 20 сек. И машина "отскакивает" на 200 м. и далее, начинает петлять или прятаться.
А теперь, представляем, КАК и ЧЕМ за это время можно уничтожить машину? Тем более, мы не знаем, где будет их позиция.