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Бойцы 93-й бригады Холодный Яр собирают доказательства военных преступлений российских оккупантов: "Град" между домами и авиаудар по гражданским объектам. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Операторы БПЛА 93-й бригады Холодный Яр собирают материалы и доказательства военных преступлений российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице бригады опубликованы очередные факты.

"На первом видео российские оккупанты лупят по нам "Градом". Реактивную систему враг расположил между жилых домов в Тростянце на Сумщине. На втором видео - россияне сбросили авиабомбу на гражданские предприятия в Дергачах на Харьковщине. Пылает фабрика дверей "Папа Карло", а рядом расположена конюшня Ecure de Paris", - пишут холодноярцы.

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Автор: Анастасія Потіха
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У мене є одна бригада в друзях, з таким красивим іменем, мочить ворога до біса. Тримайтесь і бережіть себе
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11.03.2022 14:11 Ответить
для ССО внезапна открылись уникальные возможности для боевой практики. И они не упускают эту возможность.
SAS уже начал завидовать.
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11.03.2022 14:11 Ответить
В жопу все ети фиксации. Лучше бы ***бнули по обнаруженной технике с беспилотника
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11.03.2022 14:15 Ответить
надо и то и это
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11.03.2022 14:18 Ответить
Відзняли, а чого не вгатили по тій х...і?
Дуже прикро що знаходять, а зафігачити не мають змоги.((
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11.03.2022 14:18 Ответить
чому не знищили падлюк????
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11.03.2022 16:13 Ответить
Включаем логику.
А чем?
Вот только не надо про "Байрактары". Это к тому что логику включите.
Ну и для размышления. Норматив на развёртывание одной установки БМ-21 "Град" составляет 15-18 мин. Машина заряжена. Т.е. от команды "К бою" и до выхода первого снаряда, проходит 15-18 минут.
Сворачивание, происходит за 6 мин. 20 сек. И машина "отскакивает" на 200 м. и далее, начинает петлять или прятаться.
А теперь, представляем, КАК и ЧЕМ за это время можно уничтожить машину? Тем более, мы не знаем, где будет их позиция.
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11.03.2022 17:46 Ответить
 
 