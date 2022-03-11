Бойцы 93-й бригады Холодный Яр собирают доказательства военных преступлений российских оккупантов: "Град" между домами и авиаудар по гражданским объектам. ВИДЕО беспилотника

Операторы БПЛА 93-й бригады Холодный Яр собирают материалы и доказательства военных преступлений российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице бригады опубликованы очередные факты.

"На первом видео российские оккупанты лупят по нам "Градом". Реактивную систему враг расположил между жилых домов в Тростянце на Сумщине. На втором видео - россияне сбросили авиабомбу на гражданские предприятия в Дергачах на Харьковщине. Пылает фабрика дверей "Папа Карло", а рядом расположена конюшня Ecure de Paris", - пишут холодноярцы.

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