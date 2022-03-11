Российский пилот из оккупированного Крыма, чья мать живет в Полтавской области, бомбил мирное население Украины. ВИДЕО

Сын из оккупированного Крыма бомбит самолетом собственную мать в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"В эту историю трудно поверить, но даже такие безумия оказываются "нормой жизни" для путинских воинов. Российский пилот из временно оккупированного Крыма не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население Украины. При том, что его родители живут фактически в центре государства – в Кременчуге на Полтавщине. Трудно понять эмоции родителей, которые слышат гул тревожных сирен и понимают, что это их сын-пилот атакует Украину... О том, что самолет сбили, а российский пилот попал в плен, узнала мать из украинских новостей. Сейчас ей стыдно, что не смогла воспитать достойного человека. Теперь с оккупантом, сбитым 5 марта над Николаевом, разговаривают следователи и контрразведчики СБУ. Он ответит по всей строгости закона!" – рассказали в СБУ.

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