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Российский пилот из оккупированного Крыма, чья мать живет в Полтавской области, бомбил мирное население Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сын из оккупированного Крыма бомбит самолетом собственную мать в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В эту историю трудно поверить, но даже такие безумия оказываются "нормой жизни" для путинских воинов. Российский пилот из временно оккупированного Крыма не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население Украины. При том, что его родители живут фактически в центре государства – в Кременчуге на Полтавщине. Трудно понять эмоции родителей, которые слышат гул тревожных сирен и понимают, что это их сын-пилот атакует Украину... О том, что самолет сбили, а российский пилот попал в плен, узнала мать из украинских новостей. Сейчас ей стыдно, что не смогла воспитать достойного человека. Теперь с оккупантом, сбитым 5 марта над Николаевом, разговаривают следователи и контрразведчики СБУ. Он ответит по всей строгости закона!" – рассказали в СБУ.

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Топ комментарии
+54
То уже не сын, то черт!!
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11.03.2022 14:12
+39
Мама ж знала до цього де жив синок і де працював, мабуть і копійчину отримувала від дитиночки.
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11.03.2022 14:15
+34
Из человеческого у кацапов остался только внешний облик...
Внутри - одному дерьмо...
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11.03.2022 14:14
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То уже не сын, то черт!!
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11.03.2022 14:12 Ответить
это дно или еще нет?
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11.03.2022 14:12 Ответить
можно какое-то время так думать, но потом снизу обязательно постучат...
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11.03.2022 14:16 Ответить
Ежи Лец
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11.03.2022 14:19 Ответить
Они уже давно ниже дна
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11.03.2022 14:26 Ответить
А чему здесь удивляться? Сумасшедшая многолетняя пропаганда+деньги, вот вам и результат
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11.03.2022 14:12 Ответить
А також повна атрофія совісті.
" У них на месте совести хер вырос ! "(с)
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11.03.2022 14:16 Ответить
Хороший син, краще він алкоголіком чи наркоманом став.
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11.03.2022 14:13 Ответить
стране нужны герои а ***** рожает дибилов
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11.03.2022 14:14 Ответить
Не умничай! Родители нормальные, а сын ублюдок( хотя растлумачить слово ублюдок, как незаконнорожденный) поправьте, буду благодарна, родиьели норм, дочка легкого поведения, сын наркуша. Тут вариантов немеряно.
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11.03.2022 15:39 Ответить
1. Т.е. родители потокали сыну предателю? Это, если чувак, в момент оккупации Крыма, остался в парашинской армии.
2. Сыночка, понятное дело не рассказывал про особенности службы. Т.е. приезжая сюда в отпуск, он прекрасно видел внутреннюю жизнь того самого Кременчуга. Общался с соседями и т.д. И ничего у него не вызывало отвращения. Нациков, он вряд ли видел. Фошиздов, тоже, ни днём ни ночью о огнём не сыщешь. Значит, давно, ещё раз - ДАВНО, принял решение, что бомбить он будет всё подряд. И даже город своих родителей.
3. Жить с такими душевными играми, родителям предателя, осталось не много. Сердце, не вечное. начнётся травля и опускание в помои. Ну да, пропагандоны сразу начнут раскручивать эту тему. Ну Вы в курсе, опять про нациков и ипучих фошиздов. Типа гонения там, издевательства. Это бывает. Это есть. И это будет обязательно.
4. Исходя из п.3, родители предателя долго не проживут, а значит любимый сынок, даже без всяких бомбёжек, успешно сплавит обоих в могилки. Логика такая.
5. И последнее. Сыночку дурачку, никогда, не дадут их похоронить. Хоть вместе, хоть по отдельности. А это, тоже офигенный удар по головушке.
Слава Украине!
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11.03.2022 17:24 Ответить
Родители может быть и нормальные, а сын у них предатель своей родины Украины. Вот и весь базар.
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11.03.2022 20:48 Ответить
Из человеческого у кацапов остался только внешний облик...
Внутри - одному дерьмо...
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11.03.2022 14:14 Ответить
И это к сожалению не единичный случай. Даже звери так не поступают...
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11.03.2022 14:15 Ответить
Мама ж знала до цього де жив синок і де працював, мабуть і копійчину отримувала від дитиночки.
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11.03.2022 14:15 Ответить
и что, если до этого он никого не бомбил, много родни у наших граждан на раше, часто это трагедия и боль...
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11.03.2022 14:17 Ответить
Он был военным летчиком. Никого не бомбил до того - вопрос времени...Его же не силой в самолёт затаскивал...
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11.03.2022 14:19 Ответить
Хай там та радня і залишається. В Україні їх будуть просто вбивають. Більше ніяких паєздак к бабушкам і родствєнікам укрАінцам.
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11.03.2022 14:21 Ответить
У меня родня, в Германии и родня в Польше,. и в Израиле , и в Украине из- за этой грёбаной войны прегрызлись все, да и в Новосибирске и Одессе ! Долбаный путин, какую проблему всему миру сделал, здохни в муках на тысячу лет гадина проклятая!
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11.03.2022 15:46 Ответить
Могу представить как матери тяжело и стыдно…Но она не отвечает за принятые решения и поступки своего сына…это его жизнь,его путь и конечно не отвечает за ответсвенность ,которую он будет нести за ВСЕ ..
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11.03.2022 14:15 Ответить
Вполне согласен. Я родом с Луганщины, проживаю на Полтавщине. Мои родственники живут на оккупированной парашей территорией. Некоторое время я с ними говорил по телефону. Но больше года как я порвал с ними и перестал общаться. Им настолько промыли мозги, что я в шоке! На цензоре много раз призывал поставить вышки, чтоб транслировать на ту сторону украинские каналы, но увы, это фактически не было сделано, да еще спутниковые каналы закодировали. Для них я стал русскоязычным бандеровцом, я горд этому. Моя Родина Украина. И я проклинаю "диванных" "борцов", которые начнут втаптывать в грязь мать этого недоноска! Я чувствую искренность в ее словах. Жизнь очень сложна штука, в ней нет чисто белого и чисто чёрного!
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11.03.2022 14:28 Ответить
Слава Украине!!!
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11.03.2022 14:33 Ответить
Полностью с вами согласна…Держитесь и не теряйте надежду,я уверена ,что вы ещё встретитесь со своими родственниками и у вас отношения наладятся.Ведь Бог всегда сильнее зла и он может негативную ситуацию превратить в большое и позитивное .СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.03.2022 14:35 Ответить
Если окажется, что у них "руки в крови", то они для меня не существуют!!!
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11.03.2022 14:39 Ответить
Для меня уже сейчас не существуют... И это их выбор... Это они от меня отказались в 14-м... Вернее от всей нашей большой семьи... Теперь пытаются связаться с моими братьями... Братья говорят "Эта **** хочет добавится к нам в друзья"... Игнор полный... А какое может быть другое отношение, если большинство в теробороне в своих городах... А о судьбе сестры в Мариуполе с 1 числа ничего не известно...
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11.03.2022 15:34 Ответить
вранье, значит они и были предателями с самого начала и хотели получать информацию "правильную", а не реальную украинскую
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11.03.2022 14:49 Ответить
Спасибо, подпишусь под каждым словом.
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11.03.2022 15:49 Ответить
Матері повезло, що не жила там, де падали бомби, скинуті її сином! Це ж яким недолюдком треба бути щоб бомбити країну, в якій живуть його батьки і в якій, не виключено, він народився і виріс, як поганський гриб!
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11.03.2022 15:53 Ответить
Стара **** ,все знала про свого вищербка! А на камеру ''плачеться''під примусом!!!!
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11.03.2022 16:11 Ответить
Ну що сказати, виховали орка.
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11.03.2022 14:16 Ответить
Расстрелять ублюдка на глазах родителей.
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11.03.2022 14:16 Ответить
вы тоже русский?
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11.03.2022 14:17 Ответить
Ну ти точно руzzкоє. Не переживай ,всі до одного кацапи здохнуть на українській землі.
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11.03.2022 14:24 Ответить
Не заслуговують на життя мутанти, які вважають можливим кидати бомби на голови українців, неважливо вважала себе ця потвора українцем, чи не вважала, такі перевертні ніколи вже не стануть людьми.
Один мій знайомий розповідав як його дід воював за незалежність України у 1918-1920 рр., то дід з побратимами тричі ловив недолітка фанатика, який зі зброєю в руках вбивав українців заради химерного збільшовиченого московського імперіалізму, що обіцяв побудувати комунізм, і його двічі відпускали додому, коли він сльози лив і шмигав носом, а потім він знову продовжував зі зброєю в руках вбивати українців. На третій раз його розстріляли, але хто зна скільки він встиг вбити українців за той час, коли його відпускали. Фанатики не змінюються.
А ваша "людяність" у мене викликає глибокий скепсис, з точки зору звичайного українця, це для московського фюрера ви напевне взірець людяності, але бомбу на вашу голову він все одно не пошкодує. Для мене ви шмаркля, яка чомусь ввважає хорошим тоном захищати людожера.
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11.03.2022 15:08 Ответить
долбодятел, что еще можно сказать, оскатинившаяся мразь
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11.03.2022 14:16 Ответить
можна сказати "********** притрушений".
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11.03.2022 14:21 Ответить
Жесть…..
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11.03.2022 14:16 Ответить
манкурт
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11.03.2022 14:16 Ответить
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11.03.2022 14:17 Ответить
Дно пробитие...
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11.03.2022 14:17 Ответить
Зрадник і просто тварюка. Батькам ганьба.
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11.03.2022 14:18 Ответить
Чомусь згадався Тарас Бульба (( але у покаяння матері не вірю - така сама як і синок " прашу пращенія " - скажи - сина у мене немає , тоді б повірив ((
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11.03.2022 14:19 Ответить
Не вірю!
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11.03.2022 14:20 Ответить
Карма вона така. Зрадника настигла. Ну тепер пІZда йому.
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11.03.2022 14:20 Ответить
ну вираз "сбитьій льотчік" набрав нових фарб

щкода що парашют у нього відкрився
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11.03.2022 14:24 Ответить
Бомбити свою батьківщину, ну тут вже і сказати нічого...
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11.03.2022 14:25 Ответить
Жаба витерає крокодилові сльози... - удушись курва.
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11.03.2022 14:25 Ответить
Не вірю цій оркоматці!... Мабуть, надіється на прихід рускава міра!...
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11.03.2022 14:28 Ответить
А вы и дальше показывайте видосики пленных.
Низнали,научениях,нистрилял.
Только уничтожение.
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11.03.2022 14:28 Ответить
Получается этот ушлепок вырос в Кременчуге ходил в школу приезжал в отпуск к мамочке в знак благодарности свою родню решил бомбами закидать. Достойный поступок ушлепка! Повесить на центральной площади!
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11.03.2022 14:32 Ответить
Пилотов-преступников вообще не следует брать в плен. Они же не заблудившиеся и понимают, что делают.
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11.03.2022 14:34 Ответить
Их держат для суда что бы наверняка и раша не смогла отмазаться от дьявольских преступлений и не п-ть что зто мы сами себя бомбим Европейский суду не так просто, что то доказать, пример МН-17
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11.03.2022 14:54 Ответить
Кари, московіту, смертельної кари!
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11.03.2022 14:35 Ответить
Шо-то как-то не верю я в раскаяние этой "мамаши". Не так выглядит раскаяние.
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11.03.2022 14:36 Ответить
Я вам вже казав , що кацап -то є істота зовні схожа на людину, але ментально -то є уособлення сатани ...
ця істота готова летіти бомбити дитячі садки знаючи зо цому підрізали катапульту і він не виживе тобто це сатанова оболонка зо мімікрує під людину
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11.03.2022 14:37 Ответить
это не сын а *******!
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11.03.2022 14:37 Ответить
Це вона зараз так скавулить, бо виродок збитий і чекає на кару. Вона "не знала", що виродок військовий пілот РФ? Її здивувало "виття сирен" над головою? Вона (мама!!!)не могла відмовити свого ублюдка не сідати за штурвал і не бомбити свою рідну землю??? Бреше падло. Це вона так, щоб урятувати задницю своєму синку-московському душогубу. Думаю - якщо був би час опитати її сусідів, містян - 100% ходила, падла і агітувала за "русскій мір". Та ще й нахвалялася своїм кацапським синком-летуном. Породила і виховала ублюдка, наклала у штани і бреше. Якби прийшли кацапи - першою пішла би плювати і бити наших полонених і поранених і верещати на мітингах за "русскій мір".
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11.03.2022 14:38 Ответить
Я с Вами согласен только частично. Мать могла быть полностью за Украину, и не надо ее обвинять. Тут вина на сыне. Тем более, Вы не знаете их отношений в семье. Нельзя обвинять так человека. Не спорю, она почти! это важно знала , где ее сын. Но не могла как то воздействовать
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11.03.2022 16:06 Ответить
Повісити синка у місті де народився.
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11.03.2022 14:39 Ответить
Изумительного 3дараса вы родили и вырастили, неуважаемая.
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11.03.2022 14:39 Ответить
їй звонив як летів бомбити щоб ховалась...
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11.03.2022 14:45 Ответить
Нормальная мать от такого урода отказалась бы!!!!
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11.03.2022 14:48 Ответить
теперь мамка будет всю жизнь свою пенсию на передачки в тюрьму тратить
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11.03.2022 14:48 Ответить
как-то бы её на расею переправить бы, на ПМЖ
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11.03.2022 14:50 Ответить
ликвидировать
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11.03.2022 14:50 Ответить
Якщо дитина росте у російськомовному середовищі, то це скоріше правило, а не випадковість
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11.03.2022 15:12 Ответить
Плевать он хотел на мамку и папку , за то ипотеку выплатит...
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11.03.2022 15:21 Ответить
Всі такі розумні,що діти нікуди!! Мені 65,троє дітей,можливо я поганий батько,але мене мої діти вже після 20-ти,коли стали самостійними,майже не слухали,робили все так,як вважали потрібним для себе і своєї сім*ї. Та що діти,коли я одружився і в мене вже була своя сім*я і діти,то майже НІКОЛИ не слухав те ,що говорила мати,жив своїм життям і робив те,що вважав потрібним для СВОЄЇ сім*ї. І я,більш ніж впевненний,якщо не кривити душею,одиниці живуть не своїм,а маминим розумом і сьогодні,але це одиниці. В мене ДУЖЕ багато знайомих,які не можуть спілкуватись зі своєю ріднею,яка проживає ТАМ.......,там повний відстій,рідна мати не вірить донці,що тут немає фашистів,бандерівців,що без проблем спілкуються російською мовою,що не вбивають за те,що ти росіянин і куча ще чого. ОСЬ в цьому і є різниця між СВОБОДОЮ і РАБСТВОМ!!!!!! А мати є мати,навіть самого закінченого бандюгу---вона ЛЮБИТЬ,це тільки в кіно показують,що батьки відрікаються від своєї дитини,в житті,МОЖЛИВО,одиниці!!!!
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11.03.2022 15:36 Ответить
НІЯКОГО ПРОЩЕННЯ!
ДУМАВ, ЩО НЕ ЗІБ'ЮТЬ!
РОЗСТРІЛЯТИ!
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11.03.2022 15:37 Ответить
А іншого вона і не могла виховати: живе в Кременчуці, в серці українства та української мови, а розмовляє мовою окупанта. Зрадників не варто щадити - їх треба карати на смерть.
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11.03.2022 16:21 Ответить
Якби не хотів летіти мог би щось прийняти для підняття тиску і не пішов би у політ. А так все свідомо. Він із тих, що залишився в Криму через тещу з квартирою.
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11.03.2022 17:57 Ответить
Тфу. Противно. Ни о чём, кроме что он попался, она не жалеет.
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11.03.2022 21:16 Ответить
 
 