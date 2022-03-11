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"Украина выстоит, а вы так и останетесь рабами! Добро пожаловать в Северную Корею, твари!" - соавтор и режиссер шоу "Орел и Решка" Синельников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Соавтор и режиссер тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников смог уехать из Бучи, где он почти 2 недели сидел с семьей в укрытии в подвале своего дома.

Видео обращения Синельникова опубликовано в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Евгений записал видео, в котором со слезами на глазах рассказал, что им с сыном пришлось пережить за эти две недели, и подчеркнул, что был поражен сплочением людей. Также он обратился к россиянам: "А вы – терпилы, вы рабы одного человечка. Но если раньше вам за рабство по крайней мере платили неплохие деньги, то сейчас и машины закончатся, и деньги закончатся, и качество жизни закончится, а вы так и останетесь рабами. Украина выстоит, вот только вы этого уже не увидите. Добро пожаловать в Северную Корею, твари".

Также читайте: Российские оккупанты сорвали эвакуацию гражданских лиц из Бучи и Гостомеля, - Бучанский горсовет

Автор: Анастасія Потіха
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Проф. Преображенский


@prof_preobr

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1 ч



Песков: если кому стыдно, что он русский, то он не русский и он не с нами.

То есть теперь кто русский, а кто нет, решает человек с детьми в странах НАТО и со швейцарскими часами за 100 миллионов на руке. Понятно, спасибо.
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11.03.2022 14:25 Ответить
Их освободили от этой химеры. А кого освободить не удалось, тот, естественно, не русский. Все правильно
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11.03.2022 18:22 Ответить
Браво. Хороший професіонал і хороша людина.
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11.03.2022 14:25 Ответить
Регинке, *****, привет передал?
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11.03.2022 14:42 Ответить
Дислоцированные в Беларуси российские военные начали проводить «продразверстку» у белорусов из Брагинского района
Пока продукты призывают отдавать «добровольно».
В Брагинском районе расклеили листовки, призывающие местных жителей пока добровольно сдавать продукты питания для российских солдат.
Об этом сообщила журналистка Любовь Лунева.
«Ничего не напоминает? То есть очень скоро они в поисках жратвы пойдут по деревням со словами: «Бабка! Яйца, сало, самогон»?
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11.03.2022 14:43 Ответить
Чомусь згадався один з романів Е.Ремарка про Першу Світову, коли німці вночі влаштовували таємні нічні вилазки до окопі французів ВИКЛЮЧНО, щоб захопити якихось ЇСТІВНИХ харчів. Оскільки те, чим постачали німецьку армію, їсти було неможливо зовсім! Багато хто гинув під час цих продовольчих нападів...
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11.03.2022 15:03 Ответить
Еріх-Марія Ремарк "На західному фронті без перемін". Там є така фраза:
"Кожне покоління повинно пройти через кроваву баню!"Мій дід з бабунею
пережили три війни. Мама пройшла через 2-гу Світову, ну а мені з братом і
сестрами та дітьми напевно мусимо вже жити під під час 3-ої?
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11.03.2022 15:45 Ответить
Продразвёрстка.
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11.03.2022 15:08 Ответить
Пару лет назад в Бердянске десять дней общались с отдыхающими жителями из ОРДЛО. Они рассказывали как бандиты ходили по хатам по спискам на отжим..
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11.03.2022 15:42 Ответить
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11.03.2022 15:42 Ответить
Євгене, дякую 👏👏👏
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11.03.2022 15:26 Ответить
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:30 Ответить
 
 