"Украина выстоит, а вы так и останетесь рабами! Добро пожаловать в Северную Корею, твари!" - соавтор и режиссер шоу "Орел и Решка" Синельников. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Соавтор и режиссер тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников смог уехать из Бучи, где он почти 2 недели сидел с семьей в укрытии в подвале своего дома.
Видео обращения Синельникова опубликовано в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Евгений записал видео, в котором со слезами на глазах рассказал, что им с сыном пришлось пережить за эти две недели, и подчеркнул, что был поражен сплочением людей. Также он обратился к россиянам: "А вы – терпилы, вы рабы одного человечка. Но если раньше вам за рабство по крайней мере платили неплохие деньги, то сейчас и машины закончатся, и деньги закончатся, и качество жизни закончится, а вы так и останетесь рабами. Украина выстоит, вот только вы этого уже не увидите. Добро пожаловать в Северную Корею, твари".
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@prof_preobr
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1 ч
Песков: если кому стыдно, что он русский, то он не русский и он не с нами.
То есть теперь кто русский, а кто нет, решает человек с детьми в странах НАТО и со швейцарскими часами за 100 миллионов на руке. Понятно, спасибо.
Пока продукты призывают отдавать «добровольно».
В Брагинском районе расклеили листовки, призывающие местных жителей пока добровольно сдавать продукты питания для российских солдат.
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«Ничего не напоминает? То есть очень скоро они в поисках жратвы пойдут по деревням со словами: «Бабка! Яйца, сало, самогон»?
"Кожне покоління повинно пройти через кроваву баню!"Мій дід з бабунею
пережили три війни. Мама пройшла через 2-гу Світову, ну а мені з братом і
сестрами та дітьми напевно мусимо вже жити під під час 3-ої?
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw