Смотрю на маму, а мама истекает кровью, – свидетельства беженцев из Ирпеня, которых расстреливали российские оккупанты. ВИДЕО

Свидетели рассказывают о том, как российские военные 6 марта расстреляли колонну гражданских машин, когда мирные жители эвакуировались из Ирпеня. Люди до сих пор не могут унести тела своих родных. Точное количество убитых и раненых во время этого расстрела неизвестно

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в материале Радио Свобода.