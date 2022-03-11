Смотрю на маму, а мама истекает кровью, – свидетельства беженцев из Ирпеня, которых расстреливали российские оккупанты. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Свидетели рассказывают о том, как российские военные 6 марта расстреляли колонну гражданских машин, когда мирные жители эвакуировались из Ирпеня. Люди до сих пор не могут унести тела своих родных. Точное количество убитых и раненых во время этого расстрела неизвестно
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в материале Радио Свобода.
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