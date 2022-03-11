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беженцы (1467) Ирпень (359) расстрел (414) военные преступления (1157)

Смотрю на маму, а мама истекает кровью, – свидетельства беженцев из Ирпеня, которых расстреливали российские оккупанты. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Свидетели рассказывают о том, как российские военные 6 марта расстреляли колонну гражданских машин, когда мирные жители эвакуировались из Ирпеня. Люди до сих пор не могут унести тела своих родных. Точное количество убитых и раненых во время этого расстрела неизвестно

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в материале Радио Свобода.
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Топ комментарии
+23
Це вже на фашисти, це виродки у людській подобі.
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11.03.2022 14:27
+18
Ска... Про яку жалість до них може йти мова. Горіти zомбомасі в пеклі
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11.03.2022 14:28
+16
Господи, за що?! Жили, народжували, працювали, нікого не чіпали.
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11.03.2022 14:27
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Це вже на фашисти, це виродки у людській подобі.
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11.03.2022 14:27 Ответить
Господи, за що?! Жили, народжували, працювали, нікого не чіпали.
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11.03.2022 14:27 Ответить
Ска... Про яку жалість до них може йти мова. Горіти zомбомасі в пеклі
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11.03.2022 14:28 Ответить
100% это были кадыровцы. Этих животных только расстреливать, а тех кто выживет - в зоопарк на цепи и в клетке.
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11.03.2022 14:39 Ответить
Тим гнидам відрізати голови, а потім відсилати Кадирову
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11.03.2022 22:06 Ответить
Кацапы должны здохнуть все. До единого
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11.03.2022 23:00 Ответить
 
 