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Ляшко Олег (1639) Конча-Заспа (86) Кива (397)

У Кивы нашли квартиру 500 м² в Конча-Заспе. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Элитное жилье нардепа от ОПЗЖ обнаружил Олег Ляшко.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ты лучше скажи, где ты взял деньги, чтобы в Конче 500 квадратов купить, п#дар ты и#баный? Путин тебе дал? Где ты бабки взял?".

Ляшко говорит, что квартира, вероятно, была приобретена на деньги от сотрудничества с ФСБ. Кроме того, он обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой, чтобы имущество Кивы арестовали и конфисковали для защиты Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кива записал обращение к "братским россиянам": просит "освободить" Украину. ВИДЕО
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Топ комментарии
+75
Наверное в двойне обидно, когда тебя пидором называет сам Олег Ляшко
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11.03.2022 14:33
+66
Пора Киву посадить в жомовую яму
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11.03.2022 14:27
+59
Неплохо, чтобы и Олежка в такое трудное для страны время поделился секретами выигрышей в лотерею.
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11.03.2022 14:29
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Пора Киву посадить в жомовую яму
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11.03.2022 14:27 Ответить
Причем посадить безвьілазно!
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11.03.2022 14:31 Ответить
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11.03.2022 15:19 Ответить
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12.03.2022 02:17 Ответить
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12.03.2022 09:24 Ответить
Ківу пора повісити на фонарі , привселюдно 😡
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11.03.2022 17:46 Ответить
И бульдозером затрамбовать.
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11.03.2022 18:18 Ответить
опезежоперну яму
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12.03.2022 02:06 Ответить
Опа, нарисовался ! А где боевые вилы ?!
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11.03.2022 14:28 Ответить
он их дрочиле киве продал.
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11.03.2022 14:32 Ответить
Неплохо, чтобы и Олежка в такое трудное для страны время поделился секретами выигрышей в лотерею.
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11.03.2022 14:29 Ответить
Наверное в двойне обидно, когда тебя пидором называет сам Олег Ляшко
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11.03.2022 14:33 Ответить
Він не давав, він в рот брав !
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11.03.2022 14:41 Ответить
"Ляшко брав в рот слішком много громкіх слов" - так казав дядько Луценко у Верховній Раді.
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12.03.2022 02:07 Ответить
вдвойне
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11.03.2022 16:46 Ответить
Подписываюсь под каждым словом!
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11.03.2022 14:52 Ответить
А хіба "кива" в лотереї не грав?
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11.03.2022 14:30 Ответить
Там треба думати.
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12.03.2022 02:18 Ответить
а Ляшко разве не живёт там же , вроде он был соседом Клюева в Козине
пусть Олежка расскажет как он наколядував ту хатынку
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11.03.2022 14:30 Ответить
Та там хіба тільки ківу потрясти потрібно.
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11.03.2022 14:30 Ответить
Это больше не квартира киви 😁😁😁.
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11.03.2022 14:30 Ответить
"Народний месник" знайшов хату Ківи, про яку довго не знав... Як це несподіваноооо.
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11.03.2022 14:32 Ответить
піариться скотиняка
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11.03.2022 14:32 Ответить
Кива будет сосать.
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11.03.2022 17:19 Ответить
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11.03.2022 20:00 Ответить
русский немытый ***
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12.03.2022 02:08 Ответить
троллляка =))))
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11.03.2022 14:32 Ответить
Чем этот клоун отличается от кивЫ???
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11.03.2022 14:33 Ответить
Ничем . Тоже на прикорме у Ахметки харчуется.
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11.03.2022 14:38 Ответить
вони відрізняються як різні сорти лайна ).
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11.03.2022 22:42 Ответить
Розміром ануса
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12.03.2022 02:10 Ответить
Портнов, Медведчук, Бойко, рабинович… Не интересует их счета и недвижимость?Кстати, а где они? О них не очень слышно в последнее время. А портнов вообще перестал писать хамские смс.
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11.03.2022 14:33 Ответить
Кстати, да, где делся гнойный ***** Портнов?
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11.03.2022 14:36 Ответить
Да и не только он. Там целый список, сюда не влезет.
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11.03.2022 14:39 Ответить
Да много таких... Портнов, Доктор ЧТО, Королевская...
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11.03.2022 14:40 Ответить
Королеввская куда-то далече свинтила, мелькала недавно инфа на днях.
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11.03.2022 14:53 Ответить
Оце так несподіванка! Маріонетка олігарха льовочкіна, політична проститутка Ляшко, "знайшов" елітну хату колеги по анальному управлінню Ківи. Мабуть, шукав разом зі своїм PR-батальйоном, відомим своїми медійними звитягами з 2014-го року
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11.03.2022 14:34 Ответить
Ляшко сам хотів придбати цю квартиру, але Ківа випередив.
Злив про квартиру - це помста Ляшка.
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11.03.2022 22:29 Ответить
Встряхніть все ОПЗЖ, там стільки всього випливе.
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11.03.2022 14:34 Ответить
два варіанти відносно хатинки, або конфіскуквати, або зруйнувати.
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11.03.2022 14:35 Ответить
Нафіга руйнувати... на аукціон її...
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11.03.2022 17:47 Ответить
на аукціон? тоді потрібно конфіскувати, це все рівно перший варіант.
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11.03.2022 21:03 Ответить
Тобі мало руйнувань в країні?
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12.03.2022 02:11 Ответить
Ківа, - людина неуківа =)
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11.03.2022 14:35 Ответить
А медведчуковська хатинка що так і стоїть не зачепана.
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11.03.2022 14:35 Ответить
Тож треба зачепити. Як у генпрокурора Пшонки.
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11.03.2022 18:20 Ответить
Оппа! Квартирка!ПІдор-конкурент нарісовався. тут-як-тут! На передову! Вила дам! Герой, ***
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11.03.2022 14:35 Ответить
Піде ловити сепаратюг.
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12.03.2022 02:13 Ответить
так там, я так понимаю не одна квартира, 500м2 это на верно только один этаж, а на других, рабиновичи- мертвечуки?
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11.03.2022 14:36 Ответить
ну у цього не заіржавіє
ані корову у верховну раду привести
ані ківу замість неї у стойло поставити
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11.03.2022 14:38 Ответить
Ещё есть слуга сивковича,уничтожал экономику Украины и прятал майно под маминой юбкой.
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11.03.2022 14:39 Ответить
Петух злится шо как лох так мало в лотерею "выиграл"?
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11.03.2022 14:41 Ответить
Ляшко по соседям колядует
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11.03.2022 14:43 Ответить
Паркетный ХЕРой выскочил

А чо ж не "раскулачивал" киви, когда оно было тут???
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11.03.2022 14:44 Ответить
Почали херої вилазити мля
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11.03.2022 14:50 Ответить
Пид"р ****** поучает
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11.03.2022 14:51 Ответить
Картина называется "Проститут-гомосек пришел к пидо"асу"
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11.03.2022 14:51 Ответить
Поселіть там біженців, і в маєтку Мертвечука також.
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11.03.2022 14:51 Ответить
А где наш вяликий манагер червоненко жека позовите меня я знаю чо делать ну позовите же
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11.03.2022 14:53 Ответить
якись "сучьи войны" почалися...
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11.03.2022 14:54 Ответить
Ще в Льоні Космоса все відберіть...
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11.03.2022 14:54 Ответить
Та той вже полетів давно у вирій разом зі своїм майном.
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12.03.2022 02:20 Ответить
жаба и гадюка
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11.03.2022 15:00 Ответить
А где коля-катлета?? Шо то давно не слышно про оболонского бандюка
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11.03.2022 15:02 Ответить
Так він же у перший день війни зразу звалив кудись у Закарпаття.
А там мабуть пішки по горах до Румунії.
Чи сидить у схроні.
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11.03.2022 15:07 Ответить
c него бандюк, как с ляшко праффессар..
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11.03.2022 22:18 Ответить
Цирк и не более того. А чьи все остальные квартиры в этом особняке? А в других "элитках"?
Таких "Кив" в Украине десятки тысяч!
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11.03.2022 15:04 Ответить
Ну, як що таки, як Ляшко повилазили, то у війні точно пройшов перелом!
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11.03.2022 15:06 Ответить
кто ж сомневался...
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11.03.2022 15:07 Ответить
І повернеться ківа у ту квартиру, і оберуть його знову депутатом, і буде жити припиваючи...
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11.03.2022 15:14 Ответить
Ти здурів? Чи ти вже здався? Грузом 200 повернеться і не в Україну.
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11.03.2022 20:32 Ответить
Були таки випадки у нашій історії, чи ти просто свої хатєлки видаєш за реальність?
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11.03.2022 20:57 Ответить
А почему только сейчас об этом заговорили ? кива разве скрывал свое имущество ? Молчали в тряпочку ...
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11.03.2022 15:28 Ответить
Хера он не в военкомате?вилы,тоесть оружие у него всегда есть
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11.03.2022 15:32 Ответить
питарасов в армию не берут,не положено!
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11.03.2022 16:06 Ответить
Брехня та лайно! Якщо підор добре стріляє по кацапам, то він гідна людина.
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12.03.2022 02:23 Ответить
А ось ту квартиру конфіксувати і заселити біженців з ірпеня ,Бучі ,Ворзеля ітд ,а ще заселити біженців в віли : медвечука ,мураєва ,кузьміна ,бондаренко ,шуфрича ,рабіновича та іншоі колоборанськоі мнаволочі.
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11.03.2022 15:57 Ответить
КИВА был дураком , дураком здохнет под МОСТОМ !!!
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11.03.2022 16:02 Ответить
цю падлюку теж розстріляти треба.
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11.03.2022 16:08 Ответить
Хай живе.
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12.03.2022 02:24 Ответить
Тварина вилізла.
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11.03.2022 16:38 Ответить
Бойові підаси розпочали битву!
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11.03.2022 16:53 Ответить
ПОСИЛИТИ З МЕЛІТОПОЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ!
І ПОСТАВИТИ ПІД КОНТРОЛЬ!
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11.03.2022 17:22 Ответить
А ранiше цю Хатинку нi кто нэ бачiв . коли сидiв у колуарах почухував свiй болт.. Я уверен это не показатель. Еще много таких колуарных крыс имеющих такие хатинкi ....
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11.03.2022 17:26 Ответить
Конча его там заспа. Пора на нары
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11.03.2022 18:13 Ответить
нихрена не пойму , война в стране с агрессором , а кишки пятиколонников типа кивы , бойка , мертвечука , вилкула ит д не висят на заборе до сих пор !!
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11.03.2022 18:18 Ответить
Після перемоги будемо ловити.
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12.03.2022 02:26 Ответить
https://****.com/view/30i9g8
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11.03.2022 19:37 Ответить
Роздавити катком для укладки асфальа, мов жирну муху.
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12.03.2022 00:19 Ответить
Я бачу у славетного Ляшка свій фронт...
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12.03.2022 02:25 Ответить
там надо хорошенько посмотреть таких шалашей там много
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12.03.2022 06:35 Ответить
Как раз там можно комфортно разместить 50 человек из Ирпеня чьи дома разбомбили.
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12.03.2022 07:40 Ответить
у кывы понятно что надо квартиру забрать в доход УКРАИНЫ --- а ляшко гнида пусть обьяснит как он свои маетки в футбольном тотализаторе выиграл ***** ****** --- ни один мой знакомый больше 100 долларов никогда не выигрывал . а ляшко просто сосунок ахметовский и партия радикальных *****ов больше НИКОГДА не будет в ВР
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12.03.2022 11:29 Ответить
и еще не забывайте кто эту тварь безрогую пригрел и обогатил --- аваков его фамилия --- кыва на даунбасе фуры с продуктами и сигаретами обелечивал на линии фронта . вот и ..настрогал.. на квартиру в 500 квадратов
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12.03.2022 11:35 Ответить
Предлагаю внести соответствующие изменения в законопроект о национализации вражеских (российских) активов в Украине и добавить туда обзац, где прописать национализацию всех активов всех Нардепов из вражеской партии ОПЗЖ.
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12.03.2022 12:07 Ответить
 
 