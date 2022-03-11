У Кивы нашли квартиру 500 м² в Конча-Заспе. ВIДЕО
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Элитное жилье нардепа от ОПЗЖ обнаружил Олег Ляшко.
Об этом он рассказал на своем YouTube канале, передает Цензор.НЕТ.
"Ты лучше скажи, где ты взял деньги, чтобы в Конче 500 квадратов купить, п#дар ты и#баный? Путин тебе дал? Где ты бабки взял?".
Ляшко говорит, что квартира, вероятно, была приобретена на деньги от сотрудничества с ФСБ. Кроме того, он обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой, чтобы имущество Кивы арестовали и конфисковали для защиты Украины.
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пусть Олежка расскажет как он наколядував ту хатынку
Злив про квартиру - це помста Ляшка.
ані корову у верховну раду привести
ані ківу замість неї у стойло поставити
А чо ж не "раскулачивал" киви, когда оно было тут???
А там мабуть пішки по горах до Румунії.
Чи сидить у схроні.
Таких "Кив" в Украине десятки тысяч!
І ПОСТАВИТИ ПІД КОНТРОЛЬ!