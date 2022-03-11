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Оккупанты планируют напасть на Одессу не с моря, а по суше с Николаевщины, - Труханов. ВИДЕО

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По мнению Одесского городского головы Геннадия Труханова, российские оккупанты изменили планы нападения на город с моря и планируют сначала оцепить город силами из Николаевщины и Приднестровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-брифинг Труханова.

"По известной нам на сегодняшний день информации, которой мы владеем, корабли, которые были недалеко от Одессы, передислоцировали в район Крыма.

Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск (в Николаевской области – ред.). Таким образом мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город через Вознесенск на Приднестровье. Таким образом, город будет отрезан и в окружении", – рассказал Труханов.

Одесский голова предполагает, что после оцепления на суше, русские оккупанты могут направить десантные корабли с моря для высадки с берега.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабль оккупантов стрелял в воздух возле Одессы

Он сказал, что у защитников Одессы есть время  для подготовки благодаря героическим усилиям по сопротивлению агрессору украинскими войсками в Николаевской области.

По словам одесского мэра, местные власти формируют стратегические запасы продуктов питания с длительным сроком годности и медицинские препараты в случае взятия города в осаду.

Кроме того, он поблагодарил международных партнеров за гуманитарную помощь, в частности, за поставки теплых вещей, продуктов питания и лекарств.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Оккупанты и Киев за три дня планировали.
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11.03.2022 14:54
+13
гена начинает прорисовываться колорадскими полосками Генуля с тебя такой стратег как и космонавтов.. любой военный хоть Трухля и военный но драк думаю это программа посеять панику послушайте придурка 3 минуты бред еще тот Вознесенск ПМР окружат Одессы прямо в Лузановке высадят десант Гена это тебе ***** нгасралов голову или решил взорваться гнилая ты консервы.. может его по 109-111 УК Приземлять
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11.03.2022 15:07
+13
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11.03.2022 15:12
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С Приднестровья , не смешите !)) Там горстка солдат, а не десятки тысяч )))
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11.03.2022 14:54 Ответить
Там хз что творится в том приднестровье. ***** наверняка свез туда несколько тысяч для удара нам в спину.
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11.03.2022 14:58 Ответить
Нет. Там еле жизнь живут.
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11.03.2022 14:59 Ответить
это проблематично, только через аэропорт Кишинева, а там их шмонают конкретно.
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11.03.2022 15:01 Ответить
гена начинает прорисовываться колорадскими полосками Генуля с тебя такой стратег как и космонавтов.. любой военный хоть Трухля и военный но драк думаю это программа посеять панику послушайте придурка 3 минуты бред еще тот Вознесенск ПМР окружат Одессы прямо в Лузановке высадят десант Гена это тебе ***** нгасралов голову или решил взорваться гнилая ты консервы.. может его по 109-111 УК Приземлять
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11.03.2022 15:07 Ответить
все норм, нам надо казус бели чтобі расх"№чить заодно и приднестровье.
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11.03.2022 15:14 Ответить
Там як раз 10 тисяч. Неабияка чисельність, але патрони на них доведеться витрачати. І якась арта в них теж є.
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11.03.2022 16:00 Ответить
До речі, 24 лютого вранці стріляли ракетами по нашому Подільську з Придністров'я. Тоді у військовій частині загинуло 22 людини.
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11.03.2022 16:16 Ответить
Самое время послать их всех вслед за срашенским кораблём!
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11.03.2022 16:48 Ответить
туда всё завозилось через Молдову, то в конце прошлого года сделали запрет на въезд в Украину со стороны ПМР, ну так потом ездили на нейтральных номерах.
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11.03.2022 18:03 Ответить
Что-то типа два батальона мехов + две роты спецназа и усе.
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11.03.2022 19:37 Ответить
Оккупанты и Киев за три дня планировали.
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11.03.2022 14:54 Ответить
Та не взяти місто....нехай сунуться спочатку. А що розвідка говорить,чи вона працює ге на Україну
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11.03.2022 14:56 Ответить
А кто тебе скажет. Заметь разговоров стало меньше, а дел больше.
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11.03.2022 15:00 Ответить
А что вам говорить? По факту орки через юг, разъехались по всему низу Украины. На самом деле все не очень так радужно, как пытаются показать по телеку. Ну это как Резников, буквально за 3 дня до войны, говорил, что все нармуль, ударных групп не ВИДИМ.
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11.03.2022 15:01 Ответить
Шо ты несёшь? Заскочили на шарика через перешеек и шо? Собаки их бродячие догрызают
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11.03.2022 15:11 Ответить
Ну знаете: предупрежден - вооружен
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11.03.2022 14:57 Ответить
Пля! Ну шо труха несёт? Наши погнали кацапов от Николаева на Херсон А шо там Приднпстровье? Их там мало. Море, только море и там надо их ждать
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11.03.2022 14:58 Ответить
Ти шукаєш логіку у кацапів?
Вони вже три рази Київ взяли, залишилась Одеса)))
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11.03.2022 15:02 Ответить
Это им нужно обойти Николаев на Вознесенск,около 500 км,что маловероятно.
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11.03.2022 15:03 Ответить
Они уже в Вознесенске, Але!?
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11.03.2022 15:04 Ответить
Их там малость "прорядили",мягко говоря.
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11.03.2022 15:05 Ответить
Да, но они один хер прут круглосуточно с Крыма, точнее я думаю уже с Ростова, через Крым. Ну хотя, если бы все было так просто, то они бы не окапывались вокруг Херсона.
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11.03.2022 15:09 Ответить
Путин зеков выпускает- О чем то говорит?
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11.03.2022 15:15 Ответить
И шо???? Але? Они там давно. И дальше идти не могут. А вот почему-думай.
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11.03.2022 15:14 Ответить
А що Трухля?
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11.03.2022 14:58 Ответить
Мабуть рашистам дуже потрібен Одеський крематорій
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11.03.2022 14:59 Ответить
ЛАПАТНИЄ ОБКАКАНТИ МНОГА ЧЄГО ПЛАНІРОВАЛІ-НО АБКАКАЛІСЬ...
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11.03.2022 14:59 Ответить
Труханов ,не трухай ,всё будет НОРМ ,кацапы в Украине брать будут только в РОТ !
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11.03.2022 15:00 Ответить
и с моря, и с приднестровья , и с николаева!
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11.03.2022 15:00 Ответить
С первого дня и по сегодняшний день Одесса укрепляется. Я знаю что говорю. *** им а не Одесса.
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11.03.2022 15:03 Ответить
Одесса готовится к сезону, бИчки будут как акулы. Десантников потопили не мало. Так мало того кацапы сами идиоты, они скинули один из десантов в ледяное море, никто не доплыл до пляжа. В районе Коблево скинули парашютистов 40 шт. Наши их в воздухе покрошили и это была ночь. Сами с дуру сбили свой самолет над заливом. И почему это не пишут..
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11.03.2022 15:08 Ответить
немало
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11.03.2022 16:51 Ответить
Не лайтеся матом, ви ж не цапи!
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11.03.2022 15:11 Ответить
Х...й це вже не мат, це напрямок для всього руцького)
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11.03.2022 22:07 Ответить
Труханов, якби трішки допоміг Миколаєву догнати кацапів до Херсона, а далі загнати їх в Крим назад. І нападу б на Одесу імовірність би менша була.
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11.03.2022 15:04 Ответить
В данный момент это не реально. Для этого нужно сначала сгонять их с Бердянска и Мелитополя к Каховке.
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11.03.2022 15:07 Ответить
Їх не треба зганять, їх треба убивать, убивать і убивать!
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11.03.2022 15:18 Ответить
нереально
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11.03.2022 16:52 Ответить
Навіщо в український Крим,трошки далі і далі
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11.03.2022 15:09 Ответить
мерию пора менять на военную администрацию.....пока не поздно
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11.03.2022 15:17 Ответить
Військова адміністрація в області. Максим Марченко очолює.
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11.03.2022 15:44 Ответить
Труханов тобі Генштаб? Він мер і відповідає за функціонування міста Одеса. Чому він має розпочинати наступ на Херсон?
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11.03.2022 15:41 Ответить
До того ж Одеса допомагає Миколаєву - приймає біженців, відправляє гуманітарку.
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11.03.2022 16:06 Ответить
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11.03.2022 15:12 Ответить
Стратег містячковий, ***, галатерніку подзвонив? Мундірчик совковий капітанський дістав? Баблос зховав? Герой, ***... Авжеж, трохи злякався, бо оті поци - одесити ( як він вважав) зпитають потім за все!
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11.03.2022 15:13 Ответить
генуля родом то где то с Северного Кавказа, видно ждет земляков, но земляки откупились не идут. две недели его слышно не было. И шас смотрите, я переживаю за Одессу., там без тебя все сделают. В Киеве коллаборанты уже зашевелились. Ну а Приднестро ну это какой то маразм, они скорее убегут в катакомбы, чем расчехлят оружие.
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11.03.2022 15:21 Ответить
к чему это он клонит заявами об "окружении", плять
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11.03.2022 15:35 Ответить
******** нападать!
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11.03.2022 15:35 Ответить
Труханову СКУЧНО и тоже хочется повоевать ???? Одесса ГОРОД - ГЕРОЙ !!! кацапня ЗНАЕТ что это такое !!! зачем им искушать судьбу ???))))
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11.03.2022 15:54 Ответить
Пан Труханов сидів тихенько і сопів у дві дірочки. А тут почув, що вся Україна захоплюється відважними і діяльними мерами Харкова, Миколаєва та інших міст. Думає: нехай-но і я про себе заявлю. Бо вже навіть одесити забули, що у них десь там в мерії сам мер завалявся.
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11.03.2022 16:55 Ответить
Труха кончена, зховайся. Добре що Стерненко зайнятий, а то б був тобі дайвінг по побережжі. Одеса і так дивиться на тебе як на зрадника.
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11.03.2022 22:02 Ответить
Молдаване, забирайте приднестровье, пока есть возможность. Пійло занято Украіно
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12.03.2022 10:31 Ответить
 
 