Пресс-конференция пленных российских пилотов. ВИДЕО

Пресс-конференция пленных российских пилотов

Как сообщает Цензор.НЕТ, на вопросы журналистов будут отвечать пленные Криштоп Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка, Козлов Алексей Игоревич, штурман авиационной эскадрильи и капитан Головенский Алексей Сергеевич командир авиационной эскадрильи, майор.

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