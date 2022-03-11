Пресс-конференция пленных российских пилотов. ВИДЕО
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Пресс-конференция пленных российских пилотов
Как сообщает Цензор.НЕТ, на вопросы журналистов будут отвечать пленные Криштоп Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка, Козлов Алексей Игоревич, штурман авиационной эскадрильи и капитан Головенский Алексей Сергеевич командир авиационной эскадрильи, майор.
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+38 Slav Slv
показать весь комментарий11.03.2022 15:01
+19 Ірландія
показать весь комментарий11.03.2022 15:19
+8 І ШО?
показать весь комментарий11.03.2022 15:26
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А вот по четвертаку и бетон лопатой мешать,было бы полезно.
Рада повинна прийняти закон проти оккупантів які свідомо вбивали наших людей!І 10- 15 років це замало.
- Да-а.
- Ты признаешь, что убивал своих братьев, родственников?
- Да-а-а.
- ТАК КТО Ж ты ПОСЛЕ ЭТОГО?!
- сиротка...
(Я не верю в ихнее расскаяние)