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Пресс-конференция пленных российских пилотов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Пресс-конференция пленных российских пилотов

Как сообщает Цензор.НЕТ, на вопросы журналистов будут отвечать пленные Криштоп Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка, Козлов Алексей Игоревич, штурман авиационной эскадрильи и капитан Головенский Алексей Сергеевич командир авиационной эскадрильи, майор.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+38
"Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей" ©
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11.03.2022 15:01
+19
Виключив … не можливо слухати виправдовування вбивці наших діточо
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11.03.2022 15:19
+8
Летчики и артиллеристы, после вышибания из них нужных сведений, в однозначном порядке должны быть казнены.
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11.03.2022 15:26
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"Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей" ©
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11.03.2022 15:01 Ответить
правду кажете..слово закінчилось 24 лютого
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11.03.2022 15:19 Ответить
як казав класик- от що ******* животворящі роблять..
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12.03.2022 00:42 Ответить
А навіщо все це???
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11.03.2022 15:12 Ответить
Це прихований прояв зневаги влади до захисників незалежності України
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11.03.2022 15:17 Ответить
Для суда, вдруг не доживут.
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11.03.2022 15:20 Ответить
для НАТО
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11.03.2022 15:52 Ответить
Чому ці тварюки живі?
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11.03.2022 15:15 Ответить
Чому одні тварюки під час війни влаштовують "пресконференції" іншим тварюкам??
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11.03.2022 15:19 Ответить
Мертві рашисти не гудуть.
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11.03.2022 15:15 Ответить
тай меду(інформації) не носять
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12.03.2022 00:43 Ответить
Переводчик на интерфаксе конечно от бога🤦‍♀️.
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11.03.2022 15:16 Ответить
Та да ) по блату
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11.03.2022 15:18 Ответить
Ужас. Нельзя же так позориться...
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11.03.2022 15:22 Ответить
шо то за шоу? в підорації по зомбоящику все одно не покажуть
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11.03.2022 15:18 Ответить
А якшо і пакожуть, скажуть фейк, або примусили. Там параша вся фейк.
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11.03.2022 15:19 Ответить
Виключив … не можливо слухати виправдовування вбивці наших діточо
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11.03.2022 15:19 Ответить
От хто-хто, а ці підарюги мають сісти на довічне (а там їм вже "вишку" присудять і без рішень суду)!
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11.03.2022 15:20 Ответить
Судить та розстріляти.
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11.03.2022 15:21 Ответить
Лучше бы показали его труп чем слушать его п***здежь
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11.03.2022 15:21 Ответить
Почему, они каяться после убийства?
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11.03.2022 15:21 Ответить
"Пресконференції" терористів - це вже якийсь ЗЕлений сюрр...
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11.03.2022 15:22 Ответить
это он миру показывает оркских летунов
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11.03.2022 15:25 Ответить
Цим покидькам місце не в ЗЕленому шоу а у вязниці, або ж в стічній канаві
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11.03.2022 15:29 Ответить
Чому в них морди не сині?
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11.03.2022 15:23 Ответить
!
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11.03.2022 15:24 Ответить
Это весия байки -"нам сказали мы едем на учения".Спасает свою жизнь,мразь.Не верте слезам кацапа,утилизируйте эту тварь.
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11.03.2022 15:26 Ответить
Летчики и артиллеристы, после вышибания из них нужных сведений, в однозначном порядке должны быть казнены.
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11.03.2022 15:26 Ответить
Тварини,а не люди!Хай будуть прокляті!
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11.03.2022 15:31 Ответить
Для чого це шоу вбивць? Має бути пряма трансляція як їх вішають на Хрещатику.
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11.03.2022 15:32 Ответить
путин = ГААГА !!!
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11.03.2022 15:43 Ответить
Вот когда они начнут такие видосики записывать еще на базе, тогда можно будет говорить о чистосердечном раскаянии.
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11.03.2022 15:44 Ответить
Командування не проінформувало пілота про засоби ППО. А сам він звісно ж не здогадався, що ППО тут є. Ну що за брєд? Вже 2 тижні йде війна, літаки там стартують, тут їх збивають і вони назад не повертаються, їх що НЛО краде? Чи той пілот перед вильотом не помітив, що літаків в частині стало трохи менше?
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11.03.2022 15:44 Ответить
Они ни капли не раскаиваются,врут на камеру в своё оправдание.
А вот по четвертаку и бетон лопатой мешать,было бы полезно.
Рада повинна прийняти закон проти оккупантів які свідомо вбивали наших людей!І 10- 15 років це замало.
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11.03.2022 15:58 Ответить
***, переводчица это пи. здец какой-то! Т. П. Полная!
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11.03.2022 15:58 Ответить
мировой позор кацапских свиней.
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11.03.2022 15:59 Ответить
Пресконференція убивць українців? Ці ******** заслуговують лише смерті... страшної і повільної.
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11.03.2022 16:05 Ответить
***** казав що не буде напададать. Мразі брехливі убивцям пресконференція що відбуваєтьс
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11.03.2022 16:11 Ответить
Горіти вам нелюди в пеклі і хай ваші діти будуть прокляті до 7-го коліна. А потім питають , чому в сім"ї народжуться уроди , каліки , то карма і людські прокльони будуть доганяють ваші родини. Немає вам місця на землі . А найгірші запроданці , які прилетіли бомбити могили предків , і паралізованого батька і маму ,яка доглядає батька. Це яким звіром , моральним виродком , покидьком і боягузом потрібно бути!!!!!
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11.03.2022 16:18 Ответить
Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що російські літаки атакували територію Республіки Білорусь.
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11.03.2022 16:22 Ответить
І їм не соромно !!! Вони не жаліють за те ,що зробили. Їх би не збили , вони би далі вбивали дітей , жінок , старих людей.В очах немає сорому і розкаяння. Убивці з мертвими душами .
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11.03.2022 16:23 Ответить
Який жахливий переклад англійською. До іноземців доводят лише близько 30 відсотків того, що каже пілот
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11.03.2022 16:56 Ответить
- Ты признаешь, что вылетал бомбить Украину?
- Да-а.
- Ты признаешь, что убивал своих братьев, родственников?
- Да-а-а.
- ТАК КТО Ж ты ПОСЛЕ ЭТОГО?!
- сиротка...
(Я не верю в ихнее расскаяние)
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11.03.2022 17:26 Ответить
убейте переводчицу
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12.03.2022 00:39 Ответить
 
 