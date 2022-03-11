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Лукашенко (3502) Путин (29858)

ВСУ хотели напасть на Беларусь. Хорошо, что нанесли превентивный удар - Лукашенко на встрече с Путиным. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве заявил, что "Украина готовилась напасть на общие войска РФ и РБ на территории Беларуси".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский телеграмм-канал "Пул первого"

Лукашенко на встрече с президентом РФ Путиным в Москве 11 марта заявил о "превентивной стрельбе Вооруженных Cил Украины" якобы в момент предыдущей встречи с Путиным (состоявшейся в Москве 18 февраля – ред), а затем также сказал, что покажет Путину "карты подготовки нападения Украины" в Беларусь".

"Не мы на них нападали. Не мы. Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами были у вас дома, за 2 дня... Мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовился нападение, и если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (чей удар и по каким позициям - понять невозможно – ред.) – 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чистая. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые крупнейшие атомные электростанции. И все было готово взорваться".

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Топ комментарии
+53
два фашиста сидять і сруться від страху, вже зрозуміли що їх чекає шибениця
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11.03.2022 15:27
+49
Мудищев, удар України ще ніхто не відміняв!
дотягнуться і до тебе кістляві бендерівські руки
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11.03.2022 15:26
+45
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:25
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К стати, у пуйла сейчас идеальная ситуация, что бы получить личную и одноперсонную власть над Беларусью. Нужно всего лишь устранить усатого, обвинить в этом СБУ и вуаля, все войска в Беларуси в его распоряжении.
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11.03.2022 15:48 Ответить
Того удара тебе не избежать, ***** конченый. За тебя тоже возьмемся как освободим Украину. Лучше беги прямо сейчас в Пхеньян, пока не поздно.
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11.03.2022 15:49 Ответить
"Якби Захід виступив проти вторгнення в Крим у 2014 році російсько-українській кризі вдалось запобігти.".

"Президент Туреччини вважає, що Київ залишився сам у своїй праведній справі.

"Ми підтримуємо законну боротьбу українців, і вважаємо неприйнятними кроки, які можуть кинути на неї тінь", - заявив Ердоган.Також президент Туреччини знову закликав реформувати Раду Безпеки ООН."

https://lb.ua/news/2022/03/11/509046_yakbi_zahid_vistupiv_proti.html
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11.03.2022 15:50 Ответить
***** спас его от революции, оно усидело на троне, теперь надо отрабатывать.
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11.03.2022 15:50 Ответить
Мудіщєв старається заробити на місце в "бронєпоєздє" Масква - "насітєлі ідєй Чучхє"
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11.03.2022 15:51 Ответить
Ну выводы :

1. Лука опять вкручивает про "нельзя оголить западную границу, мы будем её защищать . . .". То есть типа "у меня есть задание, так что я в Украину свои части массово не дам". В этом смысле позитив.
2. Для быдла картинка, что Украина плохая, не мы первые начали . . . - ну, по сравнению с требованием путина "дай войска" это для Луки было меньшее зло. Типа цена (публичная медиа-поддержка) за то, что войска не даёт. Хотя наговорил на Гаагу (признаётся в агрессии) + по отношению к Украине скотские фразы, конечно.
3. После войны Лука будет кричать "я сопротивлялся путину, как мог, но вы же понимаете, в какой я был ситуации, он мне угрожал". Но, верю, что это ему не поможет. Когда весь мир совместными усилиями разберётся с путиным, разъярённая от боли и потерь Украина придёт за головой этого ублюдка, 100%.
4. Зеленский, когда мы с этими уродами (я про сейчас про лукашистов) окончательно разорвём дипломатические отношения ? Потому что некая недосказанность - это нехорошо. С русским агрессором разорвали, а с его белорусским подельником - нет. И когда с русскими и белорусами, наконец, будет введён визовый режим ?
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11.03.2022 15:54 Ответить
лукашеску -- фсьо!
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11.03.2022 15:58 Ответить
Вважається,що лише РФ веде війну проти України.Але Білорусія такий же агресор,й має згадуватись в документах,офіційних зверненнях й відосіках Зєлєнского,саме як агресор,союзник РФ
!
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11.03.2022 15:58 Ответить
тут нечего комментировать, тут клиника
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11.03.2022 15:59 Ответить
Рускій тупой лукакашонка... ну ти поняв.
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11.03.2022 16:00 Ответить
Понимаю, что Лукашенко нужно «отрабатывать»……, но такую ХУ..ю нести!…….он, Лукашенко, хоть сам верит в эту бредятину…….🤔🤔
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11.03.2022 16:02 Ответить
Ой блть, да эта усатая кокетка и не такой бред сбрешет, шоб брат Вова бабла подкинул, ведь больше взять-то не откуда. Но, похоже, усьо равно облом, путяре самому сейчас не хватает.
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11.03.2022 16:03 Ответить
Ніякого грошидла ліліПутін не підкидає, самому треба!

От, дозволяє в Україну і, можливо, на 3ахід соляркою-бензином ґендлювати.
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11.03.2022 20:05 Ответить
лука, у питуна уже денег нет, можешь не вылизывать
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11.03.2022 16:04 Ответить
Їх треба разом в одну камеру дур дому)))) і щоб вони писіли так до скончанія века)))) два діда кончених маразматіка.
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11.03.2022 16:09 Ответить
Просто космос.С#ка, ущипните меня, скажите что это отрывок из "Большой разницы". Два посмешища. Маленький у#бок вообще на перхоть стал похож, уменьшился в три раза бл#дь🧐, его габариты под костюмчик ленинский подгоняют в котором он сейчас лежит точно говорю. Эта моль до лета не дотянет, придется таракану самому в Гааге в петлю попадать.😎
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11.03.2022 16:11 Ответить
ідіот
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11.03.2022 16:12 Ответить
Винуждєн вас огорчить товарищ лукашенко .

. .
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11.03.2022 16:12 Ответить
Ні ,він не дебіл .
Він - хитровиграний
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12.03.2022 00:05 Ответить
Наверное, Лавров дал-таки ему покурить венесуэльского дурья.
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11.03.2022 16:17 Ответить
Парочка старих мастурбаторів
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11.03.2022 16:18 Ответить
два пацієнта Вінницької лікарні ім. Ющенка......
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11.03.2022 16:23 Ответить
я в шоці, як бульбофюрер не може навіть двох слів скласти! Він же був завжди такий речистий. А зараз не по дєтскі нервує і оце пре з нього така ахінея. Його можно зрозуміти - він передбачає швидкий кінець свого хазяїна, а нового поки що нема, тому й паніка.
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11.03.2022 16:28 Ответить
Колєнька ще не вміє чітаць?
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11.03.2022 20:09 Ответить
лукашеску дебіл чи прикидується?
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11.03.2022 16:30 Ответить
Відповідь якась буде від офіційного Києва, чи у друзів й досі повне розуміння?
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11.03.2022 16:32 Ответить
Даже ***** на картофана как на идиота смотрит.
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11.03.2022 16:41 Ответить
Він таракана колись серйозно сприймав?
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11.03.2022 20:12 Ответить
Діалог двох божевільних.
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11.03.2022 16:50 Ответить
Шизофренія! Геббельс із заздрощів вдруге отруївся!
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11.03.2022 16:52 Ответить
По лицю Путіна видно , шо навіть він дивується тому що говорить Лукашенко.
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11.03.2022 16:52 Ответить
А як там "сябри" на свого вусатого реагують ? Вже білі носочки одягли щоб на лавочках його " с пабедай над хахламі паздравлять " ?
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11.03.2022 16:54 Ответить
Тупей и ещё тупее.....
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11.03.2022 17:07 Ответить
Тупой і ...
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11.03.2022 20:14 Ответить
Внимательно смотрим на мимику *****)))
Дедушка больной, на все молекулы, но и тут он понимает запредел бреда и потока говна от бульбодиректора колхоза.
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11.03.2022 17:09 Ответить
Дебіл ***-ний! Ви вже там з ****** якось визначтесь, куди хотіла Україна напасти. А то він каже - на лугандон, а ти - на бульборейх.
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11.03.2022 17:24 Ответить
*****, какая мразь! Они просто ипанутые! А совкодрочеры и кацапо-быдло обливаясь слюнями хотят украинской крови. Сами своей умоетесь! Это какой-то сюр, внегалактический **********...
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11.03.2022 17:36 Ответить
Судя по выражению лиц этих двух едиотов тут клиника полная и не вилiковна,
лечение хирургическим путем-отделение тупой башки от туловищя.
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11.03.2022 17:53 Ответить
Двоє гнойних підара - лука та путєн сидять и лижуть один одному. На шибеницю падлюк!
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11.03.2022 19:30 Ответить
***** аж сам *****!!!Ай да бульбогрыз, ай да сукин син !!!Даже я бы такое не смог ************..
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11.03.2022 19:32 Ответить
ТИ СВОЛОТА ЗДОХНЕШ З СВОЇМИ ВИРОДКАМИ!
ПРОКЛЯТТЯ ДОВІЧНЕ!
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11.03.2022 19:51 Ответить
Всьому насілєнію (кого насилили, на орган)!
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11.03.2022 20:19 Ответить
Лука добре знає чим закінчується Югославія в ГААзі!!!
Син миколка теж це розуміє добре і за агресію проти Мирноі Украіни!
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11.03.2022 20:33 Ответить
Читаю як воно висловлюється і дивуюсь, наскільки це примітивна істота. Не може повноцінне речення побудувати, якісь обривки пропагандистьських лозунгів.
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11.03.2022 20:39 Ответить
А білорусь їхня нам *****?
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11.03.2022 22:00 Ответить
******! Извините за выражение
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11.03.2022 22:52 Ответить
Мало того, что лижет путину очко, так он ещё языком старается кренделя выписывать, копрофаг!
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11.03.2022 23:08 Ответить
**** нажрался ************ щей. Получил текст . И пошло гавно по трубам. начал граблями махать . Словно клоп усатый начал путину очко лизать...
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11.03.2022 23:27 Ответить
ДАЛБАЙОБЫ!!!
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12.03.2022 03:19 Ответить
два дырявых.
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12.03.2022 05:44 Ответить
Стара гнила бульба почала проростати....Пора в землю...
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12.03.2022 07:57 Ответить
ппц, кончений
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12.03.2022 10:07 Ответить
бульбофюрер, конечно жестко пуйлу отлизал, плешивый карлик аж смутился....
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12.03.2022 11:41 Ответить
Бульбанутого самозванця зметуть його ж охоронці!
Він це теж розуміє!!! Далі буде…
маомар каддафі, частина 2….
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07.04.2022 09:13 Ответить
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