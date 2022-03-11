ВСУ хотели напасть на Беларусь. Хорошо, что нанесли превентивный удар - Лукашенко на встрече с Путиным. ВIДЕО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве заявил, что "Украина готовилась напасть на общие войска РФ и РБ на территории Беларуси".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский телеграмм-канал "Пул первого"

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Лукашенко на встрече с президентом РФ Путиным в Москве 11 марта заявил о "превентивной стрельбе Вооруженных Cил Украины" якобы в момент предыдущей встречи с Путиным (состоявшейся в Москве 18 февраля – ред), а затем также сказал, что покажет Путину "карты подготовки нападения Украины" в Беларусь".

"Не мы на них нападали. Не мы. Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами были у вас дома, за 2 дня... Мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовился нападение, и если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (чей удар и по каким позициям - понять невозможно – ред.) – 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чистая. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые крупнейшие атомные электростанции. И все было готово взорваться".

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