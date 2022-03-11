ВСУ хотели напасть на Беларусь. Хорошо, что нанесли превентивный удар - Лукашенко на встрече с Путиным. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве заявил, что "Украина готовилась напасть на общие войска РФ и РБ на территории Беларуси".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский телеграмм-канал "Пул первого"
Лукашенко на встрече с президентом РФ Путиным в Москве 11 марта заявил о "превентивной стрельбе Вооруженных Cил Украины" якобы в момент предыдущей встречи с Путиным (состоявшейся в Москве 18 февраля – ред), а затем также сказал, что покажет Путину "карты подготовки нападения Украины" в Беларусь".
"Не мы на них нападали. Не мы. Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами были у вас дома, за 2 дня... Мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовился нападение, и если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (чей удар и по каким позициям - понять невозможно – ред.) – 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чистая. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые крупнейшие атомные электростанции. И все было готово взорваться".
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"Президент Туреччини вважає, що Київ залишився сам у своїй праведній справі.
"Ми підтримуємо законну боротьбу українців, і вважаємо неприйнятними кроки, які можуть кинути на неї тінь", - заявив Ердоган.Також президент Туреччини знову закликав реформувати Раду Безпеки ООН."
https://lb.ua/news/2022/03/11/509046_yakbi_zahid_vistupiv_proti.html
1. Лука опять вкручивает про "нельзя оголить западную границу, мы будем её защищать . . .". То есть типа "у меня есть задание, так что я в Украину свои части массово не дам". В этом смысле позитив.
2. Для быдла картинка, что Украина плохая, не мы первые начали . . . - ну, по сравнению с требованием путина "дай войска" это для Луки было меньшее зло. Типа цена (публичная медиа-поддержка) за то, что войска не даёт. Хотя наговорил на Гаагу (признаётся в агрессии) + по отношению к Украине скотские фразы, конечно.
3. После войны Лука будет кричать "я сопротивлялся путину, как мог, но вы же понимаете, в какой я был ситуации, он мне угрожал". Но, верю, что это ему не поможет. Когда весь мир совместными усилиями разберётся с путиным, разъярённая от боли и потерь Украина придёт за головой этого ублюдка, 100%.
4. Зеленский, когда мы с этими уродами (я про сейчас про лукашистов) окончательно разорвём дипломатические отношения ? Потому что некая недосказанность - это нехорошо. С русским агрессором разорвали, а с его белорусским подельником - нет. И когда с русскими и белорусами, наконец, будет введён визовый режим ?
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От, дозволяє в Україну і, можливо, на 3ахід соляркою-бензином ґендлювати.
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Він - хитровиграний
Дедушка больной, на все молекулы, но и тут он понимает запредел бреда и потока говна от бульбодиректора колхоза.
лечение хирургическим путем-отделение тупой башки от туловищя.
ПРОКЛЯТТЯ ДОВІЧНЕ!
Син миколка теж це розуміє добре і за агресію проти Мирноі Украіни!
Він це теж розуміє!!! Далі буде…
маомар каддафі, частина 2….