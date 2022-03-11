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Мариуполь (5562) танк (1913)

Украинские воины ювелирно уничтожают танк оккупантов в жилой застройке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Мариуполя ювелирно уничтожили танк оккупантов в жилой застройке.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Не надо бежать от украинских противотанкистов, прикрываясь детскими площадками и жилыми домами. Русский, запомни! Тебя не спасет ничто от глаза и гнева наших воинов. Ступив на украинскую землю, ты подписал себе смертный приговор. И все равно какая толщина твоей брони. Уничтожение будет быстрым, неотвратимым и прицельно точным – гарантируют защитники Мариуполя (гарантия пожизненная)", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+94
нарочно не придумаешь
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11.03.2022 15:53
+46
Какой русский не любит ******* ...
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11.03.2022 15:57
+40
Ювелірно зашкварили кацапів.
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11.03.2022 15:54
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11.03.2022 15:53 Ответить
нарочно не придумаешь
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11.03.2022 15:53 Ответить
Какой русский не любит ******* ...
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11.03.2022 15:57 Ответить
В Алупкі знаменитий воронцовський палац, який будували кріпосні 20 років на грудному молоці та курячих яйцях. І парк, який тепер нищить москальня.
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11.03.2022 16:42 Ответить
Це товстий тролінг від біндєровцев!
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11.03.2022 16:24 Ответить
Молодці!
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11.03.2022 15:53 Ответить
****, как в Грозном.
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11.03.2022 15:54 Ответить
Ювелірно зашкварили кацапів.
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11.03.2022 15:54 Ответить
************
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11.03.2022 16:09 Ответить
Действительно красиво положил снаряд
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11.03.2022 19:25 Ответить
Їхали ми їхали і на кінець приїхали.
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11.03.2022 15:54 Ответить
На чий "кінець"😜?
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11.03.2022 17:52 Ответить
Орки перейшли зразу з твердого в четвертий стан речовини, в плазму.
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11.03.2022 15:56 Ответить
Не позор семье, а щастя. Ці солдати розбіглися, чи здалися в полон, бо вони не захищали свою землю, а їх прислала бандитська влада на чужу землю убивати чужих дітей і руйнувати їхні доми. Чим раніше вони схаменуться, тим менше матимуть гріха на душі.
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11.03.2022 16:50 Ответить
Не біда: у пеклі лихі парфуми раду з тим дадуть...
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11.03.2022 16:25 Ответить
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:58 Ответить
Их нужно не вернуть, а арестовать.
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11.03.2022 17:02 Ответить
Европейская бюрократия долгая.... Гражданство нельзя забрать как вариант, если доказать преступную деятельность ее (работа адвокатов)... Вариант №2 МНОГО ШУМА!!! что бы соседи знали что рядом живет причастная к убийству... сделать ее жизнь невыносимой... Вариант №3 этот шум рано или поздно услышать на болотах кацапии... Вариант №4 дело не только в Кацаевой, а коснётся это (МНОГО ШУМА!!!) пИсковых, ЛавровЫх... вода камень точит.
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11.03.2022 17:04 Ответить
пуйловско-кабаевських личинок...
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12.03.2022 09:48 Ответить
Неправильный проезд перекрёстков.
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11.03.2022 15:59 Ответить
Приехали ,конечная ...Слава ЗСУ ! Слава Украине !
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11.03.2022 15:59 Ответить
То танкісти кацапськи мабуть бєз сємок приїхали. Не хочтіли врожайність піднімати соняшників в Україні. Тепер будуть біологічним добривом.
Бульбаші не забувайте з вас бульба, з кацапів сємки, не переплутайте кутузови!
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11.03.2022 16:01 Ответить
«І маладая нєузнаєт
какой у парня бил конец»
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11.03.2022 16:04 Ответить
та який у того кацапа кінець був - 2 см і на пів-восьмого ((
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11.03.2022 17:00 Ответить
По-моему, выжили.
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11.03.2022 16:06 Ответить
Танк может и поврежден, но не убит, точно. Обычно, когда танку полный п# так резко съёмку не обрывают, а дают возможность посмаковать разлет молекул
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11.03.2022 16:25 Ответить
У танка нет боковых зеркал и зеркала заднего вида. Чтобы куда-то осознано ехать, механик должен видеть куда он едет. Получается, что механик смотрел влево относительно картинки на экране, а это значит - прилетело в моторный отсек. Экипаж может и живой, если сидели на своих местах, а не торчали из люков, но танк уже точно ездить не будет.
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11.03.2022 16:54 Ответить
По ходу, захист спрацював
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11.03.2022 16:12 Ответить
Ага,защита крыши моторного отсека).
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11.03.2022 16:15 Ответить
Дивись уважно, він продовжив не тільки рух, а й маневр, що неможливо при ушкодженні двигуна. Вибух характерний для КДЗ
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11.03.2022 16:25 Ответить
Чиста робота !
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11.03.2022 16:22 Ответить
Есть пробитие! Готов!
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11.03.2022 16:38 Ответить
а самая "мощная" армия в мире по старинке
обстреливает все подряд высоконеточным оружием
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11.03.2022 16:44 Ответить
двойное проникновение
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11.03.2022 16:44 Ответить
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11.03.2022 17:58 Ответить
Чудесні кадри! Справжня краса військового мистецтва ! 3-я складова сьогоднішнього успіху України - допомога наших справжніх друзів. А 1-а і 2-а, просто не визначиш: а)неймовірна звитяга й хоробрість; чи б)виняткова майстерність і кмітливість ??? Кремлівський Пацюк не чекав ні 1-го, ні 2-го, ні 3-го !!!
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11.03.2022 18:59 Ответить
Браво!!! На біс
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11.03.2022 19:20 Ответить
 
 