Российские самолеты атаковали территорию Беларуси, залетев с воздушного пространства Украины. ВИДЕО

Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал информацию, что российские самолеты атаковали территорию Республики Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.

"Российские самолеты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной

Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ.

Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине.

Такая атака и действия россиян на населенные пункты Беларуси сознательная провокация!", - отмечается в сообщении.