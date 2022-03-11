Российские самолеты атаковали территорию Беларуси, залетев с воздушного пространства Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал информацию, что российские самолеты атаковали территорию Республики Беларусь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.
"Российские самолеты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной
Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ.
Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине.
Такая атака и действия россиян на населенные пункты Беларуси сознательная провокация!", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+118 ruscrasher King
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+88 Larissa Kora 56c14f78
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+60 Агамемнон
показать весь комментарий11.03.2022 16:29
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зуміли організувати.Облажалися по повній.Вже самі заявили що
ніяких обстрілів не було. Два плешивих ідіота,два дебіла - це не
сила!
оленей мацковських.
подумати чим вони закінчать.
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Youtube link: можно поставить , учить стихи и распространять
Якщо весь світ в 1939-40 переконався, що таке "маленька Фінляндія", "блоха, пригающая на наших граніцах" (за висловом тодішнього Московського Таракана, кровожерливого с...аліна), і цей світ побачив, що вона його просто перевернула!... То цей же світ наглухо забув, що у знаменитій Грюнвальдській битві білоруси склали найбоєздатнішу частину збірної армії. І ця битва теж перевернула тодішній світ! А в славетній битві під Оршею білоруси, очевидно, наполовину з українцями, під орудою славного князя Острозького, наголову розгромили... московитів.