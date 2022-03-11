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"Харьков захватили, Одессу забрали, Киев обложили со всех сторон. Я себе айпад нашел", - телефонный разговор оккупанта с родными. ВИДЕО

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Российский оккупант в телефонном разговоре с родными рассказал о "победах" армии РФ в Украине и сообщил, что он себе "айпад нашел".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора опубликован на youtube- канале Антона Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты воруют кур в украинском селе. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+78
Чокнутый горнист


@Buggy__Bugler

·
5 ч



В ответ на просьбы закрыть небо над Украиной Европа и США закрыли уши, что ж, нашим ПВО и ВВС придется закрывать небо самим. Чем больше русских уродов-пилотов будет уничтожено, тем чище станет небо.
Каждый убитый русский пилот - это спасенные украинские дети, женщины и старики!

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11.03.2022 17:12
+75
Казань брал, Астрахань брал, Айпад брал, скоро буде в рот брать
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11.03.2022 17:14
+64
Мамкин захватчик
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11.03.2022 17:11
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То страна бандитов, грабителей, подлецов и негодяев. Одним словом - кацапы!
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11.03.2022 23:11 Ответить
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