"Харьков захватили, Одессу забрали, Киев обложили со всех сторон. Я себе айпад нашел", - телефонный разговор оккупанта с родными. ВИДЕО
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Российский оккупант в телефонном разговоре с родными рассказал о "победах" армии РФ в Украине и сообщил, что он себе "айпад нашел".
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора опубликован на youtube- канале Антона Геращенко.
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Slav Slv
показать весь комментарий11.03.2022 23:11 Ответить Мне нравится 0
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@Buggy__Bugler
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5 ч
В ответ на просьбы закрыть небо над Украиной Европа и США закрыли уши, что ж, нашим ПВО и ВВС придется закрывать небо самим. Чем больше русских уродов-пилотов будет уничтожено, тем чище станет небо.
Каждый убитый русский пилот - это спасенные украинские дети, женщины и старики!