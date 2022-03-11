"Харьков захватили, Одессу забрали, Киев обложили со всех сторон. Я себе айпад нашел", - телефонный разговор оккупанта с родными. ВИДЕО

Российский оккупант в телефонном разговоре с родными рассказал о "победах" армии РФ в Украине и сообщил, что он себе "айпад нашел".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора опубликован на youtube- канале Антона Геращенко.

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