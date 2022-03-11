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Губернатор Кемеровской области РФ Цивилев сообщил возмущенным матерям российских срочников, что их сыновей "использовали". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Губернатор Кемеровской области РФ Цивилев сообщил матерям российских срочников, что их сыновей "использовали для специальной военной операции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Возмущенным матерям российских срочников сообщили, что их сыновей "использовали".

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Без комментариев. Просто послушайте этот диалог матерей солдат с губернатором Кемеровской области РФ Цивилевым:

М: - Наши сыновья посланы в Украину на смерть, как пушечное мясо. Почему наших ребят отправили туда, они не готовы, им по 20 лет. А где ваш сын сейчас?
Ц: - Мой сын учится в университете.
М: - То, что они говорят – это неправда.
Ц: - Это не война, специальная военная операция, и их использовали для нее.
М: - Наших детей использовали?
Ц: - Они применяли свои усилия в специальном направлении, под которое их задачи выставлялись.
М: - Они не знали своих задач".
Ц: - Слушайте, мы можем кричать, мы можем винить всех, но пока идет военная операция, мы не можем делать никаких выводов, не можем критиковать. Только когда она закончится, а она закончится очень скоро.
М: - Когда всех поубивают!
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Топ комментарии
+22
И после этого мамки покорно побрели по домам ждать мешки со своими использованными асвабадителями.
Тьфу, быдло.
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11.03.2022 18:01
+21
Цьому відео вже тиждень.
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11.03.2022 17:57
+13
Правильно. Именно использовали, ведь это гандоны.
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11.03.2022 18:00
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Цьому відео вже тиждень.
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11.03.2022 17:57 Ответить
але з того часу навряд шо змінилось ...
хіба шо ще більше мамок зосталось без своїх хероїв...
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11.03.2022 18:01 Ответить
Судячи з усього "операция закончилась очень скоро", як цей покидьок обіцяв. Тепер вже мамок з претензіями до нього не пустять)
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11.03.2022 18:07 Ответить
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11.03.2022 17:58 Ответить
********
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11.03.2022 17:59 Ответить
Правильно. Именно использовали, ведь это гандоны.
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11.03.2022 18:00 Ответить
И после этого мамки покорно побрели по домам ждать мешки со своими использованными асвабадителями.
Тьфу, быдло.
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11.03.2022 18:01 Ответить
"Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который, по данным СМИ, женат на двоюродной племяннице Владимира Путина, встретился с родственниками военных, отправленных в Украину. Не выдержав давления возмущенных родителей, чиновник проговорился и заявил, что их детей "использовали""
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11.03.2022 18:01 Ответить
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11.03.2022 18:01 Ответить
Тото тетки так орали,ведь на кону семь лямов!А они ишшо нарожают.
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11.03.2022 18:01 Ответить
Твою ж дівізію! У них мамки також безхребетні! Та порвіть ви цього губернатора до дідька! Ні, сидять шмарклі жують! Тьфу!
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11.03.2022 18:09 Ответить
тьфу на вас, даже повозмущаться за детей ссытесь
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11.03.2022 18:10 Ответить
"Оні нє подготовлєниє". М-да.
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11.03.2022 18:14 Ответить
Іх іспользовалі.
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11.03.2022 18:24 Ответить
зайдіть на кемерово новости- болото................... стояче вонюче болото...
без жаб без очерету тільки жабуриння
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11.03.2022 18:25 Ответить
Кратко - гандоны!
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11.03.2022 18:27 Ответить
Благодарочка Путлеру!!! Весь стабфонд - 415 млрд долл., (заблаговременно переправленный фюрером в США) - как репарации, пойдет на восстановление Украины)))
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11.03.2022 18:31 Ответить
Когда все погибнут...
Да будет так, аминь!
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11.03.2022 18:35 Ответить
До чого ж вони там всі жалюгідні !!!
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11.03.2022 18:38 Ответить
курви кацапські, вони не заперечують агресію в Україну, а лиш недовольні, що їх сопливих гондонів відправили не підготовленими. кацапи - звірі. всі виноваті в агресії в Україну.
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11.03.2022 18:45 Ответить
Всепраильно сказав - их испльзовали. Матері трохи обурились, і пішли додому. Може інших нарожати чи що.
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11.03.2022 18:57 Ответить
с 8 марта, расейские свиноматки
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11.03.2022 20:06 Ответить
Какой блевотный говор у кацапских свиноматок.
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11.03.2022 20:07 Ответить
Обратите внимание! матери упирают на "они НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ!" то есть после подготовки- МОЖНО!
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11.03.2022 20:16 Ответить
использовали как туалетную бумагу,подтёрлись и выбросили.большего они не заслуживают!
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11.03.2022 21:30 Ответить
 
 