Оккупанты в Бердянске раздают украинские продукты под видом гуманитарки из РФ: "Людей мало. Кругом оцепление. Я сниму самых голодающих". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Жительница Бердянска устроила прямую трансляцию с места, где оккупанты показательно раздавали продукты жителям города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина вела трансляцию, несмотря на запрет вооруженных оккупантов, окруживших место раздачи продуктов.
В ходе трансляции выяснилось, что продукты из российской гуманитарки не совсем российские. В частности, автор видео отметила, что захватчики раздавали масло украинской торговой марки "Олейна".
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+13 Dmitry Ivanets
показать весь комментарий11.03.2022 19:28
+12 Александр Карин
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показать весь комментарий11.03.2022 19:29
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Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
Я впевнений, що у майбутньому (маю надію, що не у такому і далекому) усі народи позбудуться від іга парашеньских !