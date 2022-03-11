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Оккупанты в Бердянске раздают украинские продукты под видом гуманитарки из РФ: "Людей мало. Кругом оцепление. Я сниму самых голодающих". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Жительница Бердянска устроила прямую трансляцию с места, где оккупанты показательно раздавали продукты жителям города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина вела трансляцию, несмотря на запрет вооруженных оккупантов, окруживших место раздачи продуктов.

В ходе трансляции выяснилось, что продукты из российской гуманитарки не совсем российские. В частности, автор видео отметила, что захватчики раздавали масло украинской торговой марки "Олейна".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы - украинцы, а Путин - ху#ло", - акция протеста жителей захваченного оккупантами Бердянска. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Женщины смелее мужчин зачастую.
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11.03.2022 19:28
+12
Орки їбані... Це називається "Моїм же салом та й мені ж по губах".
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11.03.2022 19:16
+10
Смелая НАСТОЯЩАЯ
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11.03.2022 19:29
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Орки їбані... Це називається "Моїм же салом та й мені ж по губах".
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11.03.2022 19:16 Ответить
кацапи нічого толком не виробляюють і нічого крім смерті і деградації не гарантують, а якщо від них щось і буде, то значить то не їх, тобто крадене.
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11.03.2022 19:22 Ответить
Совершенно верно. Невзоров это назвал "гостевой экономикой", тоесть все, что у них там есть, принесли компании из-за рубежа.
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11.03.2022 20:22 Ответить
Ты видел в какой жопе окруженные Харьковская, Сумская, Черниговская, Николаевская, Донецкая, Луганская и Киевская области? В некоторых тоже не особо с оружием было, но *** люди дают отпор. Ты каждый день поливаешь с говном власть и людей в других областях, непонимая что нельзя защитить все и сразу. Голодовка это плохо, но ежедневные грады и авиа налеты с тем же отсутствием продуктов, с теми же марадерами орками, это еще хуже. ****** реально, не работай на пользу москалей соплями.
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11.03.2022 19:29 Ответить
Значит так надо было. Я непойму твоих жалоб постоянных, поверь есть города где намного хуже людям чем херсонцам и все они тоже украинцы. Надо верить и делать все что в силах каждого отдельного человека и со временем все наладится во всех городах, во всей Украине.
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11.03.2022 19:45 Ответить
Якщо не має що їсти,то не хай люди розбирають,чим більше розберуть тим голодніше кацапи будуть.
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11.03.2022 19:23 Ответить
Ага, так и видно, что у тех отщепенцев нечего есть. Набирают мешками, а потом же нашим людям будут продавать втридорога. Но такое дерьмо есть везде и всегда.
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11.03.2022 20:24 Ответить
Любители *****.
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11.03.2022 19:26 Ответить
Женщины смелее мужчин зачастую.
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11.03.2022 19:28 Ответить
Смелая НАСТОЯЩАЯ
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11.03.2022 19:29 Ответить
Десь на початку лютого побачила анонс,що раша група 95 квартал буде виступати в Німеччині. Обурилась і скинула афішу на Фейс. 4 дні 95 мовчав,а коли почали обурюватись, то написали,що не знали про помилку і написали на мене скаргу. Якщо все шито крито,то 95 кацапські, а якщо шумно,то не знали. Дивно,противно і сумно
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11.03.2022 19:38 Ответить
ТВАРИ И УБИЙЦЫ! ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ГОРИТ У ВАС ПОД НОГАМИ!
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11.03.2022 19:38 Ответить

Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
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11.03.2022 19:47 Ответить
Я навіть не маю слів, щоб вам відповісти!

Я впевнений, що у майбутньому (маю надію, що не у такому і далекому) усі народи позбудуться від іга парашеньских !
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11.03.2022 20:15 Ответить
Та понятно, грабанули где то склад, теперь роздают. Не с орды же они привезли те придукты.
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11.03.2022 19:52 Ответить
Сообщили из Херсона - взламывают двери квартир сбушников. Типа ищут оружие.
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11.03.2022 20:01 Ответить
нормальные люди у пидаров брать ничего не будут.
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11.03.2022 20:07 Ответить
Герои просто так не появляются. Их рожают и воспитывают женщины герои! Целую руку и восхищаюсь Вашим мужеством! 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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11.03.2022 20:17 Ответить
Асвабадители, ****
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05.05.2022 09:33 Ответить
Якщо кацап щось дає - значить на камери, якщо у кацапа щось є - значить крадене. Кадирівці теж "помощь от мамьі рамзана" роздавали в Маріуполі, "борошно" на пакетах написано. Мамаша теж воровка, які і синок
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13.05.2022 10:48 Ответить
 
 