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Зеленский (16541) Польша (7476)

Между Украиной и Польшей сформировался "чрезвычайно сильный союз", - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей сформировался очень сильный союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграмме Зеленского.

"Я чувствую, что мы уже сформировали сильнейший союз с Польшей. Пусть неформальный. Но союз, который вырос из реальности, а не со слов на бумаге. Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами" . Это наше величие. И ваше величие", - отметил украинский президент.
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Топ комментарии
+18
Дякуємо справжнім Друзям за справжню допомогу
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11.03.2022 19:43
+12
ось тому й не можна підписувати хотільки путіна про позаблоковий статсу. То наша справа, то наше право визначати свою долю. Наш край - наші правила.
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11.03.2022 19:46
+9
Страхи кацапов наяву.
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11.03.2022 19:44
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Дякуємо справжнім Друзям за справжню допомогу
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11.03.2022 19:43 Ответить
Мабуть винищувачі напряму дали.
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11.03.2022 20:13 Ответить
Страхи кацапов наяву.
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11.03.2022 19:44 Ответить
ось тому й не можна підписувати хотільки путіна про позаблоковий статсу. То наша справа, то наше право визначати свою долю. Наш край - наші правила.
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11.03.2022 19:46 Ответить
Гражина в середу просто підійшла і сестрою назвала. В моя подруга венгерка проти зброї для України, хоч сама пекло пройшла в Сербії
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11.03.2022 19:48 Ответить
Какой еще союз. Чем они занимается? Сотни тысяч людей медленно гибнут в Мариуполе. И нихера не делается.
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11.03.2022 19:48 Ответить
А что с этим делать? - https://youtu.be/TNtRlW8vjFM
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11.03.2022 19:51 Ответить
Навіть у зграї вовків є свої підараси.
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11.03.2022 20:06 Ответить
Дак это немцы

Сами поляки вроде уже подняли и за этого бучю
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11.03.2022 20:15 Ответить
Так вот вопрос, чем всё закончилось...
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11.03.2022 20:59 Ответить
хто питає чим зайнятий зелений? послухайте про договірняків із беннетом, навіть проект був опублікований в ізраїльській пресі (?)

Кто-то должен войти в бункер. Осталось 72 часа - Пионтковский о расколе среди военных в Кремле
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11.03.2022 19:51 Ответить
Польща дійсно як рідна для України. Те, як вони прихистили наших людей - варте найкращих слів подки.
Поляки дуже постраждали в часи Другої Світової і від нацистів і від сталіністів. Польщу просто розірвали навпіл. Біль, дуже велика біль відклалася в генах поляків. І ненависть до росіян. Німці своє заплатили по контрибуції. А от росіяни сухими з води вийшли. Бо переможців не судять....
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11.03.2022 19:56 Ответить

Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
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11.03.2022 19:57 Ответить
Когда была Чеченская война, галичане собирали помощь чеченцам. Делились кто чем мог. А это были тяжелые времена.
А сейчас чеченцы отблагодарили...
Тут фильм "Русизм" - https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=3526s
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11.03.2022 20:11 Ответить
Это не чеченцы

Это Кадыровцы

Предатели

А так чеченцы за нас воевали и на Домбасе (они ещё очень просили, чтоб "кадыровцев" им отдавали. Они очень "хорошо" с ними говорили)

И вроде ща воюют
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11.03.2022 20:17 Ответить
А чеченці в Чечні кадировців ріжуть? Ну, це так, питання риторичне...
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11.03.2022 20:23 Ответить
Поляки должны тормознуть гуманитарку из Германии в Рашку.
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11.03.2022 20:16 Ответить
 
 