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Беларусь (7524) война (46763) Лукашенко (3502) Буткевич Богдан (430)

Беларусь вступает в открытую войну с Украиной? День 16. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Шестнадцатый день Народной войны. Вступит ли Беларусь в открытую войну против Украины?

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Также читайте: Лукашенко может атаковать Украину уже в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций
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Топ комментарии
+6
Не надо недооценивать противника, скатится до уровня Раши
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11.03.2022 20:33
+4
65 тыс армия срочников они обосрутся на месте дабы не стать грузом 200
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11.03.2022 20:31
+1
******** может по примеру пуйла в 3-4 часа ночи.
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11.03.2022 20:33
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65 тыс армия срочников они обосрутся на месте дабы не стать грузом 200
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11.03.2022 20:31 Ответить
Не надо недооценивать противника, скатится до уровня Раши
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11.03.2022 20:33 Ответить
я их реально оцениваю они просто смазка после элиты сру которую мы примололи -они некто разве что то видосики пейсать мама я на месте и кукарекать как азарёнок
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11.03.2022 20:46 Ответить
рузне подвоз пожрать
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11.03.2022 20:51 Ответить
можливо я запитую дурню, але! хіба зараз механам та водіям не пояснюють, як вправлятись з технікою? як проходити броди, форсувати ріки, рухатись колонною по пахітним землям.
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11.03.2022 23:55 Ответить
рузге арми сер
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12.03.2022 00:02 Ответить
посадити урал4310 на мости, це треба мати хист. я розумію, що менеб на виході спалилиб, але тут яб не засів
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12.03.2022 00:07 Ответить
енщё раз- рузге армия и коррупция которая нас спасает а что ванятки жрать будут не известно они ведь не все по городкам позаседали некоторые сидят в поле в - 20 ночью
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12.03.2022 00:10 Ответить
просто думки в голос.
1- колеса накачані вище 3.5 атм, а повинні бути не більше 1.5.
2 - мав рухатись вейором, не встрягати в колію внатяг, не допускаючи пробуксоки.
3 в разі опинення під вогнем, припинити хід, й використовуючи колеса зайняти позицію до спротиву.
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12.03.2022 00:14 Ответить
Первый раз обосрутся услышав приказ, второй раз обосрутся при пересечении границы, третий раз обосрутся, кто успеет бежать домой, уже по людски, скинув штаны.
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11.03.2022 20:37 Ответить
******** может по примеру пуйла в 3-4 часа ночи.
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11.03.2022 20:33 Ответить
У Вас Зеленский был зеленю поганой? А теперь перекрасились? Противно Вас слушать(((
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11.03.2022 20:34 Ответить
Если бы был нормальный през, возможно этого бы и не случилось. Но что теперь говорить. Зато у нас нормальные дороги и вкусные шашлыки...
Но таки есть у него один плюс - он еще в Киеве. Я полагал, что он свалит в первый же день войны.
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11.03.2022 20:44 Ответить
У белорусов армия получше чем у раши. И хоть она совковая по сути но там гораздо меньше коррупции и она серьёзней подготовлена.
Единственно что у них нет особой мотивации воевать с Украиной.
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11.03.2022 20:51 Ответить
там срочники и там мля куча тех кто выходил на протесты против бульбо фюрера
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11.03.2022 20:59 Ответить
Добриво для соняшників, велком на поле!
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11.03.2022 20:53 Ответить
А было бы неплохо. Когда-то Великое княжество литовское и руське давало знатных ******** маЦковитам
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11.03.2022 20:59 Ответить
Несмотря на все противоречия, что имели место быть в истории отношений между Польшей и Украиной у нас все-таки много общего и судьбы наших двух народов очень переплетены.
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11.03.2022 21:05 Ответить
Сподіваюся, білоруси сюди зайдуть і всі до одного перейдуть на наш бік! ... як ні, ну звиняйте, в нас посіви пора готувать, землю нам засрали, окислили, будемо задобрювати картопляних дурнів, в них вміст калію буде трохи вищий)
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11.03.2022 21:11 Ответить
«Если бы не сделали это (спецоперацию по защите Донбасса.- Ред.) за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар - они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси», - сказал Лукашенко.

Он также выразил готовность показать российскому коллеге карту, которая раскрывает планы нападения на Белоруссию.



«Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес, - они бы атаковали наши войска Белоруссии и России… Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали», - подчеркнул белорусский лидер.

З сайту рашистів,бридко читати,але ворожу інформацію теж треба знати.
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11.03.2022 21:40 Ответить
Он ******** дважды. Несет бред, обосравшись, дабы откосить от суда и электрического стула. Кто ему поверит?!
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11.03.2022 23:20 Ответить
О работает на публику Zомбостана и пуйла, эти схавают и попросят еще.
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12.03.2022 00:51 Ответить
Вступит ли Белорусия в войну?
Алло..... Они уже вступили в войну предоставив свои аэродромы и железные дороги для удара по Украине.Посмотрите есть много видео где белорусы с русскими вместе. Если "Батька" не объявил войну, это не значит что они не воюют,а вчера у Путаны он сказал что "белорусы" вместе с "русскими" напали на Украину.
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11.03.2022 22:22 Ответить
Он пока еще пасивно вступил в войну,из под тишка,как последний контрацептив,тут вопрос стоит,рискнёт ли он открыть свое @пало,отдавая приказ армии открыто,короче начнется цырк под руководством бульбофюрера или продолжит своё участие в качестве использованного контрацептива пуйла.
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12.03.2022 00:56 Ответить
Он как шакал из этого мультика "А мы пойдем на север" )
Он же к ***** не просто так поехал? Видит что вы держитесь уже 2 недели,а ведь он верил что через 3-4 дня все закончится. Будет делать то что Путин ему скажет, ведь ему уже терять нечего.
Он не может включить заднию уже поздно,так что пойдет до конца,и это будет конец для него и свобода для Украины и Белорусов тоже.....
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12.03.2022 03:09 Ответить
Я не экперт конечно,но что то мне кажется,они не пойдут ни вперед ни назад, это отвлекающий маневр недофюреров, они будут стоять для сдерживания наших боеспособных сил,что бы часть ЗСУ сдерживать и не пустить в более нужные для нас направления боевых действий.
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12.03.2022 03:28 Ответить
 
 