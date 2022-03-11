Беларусь вступает в открытую войну с Украиной? День 16. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Шестнадцатый день Народной войны. Вступит ли Беларусь в открытую войну против Украины?

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

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