Беларусь вступает в открытую войну с Украиной? День 16. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Шестнадцатый день Народной войны. Вступит ли Беларусь в открытую войну против Украины?
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Топ комментарии
+6 Андрей Немалый 1d2a6de8
показать весь комментарий11.03.2022 20:33
+4 Шимус
показать весь комментарий11.03.2022 20:31
+1 Roman Kol
показать весь комментарий11.03.2022 20:33
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1- колеса накачані вище 3.5 атм, а повинні бути не більше 1.5.
2 - мав рухатись вейором, не встрягати в колію внатяг, не допускаючи пробуксоки.
3 в разі опинення під вогнем, припинити хід, й використовуючи колеса зайняти позицію до спротиву.
Но таки есть у него один плюс - он еще в Киеве. Я полагал, что он свалит в первый же день войны.
Единственно что у них нет особой мотивации воевать с Украиной.
Он также выразил готовность показать российскому коллеге карту, которая раскрывает планы нападения на Белоруссию.
«Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес, - они бы атаковали наши войска Белоруссии и России… Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали», - подчеркнул белорусский лидер.
З сайту рашистів,бридко читати,але ворожу інформацію теж треба знати.
Алло..... Они уже вступили в войну предоставив свои аэродромы и железные дороги для удара по Украине.Посмотрите есть много видео где белорусы с русскими вместе. Если "Батька" не объявил войну, это не значит что они не воюют,а вчера у Путаны он сказал что "белорусы" вместе с "русскими" напали на Украину.
Он же к ***** не просто так поехал? Видит что вы держитесь уже 2 недели,а ведь он верил что через 3-4 дня все закончится. Будет делать то что Путин ему скажет, ведь ему уже терять нечего.
Он не может включить заднию уже поздно,так что пойдет до конца,и это будет конец для него и свобода для Украины и Белорусов тоже.....