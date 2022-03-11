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В оккупированной Новой Каховке на территории воинской части раздались взрывы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На территории оккупированной Новой Каховки в военной части, занятой россиянами, раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.

"В районе воинской части что-то вкусно прилетело. Как пишут местные, после первого удара, похоже, произошла детонация боекомплекта".

В оккупированной Новой Каховке на территории воинской части раздались взрывы 01
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Топ комментарии
+50
Земля горит под ногами
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11.03.2022 20:20
+27
Смачно - значить ватяницю рознесло.
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11.03.2022 20:21
+27
Формулювання прям такі як ******* рускіє "хлопок, задимлєніє і знову хлопок"
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11.03.2022 20:22
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Земля горит под ногами
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11.03.2022 20:20 Ответить
Смачно - значить ватяницю рознесло.
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11.03.2022 20:21 Ответить
Формулювання прям такі як ******* рускіє "хлопок, задимлєніє і знову хлопок"
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11.03.2022 20:22 Ответить
А оторванная нога орка отделалась незначительными ушибами и царапинами..
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11.03.2022 20:35 Ответить
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11.03.2022 22:30 Ответить
А ктоо ээтооо сделал?
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11.03.2022 20:24 Ответить
оно само
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11.03.2022 20:32 Ответить
Это сделала умная собачка Соня.
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11.03.2022 20:37 Ответить
Собачку срочно в бункер к *****
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11.03.2022 20:40 Ответить
я не дуже далеко від цього регіону, і як кажуть у місцевих чатах там у умовному трикутнику Кр. Ріг, Мик.-в, Н.ках-ка діють і наша авіація, і одне з найкращих наших танкових з'єднань, такий собі Бермудський трикутник на суходолі - цілі Z-колони зникають... Це неперевірена інфа тому ніякого "зливу" для орків, та й трикутник занадто великий і дуже вже умовний
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11.03.2022 20:25 Ответить
Не будет кацапам покоя на украинской земле.
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11.03.2022 20:26 Ответить
Произошел хлопок.
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11.03.2022 20:27 Ответить
Это был салют "Слава Україні!".
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11.03.2022 20:38 Ответить
Миколаївські відьми в долоні хлопнули, і ось, маєте!
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11.03.2022 20:49 Ответить
Салют русским освободителям.
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11.03.2022 20:27 Ответить
От радости и счастья русские асвабадители подбрасывали вверх свои руки и ноги.
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11.03.2022 20:30 Ответить

Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
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11.03.2022 20:29 Ответить
Thank you <3
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11.03.2022 20:36 Ответить
На жаль, ядерний статут та територіальне положення сильно обмежує.
Ми з трьох сторін обмежені Рашкою і тому нам ніколи не закриють небо.
Вам було зовсім ........
Надіємось разом на остаточний розвал Гнилої Імперії.
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11.03.2022 20:39 Ответить
Це напевне необережне поводження з туалетним папером.
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11.03.2022 20:33 Ответить
Скорее всего просроченная тушенка взорвалась
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11.03.2022 20:46 Ответить
А...
А кто это сделал ?
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11.03.2022 20:34 Ответить
Смерть цапам!
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11.03.2022 20:48 Ответить
Какое хорошее видео.
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11.03.2022 20:50 Ответить
 
 