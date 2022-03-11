В оккупированной Новой Каховке на территории воинской части раздались взрывы. ВИДЕО

На территории оккупированной Новой Каховки в военной части, занятой россиянами, раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.

"В районе воинской части что-то вкусно прилетело. Как пишут местные, после первого удара, похоже, произошла детонация боекомплекта".