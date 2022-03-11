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В оккупированной Новой Каховке на территории воинской части раздались взрывы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На территории оккупированной Новой Каховки в военной части, занятой россиянами, раздались взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.
"В районе воинской части что-то вкусно прилетело. Как пишут местные, после первого удара, похоже, произошла детонация боекомплекта".
⚡️ Новая Каховка ( в оккупации) в район воинской части, что-то смачно прилетело.— hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) March 11, 2022
Как пишут местные, после первого удара, похоже, произошла детонация боекомплекта и произошел дублирующий хлопок.
Привіт оркам!! pic.twitter.com/ROvqRriMIS
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+50 Юрий Педаченко
показать весь комментарий11.03.2022 20:20
+27 Ksenia VB
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+27 Максим С. 45bd4013
показать весь комментарий11.03.2022 20:22
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Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
Ми з трьох сторін обмежені Рашкою і тому нам ніколи не закриють небо.
Вам було зовсім ........
Надіємось разом на остаточний розвал Гнилої Імперії.
А кто это сделал ?