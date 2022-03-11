РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14529 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
24 598 26
Николаев (2008) обстрел (20159) ГРАД (278)

Оккупанты обстреливают Николаев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 11 марта оккупанты начали массированный обстрел Николаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+45
Здохніть кацапи до останнього ********! Тримайтесь хлопці!
показать весь комментарий
11.03.2022 21:25
+30
Суки кацапские!!! Вы всё равно все выздыхаете!
показать весь комментарий
11.03.2022 21:27
+28
Ну тоді Кім в полон застрявших не братиме
показать весь комментарий
11.03.2022 21:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здохніть кацапи до останнього ********! Тримайтесь хлопці!
показать весь комментарий
11.03.2022 21:25 Ответить
Ну тоді Кім в полон застрявших не братиме
показать весь комментарий
11.03.2022 21:26 Ответить
Суки кацапские!!! Вы всё равно все выздыхаете!
показать весь комментарий
11.03.2022 21:27 Ответить
Коли вже ці скоти видохнуться і перестануть кошмарити наші міста.
показать весь комментарий
11.03.2022 21:27 Ответить
Там авіації дочорта, а гради валять прямо з сіл
показать весь комментарий
11.03.2022 21:34 Ответить
Не периживай за Українську артилерію лупаше так , що Данія здригається
показать весь комментарий
11.03.2022 21:33 Ответить
только утром была инфа шо кацапов отбросили от Николаева, плять , там вообще хоть какое оружие есть или плять всё на Киев отправили ..
показать весь комментарий
11.03.2022 21:34 Ответить
Град бьёт на 40 кеме
показать весь комментарий
11.03.2022 21:38 Ответить
арта может спокойно подавить , ..Николаев почти в кольце , свободно только одесское направление .. если кольцо сомкнётся это будет второй Мариуполь , а дальше Южноукраинск , Умань ,Винница, а там и пмр подключится ,Днепр , Запорожье, Кировоград, Одесса отрежут и прямая трасса на Киев..
показать весь комментарий
11.03.2022 21:52 Ответить
А чому Гради дозволили встановити на відстані залпу? Чому не знищили раніше???
Вчора Кім вихвалявся, що на кордоні Херсонської та Миколаївської областей стоїть колона років, яка не хоче йти далі...
А виявляється, вони просто чекали снарядів! І тепер знищують Градами чергове українське місто! Харків, Маріуполь, Чернігів, Суми, Охтирка... Скільки ще міст потрібно знищити ворогам, щоб наші зрозуміли, що Гради і їм подібну техніку треба знищувати ще в русі, до того як вони підготуються до стрільби!
Можу помилятись, але по-моєму, Град на ходу стріляти не може ...
показать весь комментарий
11.03.2022 21:37 Ответить
Я теж цього не розумію, знищують багато танків, аде ЗРК геть мало знищують. Танки меньше завдавалиби шкоди містам, ніж гради, смерчі...
показать весь комментарий
11.03.2022 21:44 Ответить
Николаев переждал, им нужно было сегодня в рейд выходить или контратаку. Нельзя постоянно держать оборону не выдвигаясь. Надеюсь они справятся.
показать весь комментарий
11.03.2022 21:49 Ответить
В тому то і справа, ми зараз просто чекаємо (що неодноразовао підтверджено заявами), доки вони зберуть сили та почнуть нові потужні наступи. Я не розумію цього очікування. Кажуть що у нас всього досталь (і озброєння і армії), то чому тоді не проводять наступи зараз на позиції ворога, поки вони слабкі?
показать весь комментарий
11.03.2022 21:56 Ответить
ждут пока из Крыма ещё десяток колон подтянутся
показать весь комментарий
11.03.2022 22:01 Ответить
Це мабуть такий підступний план Арестовича - виманять всі війска з Криму, щоб потім його захопити голоруч.
показать весь комментарий
11.03.2022 22:05 Ответить
Ну тут два варианта. Первый: значит нам врут и нифига у нас не хватает сил для этого. Второй: ждут когда они максимально залезут на территорию, чтобы их смести и выйти на выгодные позиции.
показать весь комментарий
11.03.2022 22:02 Ответить
Це схоже на план від Зеленського.
показать весь комментарий
11.03.2022 22:07 Ответить
вариант 2
показать весь комментарий
11.03.2022 22:16 Ответить
потому что тактика понятная -заняли территорию, прикрылись буками, авиацией , а дальше шмаляют куда хотят..
показать весь комментарий
11.03.2022 21:59 Ответить
Навіщо підпускати колони градів/ураганів під місто, щоб потім героїчно там помирати???
Треба колони нищити на марші!!!
показать весь комментарий
11.03.2022 21:49 Ответить
Град может в 40 км сточть
показать весь комментарий
11.03.2022 21:50 Ответить
ольха , смерчи где ?
показать весь комментарий
11.03.2022 21:53 Ответить
байрактар 150 км
показать весь комментарий
11.03.2022 22:00 Ответить
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
показать весь комментарий
11.03.2022 22:24 Ответить
 
 