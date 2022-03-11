Оккупанты обстреливают Николаев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 11 марта оккупанты начали массированный обстрел Николаева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
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показать весь комментарий11.03.2022 21:26
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Вчора Кім вихвалявся, що на кордоні Херсонської та Миколаївської областей стоїть колона років, яка не хоче йти далі...
А виявляється, вони просто чекали снарядів! І тепер знищують Градами чергове українське місто! Харків, Маріуполь, Чернігів, Суми, Охтирка... Скільки ще міст потрібно знищити ворогам, щоб наші зрозуміли, що Гради і їм подібну техніку треба знищувати ще в русі, до того як вони підготуються до стрільби!
Можу помилятись, але по-моєму, Град на ходу стріляти не може ...
Треба колони нищити на марші!!!