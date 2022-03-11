Российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу, - "Энергоатом". ВИДЕО

Войска РФ, захватившие Запорожскую АЭС, используют станцию в качестве военной базы.

Об этом в Telegram сообщает Энергоатом, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники на площадке станции", - говорится в сообщении.

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