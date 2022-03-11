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Российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу, - "Энергоатом". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ, захватившие Запорожскую АЭС, используют станцию в качестве военной базы.

Об этом в Telegram сообщает Энергоатом, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники на площадке станции", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты завезли на Запорожскую АЭС 14 пропагандистов: Польются тонны информационного дерьма о "безопасности"
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Топ комментарии
+8
Щоб у тих фашистів від радіації не стояв!
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11.03.2022 22:13
+6
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11.03.2022 22:13
+3
Скоро это будет новый мем

https://twitter.com/i/status/1502359129746296835
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11.03.2022 22:14
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11.03.2022 22:13 Ответить
Щоб у тих фашистів від радіації не стояв!
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11.03.2022 22:13 Ответить
Скоро это будет новый мем

https://twitter.com/i/status/1502359129746296835
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11.03.2022 22:14 Ответить

А шо там собирать? Там с трёх танкистов только на трёхлитровую баночку хватает.

Так туда их и закатать, и голодающим Поволжья отправит. ))
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11.03.2022 22:24 Ответить
Може газом їх, попередивши наш персонал, щоб надягли протигази чи десь завчасно сховалися. А решту добити групами швидкого реагування.
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11.03.2022 22:16 Ответить
Невже ми не відпрацовували ситуації зі звільнення стратегічних об'єктів від терористистів?

Чому мордор досі не визнають країною-терористом?
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11.03.2022 22:19 Ответить
были раньше такие учения, приезжали какие то орлы на мерсах с Киева. туда попасть сейчас можно только по воде
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11.03.2022 22:22 Ответить
организация обороны юго востока вызывает массу вопросов, по ЗАЭС особенно.к станции две дороги, с трассы и вдоль пруда. как он смогли туда так легко заехать. теперь получили ядерный шантаж
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11.03.2022 22:19 Ответить
Про це треба питати конкретно тих, хто відповідав за цей напрямок. Здається ми дуже чого цікавого дізнаємось. Херсон просто сдали. Тут, схоже на теж саме.
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11.03.2022 22:26 Ответить
Вопросов у ВСУ быть не должно. За атомные станции воевать никто не будет в своём уме.
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11.03.2022 23:01 Ответить
да, на самой станции. вопрос о том как они зашли в Энергодар без сопротивления, и за что погибли ребята из охраны
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11.03.2022 23:05 Ответить
вопрос почему они так легко через перекоп прошли
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11.03.2022 23:16 Ответить
По Енергодару є достовірна інформація, що місцева влада не озброїла територіальну оборону.
І взагалі, тер.оборона для неї була ділом не першочерговим.
Теж з Херсоном. І з Одесою могло бути так само, але зеленський встиг відреагувати замінивши очільника ОВА.
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11.03.2022 23:16 Ответить
Энергодар должен быть проблемой ВСУ. у нас в Швейцарии все мосты , виадуки были до недавнего времени заминированы. все дороги простреливаются из подземных крепостей, возле АЭС установлены современнейшие системы ПВО. что мешало сделать что то подобное за последние 8 лет?
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11.03.2022 23:23 Ответить
ЗСУ там теж була, але маленький контингент. Сили орди переважали на порядок. Разом з тер.обороною ЗСУ було б на порядок легше.
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11.03.2022 23:32 Ответить
vot teper poprobui vykinj ih ot tuda....pridetsa gazm travitj...inache vzorvut shto nibudj...eti zhe teroristi
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11.03.2022 22:21 Ответить
прийдется им дать уйти. жизни этих ублюдков не стоят жизни персонала и того ужаса что они смогут наделать
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11.03.2022 23:38 Ответить
dumaite a oni tak prosto uidut ?
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11.03.2022 23:40 Ответить
а зачем им умирать. я это так и вижу в будущем, берут заложников и уходят.
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11.03.2022 23:43 Ответить
tak zachem uhoditj esli v zalozhnikah atomnaja stancija ?
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11.03.2022 23:44 Ответить
когда погонят кацапов взад. надеюсь скоро
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11.03.2022 23:47 Ответить
Й досі не розумію, чому ЗСУ не захищали ЗАЕС, невже з наміром пожалітися союзникам, що можлива ядерна катастрофа?
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11.03.2022 22:24 Ответить
Скотиняки перед мерією Енергодара замість прапора ЄС підняли свою червону тряпку з гербом та серпом. Але вітер її вже майже здер... Але руки трусяться від розпачу та злості..
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11.03.2022 22:26 Ответить
меня вообще удивило, что столько людей вышло останавливать орков в Энергодаре и Водино. 11 лет прожил в Энергодаре, не самый лучший там был контингент мягко говоря.
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11.03.2022 22:33 Ответить
В том катле их и сварят.
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11.03.2022 22:50 Ответить
Если хочешь быть отцом прикрывай яйцо свинцом.Сподіваюся цим долбодятлам свинцеві памперси не видавали і вони ніколи не наклепають собі подібних
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11.03.2022 23:04 Ответить
не порите чушь. на площадке станции фон меньше чем на отвалах соседней ГРЭС
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11.03.2022 23:06 Ответить
 
 