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Российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу, - "Энергоатом". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ, захватившие Запорожскую АЭС, используют станцию в качестве военной базы.
Об этом в Telegram сообщает Энергоатом, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники на площадке станции", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Инь Янь f32f1b38
показать весь комментарий11.03.2022 22:13
+6 Перехватчик
показать весь комментарий11.03.2022 22:13
+3 Перехватчик
показать весь комментарий11.03.2022 22:14
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https://twitter.com/i/status/1502359129746296835
А шо там собирать? Там с трёх танкистов только на трёхлитровую баночку хватает.
Так туда их и закатать, и голодающим Поволжья отправит. ))
Чому мордор досі не визнають країною-терористом?
І взагалі, тер.оборона для неї була ділом не першочерговим.
Теж з Херсоном. І з Одесою могло бути так само, але зеленський встиг відреагувати замінивши очільника ОВА.