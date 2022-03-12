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Бои с оккупантами продолжаются в Николаеве, - ГНСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Николаеве, который с вечера 11 марта обстреляли из тяжелой артиллерии российские войска, продолжаются бои с оккупантами.

Об этом сообщает в телеграм-канале Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Николаеве идут ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видны многочисленные вспышки в ночном городе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продолжают беспорядочный обстрел гражданских объектов в Николаеве, - Ким

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают Николаев. ВИДЕО

Как сообщалось, вечером 11 марта российские войска обстреляли город Николаев из тяжелой артиллерии. По информации ОВА, поврежден ряд объектов, один человек ранен.
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Топ комментарии
+32
УКРАЇНО ТРИМАЙМОСЯ-РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ...
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12.03.2022 06:48
+28
******* орки
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12.03.2022 06:48
+20
Це не бої в Миколаєві, це обстріл Миколаєва.
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12.03.2022 06:52
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УКРАЇНО ТРИМАЙМОСЯ-РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ...
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12.03.2022 06:48 Ответить
******* орки
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12.03.2022 06:48 Ответить
Тебя в военкомате ждут
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12.03.2022 07:01 Ответить
👏👏👏
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12.03.2022 07:09 Ответить
Це не бої в Миколаєві, це обстріл Миколаєва.
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12.03.2022 06:52 Ответить
Может это и наши дают ответку
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12.03.2022 07:01 Ответить
ХЕР кацапам в рот а ни Николаев !
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12.03.2022 06:57 Ответить
Смерть цапам!
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12.03.2022 07:09 Ответить
Самолеты ударили по обьездной дороге, а чьи они х.з. То ли наши, колонны русни палили, то ли по нашим блокпостам ударили.
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12.03.2022 07:16 Ответить
сейчас придет товарисчь Ким и все пабедит....
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12.03.2022 07:43 Ответить
Я живу в (примерно) 110км на юго/восток. Около 7утра слышал канонаду со стороны Николаева,похоже палили с градов. Было два залпа. Я даже не могу представить каково тем,по кому стреляют. путлер ***** путлер *****. Щоб ти здох скотина. Слава Україні!!!
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12.03.2022 07:45 Ответить
а я в Николаеве
и в пол шестого, и в час
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12.03.2022 15:56 Ответить
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12.03.2022 10:31 Ответить
 
 