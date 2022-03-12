Бои с оккупантами продолжаются в Николаеве, - ГНСУ. ВИДЕО

В Николаеве, который с вечера 11 марта обстреляли из тяжелой артиллерии российские войска, продолжаются бои с оккупантами.

Об этом сообщает в телеграм-канале Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Николаеве идут ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видны многочисленные вспышки в ночном городе.

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Как сообщалось, вечером 11 марта российские войска обстреляли город Николаев из тяжелой артиллерии. По информации ОВА, поврежден ряд объектов, один человек ранен.