В результате обстрела оккупантами возник пожар на складе в Броварском районе. ВИДЕО

12 марта в 03:50 в с. Апрельское Броварского района в результате обстрела возник пожар на складе хранения замороженной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС

"Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.

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