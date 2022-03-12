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Бровары (312) Киевская область (3537) обстрел (20159) пожар (5565) ГСЧС (4484)

В результате обстрела оккупантами возник пожар на складе в Броварском районе. ВИДЕО

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12 марта в 03:50 в с. Апрельское Броварского района в результате обстрела возник пожар на складе хранения замороженной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС

"Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.

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*****, навіть заморожені креветки несли якусь загрозу оркам...
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12.03.2022 07:44 Ответить
А м'ясний фарш? А рибний фарш?
В Києві цих продуктів вже давно нема....
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12.03.2022 08:00 Ответить
раzzіяни ж розраховували на місця в маразільніку а бендерівські кріветкі їх випередили))))))
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12.03.2022 08:12 Ответить
 
 