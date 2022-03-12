В результате обстрела оккупантами возник пожар на складе в Броварском районе. ВИДЕО
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12 марта в 03:50 в с. Апрельское Броварского района в результате обстрела возник пожар на складе хранения замороженной продукции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС
"Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.
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