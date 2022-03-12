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В Василькове после российского авиаудара горит нефтебаза, – глава ОВА Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Василькове после авиаудара российских военных вспыхнула нефтебаза.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он также добавил, что оккупанты обстреляли нефтебазу в селе Крячки.

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Отже нам дуже бракуватиме пального. Москалі атакують нашу енергетику.
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12.03.2022 08:49 Ответить
Они уже атаковали эту базу пару недель назад. Так что это просто новая попытка.
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12.03.2022 08:52 Ответить
Вопрос другой. Почему не вывезли топливо, пока было затишье?
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12.03.2022 09:09 Ответить
Не хвилюйтесь, паливо вивезли ще після першого авіаудару. Там залишки в цистернах горять
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12.03.2022 09:13 Ответить
Це вже третій, а не другий авіаудар.
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12.03.2022 09:14 Ответить
Так одну ж вже оаздовбали десь тиждень тому. Це якась друга чи та ж?
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12.03.2022 09:08 Ответить
Телефонував, кажуть, що нічого, ми вже "звикли", продовжуємо боротьбу.
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12.03.2022 09:34 Ответить
 
 