В Василькове после российского авиаудара горит нефтебаза, – глава ОВА Кулеба. ВИДЕО

В Василькове после авиаудара российских военных вспыхнула нефтебаза.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он также добавил, что оккупанты обстреляли нефтебазу в селе Крячки.

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