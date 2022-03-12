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В Василькове после российского авиаудара горит нефтебаза, – глава ОВА Кулеба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Василькове после авиаудара российских военных вспыхнула нефтебаза.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он также добавил, что оккупанты обстреляли нефтебазу в селе Крячки.
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