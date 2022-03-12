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война (46763) Николаев (2009) обстрел (20159) Ким Виталий (235)

Войска РФ сменили тактику и хаотично обстреливают Николаев: 2 человека ранены, - глава ОВА Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска ночью хаотично обстреляли Николаев, в результате чего 2 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сегодня обстреливали ночью хаотическим огнем больницы, интернат, котельную – попали в трубу. Пока жертв от обстрела нет. 2-е раненых", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продолжают беспорядочный обстрел гражданских объектов в Николаеве, - Ким

По словам главы ОВА, враг меняет тактику – теперь российские военные уезжают, стреляют и убегают назад. Оккупанты размещаются в селах, квартируются в сельских школах и домах, поэтому ВСУ не могут "плотно накрывать их в ответ".

Ким отметил, поскольку сейчас правил нет, то теперь будут работать с врагом "жестче".
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Топ комментарии
+7
Хто допустив вихід ворога з Криму через перешийок? Тепер вони розтеклись по всьому півдню. Під трибунал.
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12.03.2022 09:20
+4
Ой дійсно, хто це зробив?
Хто обрав непорозуміння яке три роки замість армії будувало дороги, саджав генералів, та боровся з опозицією?
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12.03.2022 10:03
+3
С чего вы взяли,что русские твари меняют тактику.Херячить по мирным кварталам,это их военая доктрина.
Террор и еще раз террор таварищи!
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12.03.2022 09:11
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А куди ділося повідомлення на Цензорі про героїчну погрозу Байдена росянам, що "у випадку ящо ті застосують хімічну хброю", тто їм буде "Пекло"-2? Дуже неполіткоректі коментарі поперли?
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12.03.2022 09:09 Ответить
"зброю"
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12.03.2022 09:10 Ответить
Он пошутил.
На самом деле он сказал,что озабочен и озадачен.
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12.03.2022 09:12 Ответить
Ага, а після вихідних (!!!) почнуть американці консультації (!!!) з приводу можливої передачі Словаччиною Україні НАДВАЖЛИВИХ ЗАРАЗ комплексів ППО С-300!!! Панове, у нас реальна війна, це не Голлівуд, і ми бачимо її не через репортажі (дуже боягузливі) CNN!
Вкотре дуже хочеться, щоб Бог перемістив кацапську орду на Рейн, чи Каліфорнію!
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12.03.2022 09:23 Ответить
Напевно про справжню ціну озабоченості Байдена ми дізнаємось після війни.
Бо ніхто не буде зараз проголошувати кількість і вартість допомоги.
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12.03.2022 09:17 Ответить
Это не тактика, это олигофрения.
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12.03.2022 09:09 Ответить
С чего вы взяли,что русские твари меняют тактику.Херячить по мирным кварталам,это их военая доктрина.
Террор и еще раз террор таварищи!
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12.03.2022 09:11 Ответить
******* кацапів !!!
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12.03.2022 09:15 Ответить
Пішли шляхом терору.
Не новий метод.
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12.03.2022 09:15 Ответить
про зелені коридори для нелюдів питання відпало?
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12.03.2022 09:18 Ответить
за неимением своих печатных мощностей, на оккупированных территориях расея использует свои почтовые марки с надпечаткой Ukraine

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12.03.2022 09:19 Ответить
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12.03.2022 09:28 Ответить
ты бы хоть в теме разобрался, прежде чем калякать что-то
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12.03.2022 09:37 Ответить
*калякать*,тварь рашистская будешь со своим бойфрендом в теплотрассе чебоксар..
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14.03.2022 19:24 Ответить
гбш-ная шлюха - иди на ***
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14.03.2022 19:48 Ответить
Рашистский ***** ,вам конец ,причем слонячий ....
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14.03.2022 19:50 Ответить
Хто допустив вихід ворога з Криму через перешийок? Тепер вони розтеклись по всьому півдню. Під трибунал.
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12.03.2022 09:20 Ответить
Ой дійсно, хто це зробив?
Хто обрав непорозуміння яке три роки замість армії будувало дороги, саджав генералів, та боровся з опозицією?
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12.03.2022 10:03 Ответить
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:25 Ответить
Треба обстріли цапської території. Смерть цапам!
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12.03.2022 12:37 Ответить
 
 