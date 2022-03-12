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Войска РФ сменили тактику и хаотично обстреливают Николаев: 2 человека ранены, - глава ОВА Ким. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска ночью хаотично обстреляли Николаев, в результате чего 2 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты сегодня обстреливали ночью хаотическим огнем больницы, интернат, котельную – попали в трубу. Пока жертв от обстрела нет. 2-е раненых", - рассказал он.
По словам главы ОВА, враг меняет тактику – теперь российские военные уезжают, стреляют и убегают назад. Оккупанты размещаются в селах, квартируются в сельских школах и домах, поэтому ВСУ не могут "плотно накрывать их в ответ".
Ким отметил, поскольку сейчас правил нет, то теперь будут работать с врагом "жестче".
Топ комментарии
+7 5 копійок
показать весь комментарий12.03.2022 09:20
+4 Abrakadabr Abrakadabrov
показать весь комментарий12.03.2022 10:03
+3 Сергей Воробей 25ea4f2b
показать весь комментарий12.03.2022 09:11
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На самом деле он сказал,что озабочен и озадачен.
Вкотре дуже хочеться, щоб Бог перемістив кацапську орду на Рейн, чи Каліфорнію!
Бо ніхто не буде зараз проголошувати кількість і вартість допомоги.
Террор и еще раз террор таварищи!
Не новий метод.
Хто обрав непорозуміння яке три роки замість армії будувало дороги, саджав генералів, та боровся з опозицією?