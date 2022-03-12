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В результате российского авиаудара по Василькову горит склад с боеприпасами: детонируют снаряды, - полиция. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты утром в субботу сбросили не менее 6 ракет в район военного аэродрома в Василькове Киевской области. Горит склад с боеприпасами, сообщила полиция в Киевской области.
"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", - сообщается на странице полиции в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
На месте работают спасатели. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о пострадавших уточняется.
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"Вести" нашли список населенных пунктов, где еще хранятся боеприпасы:
г. Нежин, Черниговской области,
г. Вознесенск, Николаевской области,
г. Шепетовка, Хмельницкой области,
г. Сарны, Ровенской области,
с. Ушомир, Житомирской области,
с. Цвитоха, Хмельницкой области,
пгт Чуднов, Житомирской области,
с. Розсошки, Черкасской области,
пгт. Макаров, Киевской области,
смт. Делятин, Ивано-Франковской области,
г. Балаклея, Харьковской области,
ст. Цибулево, Кировоградской области,
пгт. Калиновка, Винницкой области,
г. Ичня, Черниговской области,
с. Богдановка, Кировоградской области,
г. Прилуки, Черниговской области,
г. Очаков, Николаевской области,
с. Дубиивка, Черкасской области,
пгт. Ольшаница, Киевской области,
с. Грузевица, Хмельницкой области,
с. Буське, Николаевской области,
с. Биленьке, Одесской области,
г. Чорткив, Тернопольской области,
г. Староконстантинов, Хмельницкой области, с.
с. Веселовка, Кировоградской области,
пгт. Лесовое, Одесской области,
с. Новоивницкое, Житомирской области,
с. Шпиченцы, Киевской области.
САЙТ VESTI
09 ОКТЯБРЯ 2018, 10:25
Для кого - спросите редакцию
якщо на рівні поверхні-керівництво складів повинно піти під трибунал..
26 сентября 2017 Калиновка (Винницкая область)
На 48-м арсенале ВСУ близ Калиновки хранилось до 180 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты к "Градам", "Смерчам" и "Точкам-У", а также танковые снаряды.
Подоляк М М
ГОРИТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ
Якщо росія Війну Україні не оголошувала, а лише "військову спецоперацію",то чи не означає ,що "женевська конвенція" щодо військовополонених на російських терористів не діє?
в Вінниці склад, в Василькові склад.
а чи нема тут злого умислу.
у рашці щодо цього взагалі ПІ..ЄЦ..
Чтобы не думали. что они неуязвимы.