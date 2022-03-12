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В результате российского авиаудара по Василькову горит склад с боеприпасами: детонируют снаряды, - полиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты утром в субботу сбросили не менее 6 ракет в район военного аэродрома в Василькове Киевской области. Горит склад с боеприпасами, сообщила полиция в Киевской области.

"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", - сообщается на странице полиции в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На месте работают спасатели. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о пострадавших уточняется.

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Топ комментарии
+40
навідників розстрілювати публічно за законами воєнного часу
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12.03.2022 10:16
+17
А склады с оружием может надо рассредоточить по местности ?
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12.03.2022 10:16
+14
якщо на складі снаряди і ракети на глибині 2 метри-вони становлять малу небезпеку.

якщо на рівні поверхні-керівництво складів повинно піти під трибунал..
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12.03.2022 10:21
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навідників розстрілювати публічно за законами воєнного часу
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12.03.2022 10:16 Ответить
https://vesti.ua/strana/306970-hde-v-ukraine-khranjatsja-**********-spisok-********-skladov

"Вести" нашли список населенных пунктов, где еще хранятся боеприпасы:

г. Нежин, Черниговской области,
г. Вознесенск, Николаевской области,
г. Шепетовка, Хмельницкой области,
г. Сарны, Ровенской области,
с. Ушомир, Житомирской области,
с. Цвитоха, Хмельницкой области,
пгт Чуднов, Житомирской области,
с. Розсошки, Черкасской области,
пгт. Макаров, Киевской области,
смт. Делятин, Ивано-Франковской области,
г. Балаклея, Харьковской области,
ст. Цибулево, Кировоградской области,
пгт. Калиновка, Винницкой области,
г. Ичня, Черниговской области,
с. Богдановка, Кировоградской области,
г. Прилуки, Черниговской области,
г. Очаков, Николаевской области,
с. Дубиивка, Черкасской области,
пгт. Ольшаница, Киевской области,
с. Грузевица, Хмельницкой области,
с. Буське, Николаевской области,
с. Биленьке, Одесской области,
г. Чорткив, Тернопольской области,
г. Староконстантинов, Хмельницкой области, с.
с. Веселовка, Кировоградской области,
пгт. Лесовое, Одесской области,
с. Новоивницкое, Житомирской области,
с. Шпиченцы, Киевской области.
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12.03.2022 10:31 Ответить
А ДЛЯ КОГО ІНФА????
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12.03.2022 10:42 Ответить
От кого и когда, сказать могу -
САЙТ VESTI
09 ОКТЯБРЯ 2018, 10:25
Для кого - спросите редакцию
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12.03.2022 11:36 Ответить
А склады с оружием может надо рассредоточить по местности ?
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12.03.2022 10:16 Ответить
якщо на складі снаряди і ракети на глибині 2 метри-вони становлять малу небезпеку.

якщо на рівні поверхні-керівництво складів повинно піти під трибунал..
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12.03.2022 10:21 Ответить
Керівництво складів за свої кошти мало б збудувати підземні сховища???Це запитання треба ставити іншій людині,тій самій що не хотіла виділяти гроші на армію,а будувала дороги.
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12.03.2022 12:14 Ответить
Как? Просто для примера -

26 сентября 2017 Калиновка (Винницкая область)

На 48-м арсенале ВСУ близ Калиновки хранилось до 180 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты к "Градам", "Смерчам" и "Точкам-У", а также танковые снаряды.
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12.03.2022 10:38 Ответить
І 'барига' то все взорвав щоб ********* на війні через апшори
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12.03.2022 14:05 Ответить
Вы приняты!
Подоляк М М
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12.03.2022 14:22 Ответить
Десь не хватає зброї,а вона на складах горить.Доведеться як 1941 самим добувати у ворога.
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12.03.2022 10:16 Ответить
*****, пацанам на посту 7 набоїв дали, а вони валяються на складах, до поки їх не ***********, ох і командування бляха!!!
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12.03.2022 10:24 Ответить
всі питання Резнікову та його підлеглим
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12.03.2022 10:35 Ответить
А на півдні - то і тероборону не сформували, не те що зброї не дали... Дякуючи мерам-сепарам які чудово себе почували
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12.03.2022 14:07 Ответить
Нічого фашисти рабсєянські ми знайдемо для вас гостинці.
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12.03.2022 10:17 Ответить
Чем ждать пока рашисты бомбят склвды и нефтебазы - может пора перенести войну на территорию раши и там трошки побомбить ??
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12.03.2022 10:18 Ответить
Может пора перенести твои мозги из одного места в другое? Перенеси.
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12.03.2022 10:20 Ответить
Надо же как за свою дупу забеспокоился, кацап
ГОРИТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ
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12.03.2022 10:24 Ответить
Украинские снаряды должны принести пользу Украине, а не просто сгореть на складах
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12.03.2022 10:22 Ответить
Должны, перенесите войну на территорию раши, вы сможете.
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12.03.2022 10:24 Ответить
русские самі перенесуть війну на територію раші. "війна - це звір, який може прийти і до ваших дверей, не варто підгодовувати цього звіра".
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12.03.2022 11:04 Ответить
Чем ждать - лучше курсы в ПВЗРКУ сделать в две смены. А еще лучше в три.
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12.03.2022 11:05 Ответить
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:20 Ответить
запитання вірменському радіо.

Якщо росія Війну Україні не оголошувала, а лише "військову спецоперацію",то чи не означає ,що "женевська конвенція" щодо військовополонених на російських терористів не діє?
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12.03.2022 10:26 Ответить
зброя та набої мали бути на колесах, в підрозділах......
в Вінниці склад, в Василькові склад.
а чи нема тут злого умислу.
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12.03.2022 10:26 Ответить
ні..це "заскорузлість мізків",корупція і дерибан бюджету подекуди у досі "совковій" Армії.

у рашці щодо цього взагалі ПІ..ЄЦ..
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12.03.2022 10:29 Ответить
+ шпіони в всу
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12.03.2022 10:34 Ответить
Не мешало бы и нам аннигилировать парочку московитских складов.
Чтобы не думали. что они неуязвимы.
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12.03.2022 10:27 Ответить
в Тёткино уже. Только тихо.
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12.03.2022 11:09 Ответить
Ким? Спецурою, яку сбу баканова заарештувало в липні 2020-го, щоб другий раз не привели Цемаха із-за лінії фронту і не дражнили Пуйла?
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12.03.2022 14:09 Ответить
Чому не розвезли . Десь не хватає
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12.03.2022 10:28 Ответить
Артелеристи, пілоти це каста орків, що у випадку здачі - повинна бути утилізована після допиту.
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12.03.2022 10:51 Ответить
У нас есть лишние боеприпасы что за 8 лет войны власть так и неудосужилась рассредоточить склады?
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12.03.2022 10:55 Ответить
 
 