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Колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации жителей Мариуполя отправилась из Запорожья, - ОПУ. ВИДЕО
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В Запорожской области сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации жителей Мариуполя.
Об этом своему телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мариуполь – много усилий возложено на то, чтобы коридор сегодня заработал и люди получили помощь", – заметил Тимошенко.
По его словам, в Запорожье сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации. Ее сопровождают священники.
"Отправились. Мариуполь, мы с вами", - добавил чиновник.
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