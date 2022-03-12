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Колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации жителей Мариуполя отправилась из Запорожья, - ОПУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожской области сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации жителей Мариуполя.

Об этом своему телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мариуполь – много усилий возложено на то, чтобы коридор сегодня заработал и люди получили помощь", – заметил Тимошенко.

По его словам, в Запорожье сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации. Ее сопровождают священники.

"Отправились. Мариуполь, мы с вами", - добавил чиновник.

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Дай-то Бог!
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12.03.2022 11:02 Ответить
бога нет,а на колонну эти суки дали добро чтоб войти в город-они ещё на автобусах заехать попробуют
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12.03.2022 11:07 Ответить
Кто в курсе дела как и в какой инстанции можно установить контакты с эвакуированными из Мариуполя в Запоріжжя . Только адрес, дом. тел. и личные даные.....
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26.03.2022 20:17 Ответить
ДАЙ БОГ,чтобы все получилось и «зелёный «коридор заработал …
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12.03.2022 11:18 Ответить
я не могу понять неужели действительно так тяжело будет попытаться прорвать блокаду Мариуполя? Разработать план, собрать войска и наконец то перейти в контрнаступление. ПВО и самолеты могут и не дать. А если так пойдет и дальше с глухой защитой то кроме запада Украины нечего не останется. А ну еще города в кольцах.
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12.03.2022 11:29 Ответить
Планы составлены давно, действуют в меру возможностей. Надо пережить это. Всем тяжело.
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12.03.2022 13:24 Ответить
Дима, пошел ты питарок хрюкающий вслед за хрюкающим корытом.....
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26.03.2022 20:20 Ответить
Нахрена ви це постите?
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12.03.2022 11:29 Ответить
Обязательно нужно дожидаться когда города возьмут в окружения и потом с риском для жизни эвакуировать беззащитных жителей? К примеру, в Святогорске (в 30 км от Изюма, где идут ожесточенные бои) в санаторно-оздоровительном центре социальной реабилитации детей-сирот сейчас находится порядка восьми десятков детей от грудничков до 4-х лет, их вывести в безопасные области страны или зарубеж даже без обстрелов не так-то уж просто, там нужна специальная логистика и уход за МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ в дороге, а под обстрелами в экстренном порядке это сделать будет просто невозможно! Кто будет отвечать за это?
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12.03.2022 11:29 Ответить
 
 